Schlichting, sobre los nuevos trenes para Cantabria: "No caben por los túneles, es de república bananera"

Vídeo

Muy buenos días, España. Estrenamos el primer fin de semana de febrero. Es día 4 y hay cielos despejados en casi todo el país y aumento de temperaturas máximas en el sureste. A partir del lunes cambian las tornas y se espera una semana fría y con lluvias. Bajarán otra vez los termómetros y nevará en las cumbres, así que aprovecha el sol de mediodía de este sábado y domingo. A las once nos cuenta el tiempo nuestro Jorge Olcina.

Audio





Dos agentes heridos en Gibraltar tras perseguir una lancha de contrabando

Hoy hay noticias chuscas y noticias graves, me vas a permitir que empiece por los disgustos, que así se llevan con esperanza. Follón con Gran Bretaña. Dos de nuestros agentes aduaneros han sido gravemente heridos tras perseguir una lancha de contrabando de tabaco. Su embarcación se averió a la altura de la playa de Levante de Gibraltar, donde quedaron a merced de los delincuentes, que los apedrearon hasta romperle a uno el tabique nasal y al otro el pómulo del rostro. Ambos permanecen ingresados y serán operados.

En una reacción muy británica, Fabián Picardo, ministro principal del Peñón, ha acusado a España de violación de la soberanía territorial y ha reprochado que los agentes españoles disparasen al aire para intentar defenderse. El incidente revela una especial falta de humanidad. Los agentes de aduanas recibieron piedras de tres kilos de peso y uno de ellos ha tenido que ser derivado a Cádiz por la gravedad de las fracturas. Que el Reino Unido no forme ya parte de la Unión no disculpa que un país europeo convierta la lucha contra el crimen en una excusa para un choque diplomático. Qué falta de clase.

Nuevo traslado de presos de ETA

Y el gobierno de Pedro Sánchez está a punto de culminar sus promesas a Bildu y al PNV. Interior ha anunciado el traslado de siete presos terroristas al País vasco y apenas quedan otros siete para que todos los etarras estén en prisiones vascas o navarras. Entre los trasladados, esta vez figuran Luis Mariñelarena o Jon Kepa preciado. Entre los siete suman más de 900 años de cárcel por asesinatos como el del socialista Fernando Buesa y su escolta o las dos víctimas del atentado mortal de la T4 de Barajas.

El Gobierno parece llevarse mejor con Bildu que con Podemos. Los representantes de los ministerios de Justicia e Igualdad seguirán reunidos hasta el lunes para intentar lograr un acuerdo que se presenta difícil e intentar cambiar la ley del sí es sí. Ya son 400 los agresores sexuales que han conseguido rebaja de penas y la lista no hará sino incrementarse. 30 violadores y pederastas han salido a la calle. La ministra Montero, respaldada por el acuerdo de Gobierno, descarta dimitir, incluso si la reforma tuviese que ser votada en el Parlamento con los votos del PP. Hay que tener cara para argumentar así tras la alarma social creada y cuando nadie ha asumido responsabilidades políticas por lo que está ocurriendo.

Conclusiones de la cumbre entre España y Marruecos

Ha terminado la cumbre bilateral de esta semana entre Marruecos y España. Mucho ruido y pocas nueces. Se asegura que habrá menos problemas fronterizos y de inmigración, pero me temo que eso no es nada nuevo. Décadas de relaciones nos enseñan que Marruecos se comporta con flexibilidad cuando obtiene lo que quiere y, por ahora, ha conseguido mucho más de lo que nunca hubiera soñado. Ha forzado a España a cambiar su postura histórica sobre el Sahara y contradecir a las Naciones Unidas y nos tiene a su lado hasta para votar contra la libertad de prensa en su territorio, como acaban de hacer los socialistas en el Parlamento Europeo.

A cambio, planes poco concretos y un desplante del rey Mohamed, que se negó a recibir a Pedro Sánchez. Si alguien en el palacio de Santa Cruz piensa ni por lo más remoto que Rabat va a tirar la toalla y dejar de reclamar Ceuta y Melilla, se equivoca. Mucho menos ahora que estamos en sus manos. Todo es cuestión de tiempo y, desde luego, un presidente tan generoso con los etarras o los independentistas es el mejor paisaje que hubiese podido soñar el reino vecino.

Tensión entre China y EEUU

Y la tensión internacional, que ahora mismo pivota en la guerra soterrada entre Estados Unidos y China, que se enfrentan por sus intereses en todo el globo y están en la carrera tecnológica, ha ganado unos puntos. El secretario de estado norteamericano anunció que posponía su viaje a Pekín al descubrirse un globo espía sobre el territorio de Montana. Aunque los chinos dicen que recoge datos meteorológicos, el aparato se movía sobre la base aérea de Malmstron, que alberga uno de los tres silos de misiles nucleares de Estados Unidos. Además, acaba de saberse que hay otro globo similar sobre Suramérica.

Problema ferroviario en Cantabria

Y la noticia chusca la protagoniza la pobre Cantabria. La autonomía, que lleva retraso en las conexiones ferroviarias, iba a estrenar sus nuevos trenes, adjudicados a la empresa CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Renfe dio las medidas de gálibo según los estándares modernos, sin tener en cuenta que en la comunidad cántabra hay túneles del siglo XIX. La consecuencia es que ahora los 31 trenes nuevos no caben y tendrán que ser fabricados de nuevo. Es un gasto enorme y años de retraso. Revilla acusa al Gobierno nacional, pero la oposición local señala al presidente cántabro, por no supervisar la operación. De verdad que suena a república bananera, falta de celo y a un escándalo económico que los cántabros no se merecen.

Despedida a Juan Velarde

La noticia económica de la semana ha sido la bajada de los tipos de interés, que te afecta en la hipoteca y en los préstamos. No es la última. El banco central europeo anuncia otra dentro de un mes. Vamos a ver cómo puede empobrecernos la cosa, pero quisiera despedir aquí a alguien que nos ha ayudado a comprender la economía durante el último medio siglo.

El profesor Juan Velarde, brillante economista, que muchos de nuestros oyentes conocen bien, ha fallecido en Madrid a los 95 años, tras sufrir una caída en su domicilio de la que no ha podido recuperarse. Velarde fue premio príncipe de Asturias en 1992 y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En COPE y en TRECE ha defendido la austeridad del gasto público y la libertad económica. Descanse en paz.