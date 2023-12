Audio

Es domingo 17 de diciembre, ¿Qué tal, cómo estás? ¡Bienvenido a otra fantástica mañana de fin de semana!

Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín, en nombre de todo el equipo de Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichting. Vamos a estar a tu lado hasta las dos de la tarde si nos dejas.

La primera parada que hacemos este domingo, la hacemos en la capital navarra donde, en apenas unas horas, al mediodía, Unión del Pueblo Navarro, ha convocado una concentración para protestar contra la moción de censura que ha presentado Bildu con el apoyo del Partido Socialista… “Pamplona no se vende” ese es el lema… y es que, aunque el PSOE lo negara al principio, esta plaza ha sido central en las negociaciones con Bildu para que Sánchez obtuviera su apoyo en la investidura.

Y donde dije “digo, digo diego”. Menos mal que existe la hemeroteca sonora para que no nos tomen por desmemoriados y en el peor de los casos, por tontos…

Te estarás preguntando, cómo después de lo que acabas de escuchar… el PSOE ha justificado su apoyo a Bildu para que éste se haga con la alcaldía de Pamplona. Pues bien, en primer lugar, afirma que es un ayuntamiento paralizados en manos de UPN; en segundo lugar, aseguran que este acuerdo solo se ciñe a Pamplona, pero claro… una ya no sabe a qué atenerse… y por último - esto entra dentro de su lógica - prefieren en el consistorio un gobierno progresista.

Es Carlos García Adanero, concejal del PP en el Ayuntamiento de Pamplona, hoy en “La mañana” del fin de semana.

La concentración de este mediodía será una de las dos que ha anunciado UPN en contra de la moción de censura. La otra tendrá lugar el mismo día de su debate en pleno, el jueves 28 de diciembre…

Así cerramos una semana que ha sido bastante agitada, pero ponemos ya la vista en lo que está por venir, a una semana de Nochebuena. Si te parece vamos con la previsión del tiempo… Ya habrás notado que las temperaturas están bajando notablemente… ¿Será esta la tónica para los próximos días.

Es Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. El frío llega esta semana y el invierno… el próximo 22 de diciembre, justo el día de la lotería.

Apenas faltan 5 días para llegar al “día de la ilusión”, el de la lotería de Navidad… ¿Tienes ya tu lotería comprada? te lo pregunto porque los famosos bombos del sorteo extraordinario de Navidad de este año… ya están, desde esta semana, en su sitio colocados: en el Teatro Real de Madrid.

Este año los españoles gastaremos de media 71 euros más o menos, unas ventas que en los últimos años han crecido, no solo gracias a la venta física de décimos, también a la venta online de estos boletos. Y quizá, añadiría yo, a la ilusión que seguimos poniendo cuando termina el año, a que la lotería nos pueda cambiar la vida… especialmente si el año no ha sido muy bueno.

Como suele ser habitual por estas fechas conocemos historias hermosas relacionadas con la lotería y que parecen sacadas de alguno de los cuentos del escritor británico Roal Dahl, autor de “Charlie y la Fábrica de Chocolate” o “Matilda”, entre otros… Y este año… no es una excepción.

La primera historia nos lleva hasta la administración 13 de Almería. Allí nos encontramos con Jesús Ibañez. Este lotero, desde hace cuatro años, esconde por su barrio varios sobres con números para participar en el sorteo navideño… cuatro años ya, invitando a sus vecinos a participar de esta curiosa yincana, que este año, incluso, les ha empujado a bucear en el fondo del mar almeriense, porque allí, también, escondió este año, a principios de diciembre, diez participaciones del 90.541. La segunda, la encontramos en Mota del Cuervo, Cuenca. Allí su lotero también juega con sus vecinos. Por eso desde 2020 esconde bolas por todo el pueblo e introduce dentro un papel, que más tarde pueden intercambiar por un décimo de lotería… ¡Qué maravilla! ¿verdad? y es que cuando uno piensa en la lotería, no puede evitar que en su rostro se dibuje una sonrisa… ¡Bendito ese soniquete con el que nos despertábamos cada mañana del 22 de diciembre…! y ese canturreo de los niños de San Ildefonso, mientras pensamos, por qué no, que este año podríamos ser los agraciados… Y sino… pues celebraríamos el día de la salud, que es lo que decimos cuando acaba el sorteo, y no nos ha tocado ni el reintegro...

