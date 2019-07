Martínez- Almeida: "Carmena dio órdenes de no multar en Madrid Central antes de las elecciones"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dejado claro en 'Fin de Semana' que recurrirá la sentencia que suspende la moratoria de las multas en Madrid Central, que fue paralizada por un juzgado madrileño y que por lo tanto a partir de este lunes, se volverá a multar en el centro de la capital.

El alcalde de Madrid ha mostrado su discrepancia con esta decisión, y su intención de recurrir el auto. Almeida ha reconocido que, con la moratoria, “no ha aumentado ni el tráfico ni la contaminación en el distrito centro" y ha denunciado "que todo forme parte de una persecución de la izquierda".

"Con Manuela Carmena había barra libre de entrada a Madrid Central"

Además, asegura, no estar haciendo nada distinto que el gobierno anterior, afirmando que con Manuela Carmena “había barra libre de entrada a Madrid Central”. “La defensora del medio ambiente y su equipo de gobierno, campeones en la lucha contra la contaminación, había dado la instrucción de no multar a los vehículos que entraban en Madrid Central indebidamente porque no querían que hubiera multas antes de las elecciones municipales”.

Este tema dice ser determinante por lo que, no parará hasta conseguir esos tres meses de moratoria para poder estudiar la cuestión con los sectores afectados. “No aceptamos que Madrid central no pueda ser revisado”

Por otro lado, el alcalde ha afirmado que en los últimos años la fiesta de inclusión del Orgullo se ha ido transformando "radicalmente en lo contrario, en una fiesta de exclusión de aquellos que no piensan como determinadas personas".

El Orgullo se ha ido transformando en fiesta de exclusión

En la entrevista ha respondido a una pregunta sobre el abucheo que sufrieron ayer miembros y simpatizantes de Ciudadanos en el desfile del Orgullo y que hizo necesario que la Policía les escoltara para abandonar el lugar después de permanecer bloqueados durante dos horas en el Paseo del Prado.

El alcalde ha afirmado ante estos incidentes que "sería recomendable que los organizadores del Orgullo los condenaran de forma clara y contundente".

Almeida ha manifestado que "entre los propios colectivos gays se reparten carnés de buenos o malos en función de la ideología política".

Y ha añadido que después de que la "izquierda política" dijera que el Orgullo no se celebraría o que estaba "amenazado" con este equipo de gobierno, ahora él pregunta si la fiesta "no se ha celebrado con normalidad total, como otros años, y con el respeto del equipo de gobierno, un respeto -ha dicho Almeida- que no hemos tenido por parte de muchos participantes".

Según el alcalde, "si hay una ideología de la que vienen muchos de los que nos quieren excluir a los demás que ha castigado durísimamente la homosexualidad es la de la izquierda radical, el comunismo, que durante tantos años metió a los homosexuales en campos de concentración e hizo auténticas barbaridades con ellos".