"Un sujeto pidió cambio de sexo para evitar que se le aplicara la Ley de violencia sobre la mujer"

Cuando el gobierno aprobó la Ley “Trans”, de la ministra Irene Montero, las familias, los profesionales sanitarios y los letrados advirtieron de sus posibles consecuencias. En estos meses hemos visto como un maltratador ha pedido cambiar de sexo para evitar la cárcel, o como un aspirante a policía dijo que era mujer para superar las pruebas de acceso.

Uno de los “muros” para evitar estos fraudes de ley son los juzgados, más concretamente los magistrados del registro civil. En la localidad de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), el juez Matías Martínez, que trabaja en el Juzgado de Primera Instancia Nº5, ha admitido diez cambios de sexo pero rechazado seis por este tipo de fraude: “Con la ley anterior, la del año 2007, no vi ninguna petición fraudulenta. En la primera semana de entrada en vigor de la ley “Trans”, en mi registro civil, empezaron a llegar las peticiones fraudulentas. Todas las que me han llegado son de hombres que quieren ser mujeres”.

En una intervención en Fin de Semana de COPE, este magistrado ha explicado que “la norma ha querido flexibilizar tanto el procedimiento que nos ha otorgado competencia a cualquier juez de registro civil al que vaya el interesado, que puede ir a mí registro civil o a cualquiera de España”. Añadía el juez que “a esto hay que unirle la ambigüedad de la ley, porque no queda claro en la ley en qué casos o supuestos procede o no una denegación. Sí queda claro que hay que perseguir el fraude pero no queda claro qué criterios hay que seguir. Hay compañeros que entienden que no podemos denegar peticiones que se consideran fraudulentas y otros entendemos que sí”.

¿Cómo se detectan estos casos de fraude?: “Es complicado” reconocía el magistrado: “La ley establece la necesidad de celebrar dos comparecencias en las que esa persona acude ante el juez encargado del registro civil y manifiesta que no se muestra conforme al sexo mencionado en su partida de nacimiento (…) En esa comparecencia (…) nosotros hacemos las preguntas oportunas para verificar que la realidad se corresponde con el registro civil y de ahí tenemos que tratar de extraer los elementos suficientes para hacer la valoración y ver si esa persona es trans o no o si está incurriendo en fraude de ley o abuso de derecho. No podemos tener en cuenta ni el aspecto físico de la persona, ni informes médicos o psicológicos, porque la ley lo impide expresamente”.

Explicaba el juez que, desde su puesto, ha visto casos de todo tipo: "Una persona me decía que se sentía hombre y no mujer pero que quería cambiar de sexo para lograr acceder a una serie de derechos y no solo obligaciones, porque consideraba que como hombre solo tenía obligaciones". Otro sujeto quería impedir, mediante un cambio de sexo, que se le aplicara la Ley de violencia contra la mujer. Sobre este punto el juez ha matizado que “la Ley “Trans” establece que la Ley de violencia sobre la mujer dejaría de aplicarse a partir del cambio de sexo. Los hechos que hubieran sucedido antes del cambio de sexo se juzgarían conforme a la ley de violencia sobre la mujer”. El hombre le explicó al juez que iba a empezar un proceso de divorcio de su mujer y para evitar futuras detenciones, o que le juzgaran, quería cambiar el sexo de cara al futuro.

Y relataba otros casos que se ha encontrado en estos meses, como el sujeto que reconoció haber acudido por estar presentándose a una oposición o un antisistema que quería demostrar que el sistema era erróneo…

Desde que entrara en vigor la norma, el magistrado explicaba que son varios los menores que han acudido hasta su juzgado para solicitar el cambio de sexo: “Ni esta ley ni la anterior permiten el cambio de sexo en los menores de 12 años. En el caso de esos menores, lo que pueden hacer es cambiarse el nombre para ponerse uno que corresponda con el sexo que de verdad siente”.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer con Pedro Madera. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.