Pero fíjate, este año, deberíamos celebrar más que nunca, la salud. Y más que celebrarla, reivindicarla COMO UN DERECHO QUE PARECE QUE ESTAMOS PERDIENDO…

Cerramos el 2023 y de nuevo hay que hablar de la falta de médicos de Atención Primaria. Conseguir ahora una cita con tu médico de cabecera cuesta de media casi 10 días, con lo cual, a lo que te da cita, ya te has curado, en el mejor de los casos… Y ya no hablo de las listas de espera para que te vea un especialista, o cuando ya esperas una operación… eso… ya es otra historia:

Este lunes la ministra de Sanidad Mónica García se reúne con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la FALTA DE MÉDICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.

Según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) las listas de espera se han disparado sin freno en poco menos de 10 años. Ante este panorama ¿QUÉ SE PODRÍA HACER?¿SE PODRÍA LIMITAR POR LEY LOS TIEMPOS DE ESPERA? Me pregunto…

Y entiendo que sí, siempre y cuando aumente la contratación de médicos, porque no nos olvidemos que cuando un paciente se sienta frente a su médico, en una situación de total vulnerabilidad, espera de él, no sólo una solución a sus males, también un tiempo de dedicación, escucha. De escucha activa… porque… aunque no cueste creerlo, es parte de la recuperación de ese paciente: la ESCUCHA TERAPÉUTICA…

Nuestra Sanidad hoy en día, está en una carrera sin retorno hacia la precariedad… Durante años, nuestro sistema sanitario, tan envidiado por otros países, se ha ido maltratando y abandonando. Dejando a los médicos sin medios y tiempo para atender al paciente, y al paciente… sin salud.

Hablando de salud, el gobierno ha presentado esta semana una app para evitar que los niños vean porno y hagan apuestas. Una herramienta que estará disponible en el primer semestre del próximo año… Para que sea operativo, será necesario que el usuario descargue una aplicación en el dispositivo que será la encargada de registrar la edad real del internauta en base a alguno de sus documentos oficiales. Cuando este intente entrar en la aplicación o página web de turno, esta sabrá si quien intenta acceder cuenta con permiso para ello… a priori suena bien, pero ya se sabe, estos nativos digitales van dos pasos por delante de nosotros ¿Quién dice que no se podrá falsear la edad? Ahí lo dejo. Pero algo habrá que hacer.

Si hablamos, por ejemplo, de pornografía, está comprobado cómo afecta negativamente al menor de distintas maneras: En primer lugar, puede normalizar y legitimar comportamientos y actitudes sexuales inapropiados, violentos y peligrosos.

Es Marta Jara, psicóloga y profesora del programa “Aprendamos a amar”.

Si nos atenemos a los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, en el año 2022, un total de 501 menores en España fueron condenados por delitos sexuales, un 14,1 % más que el año anterior. La tendencia sigue al alza con un total de 636 delitos, de los que 389 fueron agresiones y abusos sexuales a menores de 16 años.

Y hablando de tecnología, hasta el Papa Francisco se ha pronunciado esta semana. SOLICITA UN TRATADO INTERNACIONAL QUE REGULE EL USO Y DESARROLLO DE LA IA. Teme el impacto de la tecnología en la estabilidad internacional y la paz… y razón no le falta.

Lo vemos a diario, y se constata de una manera terrible en dos de las guerras que tenemos activas en este momento: la de Ucrania y la de Gaza. Lo ha escrito en un documento titulado ‘Inteligencia artificial y paz’ en el que dice el Santo Padre que «no podrán ser considerados un verdadero progreso los avances tecnológicos que no llevan a una mejora de la calidad de vida de toda la humanidad, y que agravan las desigualdades y los conflictos». Alerta además de un escenario apocalíptico que parece un episodio sacado de la serie ‘Black Mirror’, en el que «los individuos dependen de procesos automáticos que los clasifican, por ejemplo, por medio del uso generalizado de la vigilancia o la adopción de sistemas de crédito social».

Esto lo explicaba Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, hace unos días en Herrera en COPE, sobre la nueva Ley sobre IA que ha aprobado Europa. Así las cosas, si nuestra vida, nuestro futuro, pasa ahora por la IA, no nos quedará más remedio que mirarla de frente e intentar comprenderla para que no termine por dominarnos… dejando las puertas abiertas a una sociedad deshumanizada.