Esta semana la Policía Nacional culminaba con éxito la Operación Jenner con 15 detenidos y 2.200 personas investigadas. En concreto, la organización criminal logró sustraer las claves a dos enfermeras del Hospital La Paz de Madrid e introducir, aprovechándo las vulnerabilidades del sistema, a 2.200 individuos en el Registro Nacional de Vacunación, donde las personas constaban como vacunadas cuando ni siquiera habían acudido a un centro hospitalario, ni habían recibido ningún pinchazo.

Pero, empecemos por el principio. Nacho Abad, periodista y criminólogo, explicaba en 'Fin de Semana COPE' que esta banda consiguió meter los nombres de estas personas en la época más dura de la pandemia cuando, por ejemplo, no se pudo jugar el Open de Australia o viajar a Estados Unidos. "Yo fui a Francia y me tuve que descargar la aplicación francesa cada vez que entraba en un local y enseñar el código qr para que me pudiesen permitir la entrada".

Había dos ramas en cuestión, la de los delincuentes, que llevaba un individuo que conocía a todos los ladrones, aluniceros, narcotraficantes e incluso a algún yihadista radical, a quienes ofrecían precios especiales. Por otro lado estaba Irene, captadora de los deportistas, cantantes, actores, modelos, empresarios y famosos, que pagaban lo que hiciese falta con tal de hacerse con el pasaporte.





Ella en cuestión es quien se pone en contacto con un auxiliar de enfermería, a quien le ofrece 50 euros por cada nombre que lograse inscribir en el registro. Este sanitario, "un conocido negacionista y antivacunas" es quien se aproxima a una enfermera con la que había trabajado anteriormente para que le metiera dentro del mismo, ya que no tenía acceso. Pasado un tiempo empieza a ofrecer dinero, concretamente 50 euros, por cada persona añadida.

El caso es que esta enfermera empieza a ver un "volumen de nombres inusitado" y se da cuenta de que no tiene capacidad para meter tantos en el ordenador. Es entonces cuando sustrae las claves de sus dos compañeras para seguir introduciendo nombres, pero, cosas del destino, termina contagiándose de Covid-19. A pesar de ello, tal y como especifica Abad, "se traslada al hospital y utiliza los ordenadores de la biblioteca, donde nadie podía verla", aunque "uniendo factores como la huella digital y las cámaras de seguridad podrían haberla identificado", apuntaba José Miguel Gaona, médico especializado en psiquiatría forense.

Finalmente, la policía detuvo el pasado jueves al auxiliar de enfermería y a la enfermera, pasando ayer mismo a disposición judicial donde "confesaron todos los detalles con nombres y apellidos". En resumen, los dos detenidos, podrían haberse llevado entre 80.000 y 90.000 euros cada uno, "estando más cerca de los 90.000", aclaraba Abad.

Omar Montes, Verónica Echegui, Álex García... famosos que falsificaron su pasaporte Covid

Hace unos meses salían a la luz nombres como el de Omar Montes, quien habría utilizado esta red con un claro objetivo empresarial, el de poder grabar un videoclip en Estados Unidos.





Otro caso es el de un tenista que acudió al Open de Australia con un pasaporte covid falso y terminó siendo eliminado. Actores como Verónica Echégui y Alex García, consiguieron acudir a la Gala de los Premios Goya utilizando también estos métodos.