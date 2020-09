Anthony Blake: “La nueva realidad son las mascarillas y la distancia, pues aprendamos de ello”

Su nombre real es José Luis pero su nombre artístico es Anthony Blake y ha estado en Fin de Semana con Cristina donde ha dejado claro lo que significa su nuevo espectáculo ‘Sí, tiene sentido’: “No tiene sentido quedarse en casa, no ponerse mascarilla ni no guardar distancia de seguridad. No vamos a analizar la caída libre ni las políticas. Estamos por encima de eso".

Por eso Blake asegura que "uno de los lugares más seguros y donde conservar la vida es en la cultura: el teatro, el cine... ahí las historias tienen sentido. Vida normal con mascarilla, seguir trabajando, salir adelante. Sin grandilocuencias. La 'nueva realidad' son la mascarilla, distancia y manos lavadas, así de sencillo. Mi disciplina es mentalista, pero soy mago desde todos los puntos de vista. Yo creo ilusiones. Mis manos no son precisamente inútiles. Y con tu mente hago magia a partir del día 30. Tú y todos tenemos habilidades y hay que usarlas".

El mago también ha aseverado que, "como no aprendamos del coronavirus, nos va a dejar muy tocados. Tenemos que colaborar entre nosotros, ser solidaridad, entendernos, aprender a ser más humanos. Nos hemos reencontrado por videoconferencias".

¿Cómo empezó todo para él en la magia? Lo recuerda: “Magia Borrás fue decisivo en mi vida. Con 7 añitos los Reyes Magos me lo dieron. Me cambió la vida, me orientó de por dónde ir. Esa caja de magia fue la que me abrió una puerta a una dimensión totalmente distinta que, luego, me marcó para dejar Medicina y dedicarme a la magia. La mejor decisión de mi vida, me ha hecho feliz. Si nosotros somos felices lo podemos contagiar, y ahora mismo necesitamos ese contagio. La carrera me ha dado la visión científica de las cosas". Además, no ha dudado en definirse: "Soy asturiano de pura cepa, también cristiano católico y apostólico, me reivindico. Me vine a Madrid hace 35 años, mi vida cambió. Madrid es, sin lugar a dudas, mi segunda ciudad de nacimiento. Soy lo que soy gracias a haberme venido y jugármela. De Madrid al cielo: es donde está todo el barullo".

"Que sí, que tenemos que salir adelante, pero por Dios, seamos coherentes”, asevera Blake: “En el teatro hemos puesto condiciones de seguridad muy exigentes. Madrid para mí es el mundo, la ciudad más hermosa del mundo. En Madrid conocí a mi mujer, tengo dos hijos y es mi vida. Madrid es mi corazón".

Además ha contado una anécdota con el maestro Chicho Ibáñez Serrador: “Era el amo de la televisión, y te decía 'mira a la cámara como si fuera la mujer más bella del mundo'. María, mi mujer, se colocaba detrás de cada cámara que me enfocaba, una preciosidad".

Aún más, gracias a una intervención de su mujer en Herrera en COPE, hemos sabido de fenómenos extraños en su casa: "María y yo compramos la casa en la que vivimos y había pertenecido a Rita Irasema. Estoy convencido de que después de esta vida hay otra, pero somos una bola de energía pura y dura que no sabemos manejar. Yo noté que en esa casa había tres seres más. Algo paranormal, ¡bienvenidos sean!".

"Os quiero ver a todos en el teatro, la cultura es segura y el teatro es seguro. Sí, tiene sentido, no le des más vueltas, no tiene sentido", finaliza el mago.