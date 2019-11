Asunción Balaguer en COPE en 2014: "La fibra dramática no se aprende, es un don"

Asunción Balaguer, que fallecía este sábado a los 94 años, es historia del teatro español, en el que ella estuvo medio siglo a la incontestable sombra de su marido, Paco Rabal, pero que se destapó cuando ya era octogenaria para hipnotizar con su competencia y ternura al público de todas las generaciones.

Uno de los papeles fue 'Una vida robada' que la actriz, que fue condecorada en 2012 con un premio Max de teatro, presentaba junto a su nieto, Liberto Rabal, en enero de 2014 en el programa de COPE 'Fin de Semana'.

Balaguer con 88 años en aquel entonces, se mostraba feliz de compartir escenario con su nieto. "Es un honor", señalaba y le reconocía que le recordaba a su marido, Paco Rabal. "Tiene una fibra dramática importante, que no se aprende, es un don".

Es un honor estar aquí con mi nieto

Pese a su edad, reconocía que no le gustaba quedarse en casa “afortunadamente siempre me sale una cosa detrás de otra, teatro, algún corto”, sonreía.

En la entrevista, Asunción Balaguer hablaba de la verdad, trasfondo de la obra que representaba en el madrileño teatro Fernán Gómez . “Hay que decirla siempre, aunque duela, duele mas la mentira”, reconcía.

En este sentido se refería a la relación con su marido. "Un día le dije que si le gustaba otra mujer tenía que decírmelo, que me molestaba que otra gente supiera cosas de él que yo no sabía. Fue tan noble que me abrió el corazón y me sentí mas unida a él”.

Liberto Rabal, muy cariñoso con su abuela en todo momento, destacaba el 'lujo' de trabajar con una actriz como ella. “Me hace feliz verla actuar, viví la época en al que estuvo alejada de las tablas porque estaba más dedicada a mi abuelo Paco”. Además es mi abuela, “cuando llego al teatro me recrimina, pero vas sin bufanda... ¡abrígate!,... y eso me lo decía con 38 años y un hijo", bromeaba el actor.