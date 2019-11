Alfredo Bonet: "Aumentar los impuestos a empresarios y a las familias, no es la solución"

Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresarios, ha mostrado a Cristina López Schlichting la preocupación con la que el sector empresarial ha acogido el todavía preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un posible gobierno si consiguen el resto de apoyos parlamentarios que necesita el líder del PSOE para ser investido presidente y dejar de estar en funciones.

De momento, dice Bonet, "no es más que un preacuerdo con lo que es difícil pronunciarse sobre el contenido hasta conocer las medidas concretas, pero las líneas maestras que ya establece el preacuerdo dan a entender por dónde va a ir la estrategia económica de un eventual gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos", pero aún siendo un preacuerdo, los empresarios españoles ya lo ven "con mucha preocupación y lo que ya se sabe no son las medidas más adecuadas para el momento".

"La cuestión fiscal es la más preocupante porque se habla de aumentar gasto público en muchos ámbitos y no está muy claro cómo se va a financiar y tenemos un nivel de déficit público muy elevado que tenemos que reducir por nuestros compromisos con Europa y el margen fiscal para aumentar el gasto público es nulo salvo que se aumenten los impuestos. Entonces lo que se propone es una elevación de impuestos y en un momento en el que la economía está en desaceleración y la creación de empleo está comprometida, aumentar los impuestos a las empresas y las familias no es la mejor solución" asegura el Secretario General del Círculo de Empresarios que recuerda que es necesario respetar y cumplir los compromisos con Bruselas y para ello hay que respetar "la austeridad y la consolidación fiscal. Ya tenemos un sistema impositivo muy alto, aunque recaudamos menos que otros países porque tenemos más de 3 millones de parados y una alta economía sumergida, pero un aumento de la fiscalidad de nuestras empresas lo que haría es detener más la actividad económica"

Recuerda Alfredo Bonet ante las críticas de Unidas Podemos a la banca que "el sistema financiero ha sido muy criticado los últimos años sobre todo desde la crisis financiera, pero hay que recordar que la crisis bancaria la protagonizaron las cajas que estaban controladas por políticos y sin embargo se ha estigmatizado la banca y esa intención de Podemos de que hay que nacionalizar la banca e incluso que había que fusionar Bankia con el ICO pues no da tranquilidad a los inversores".

Para el Círculo de empresarios que Partido Popular y Ciudadanos apoyaran o se abstuvieran en la investidura de Pedro Sánchez para evitar ese gobierno con Podemos y partidos nacionalistas y separatistas sería una muy buena opción, "desde mayo ya hablábamos de un pacto a la alemana, en España llevamos 6 años sin hacer reformas estructurales y se necesitan y para ello hay que hacer acuerdos transversales y esto no aparece en el preacuerdo y no se habla del paro que se puede resolver con la reforma en la educación. También hay que abordar la reforma laboral o la reforma de las pensiones. Hay muchas reformas pendientes que no puede hacer un partido solo y el gobierno tal y como se nos está presentando ahora, no va a durar cuatro años".