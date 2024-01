Schlichting, sobre las críticas de Teresa Ribera: "En Europa tienen que estar medio locos con nosotros"

Audio

¡¡¡Muy buenos días España!!! Es 20 de enero y hace frío, como es lógico. Hasta 63 carreteras españolas quedaron ayer interrumpidas por la nieve, seis de ellas de la red viaria principal. Lo pasaron particularmente mal 600 personas, unos 500 coches atrapados en la N 122 de Soria, donde el deslizamiento de varios camiones taponó la circulación, de modo que los conductores apenas se movieron entre las tres de la tarde y las once de la noche.

Era Mario, que hablaba con Ángel Expósito. Las quitanieves también trabajaron en firme en la A1, tanto en dirección Madrid como dirección Burgos, hasta que se recuperó la normalidad.

Hoy la borrasca Juan, que así se llama, se irá retirando hacia el sureste de la península pero aún se esperan 13 grados bajo cero en Soria, seis bajo cero en Salamanca, y cinco bajo cero en Burgos y Pamplona. En

Pirineos y en la misma Soria se mantendrán por debajo de cero todo el día. Con la llegada de las altas presiones los termómetros subirán, pero mañana domingo aún hará mucho frío, con heladas en la mitad norte de España y temperaturas bajo cero en Zaragoza, Cuenca, Pamplona y Castilla y León. Luego nos precisará Olcina, a las once.

Tenemos dos noticias políticas, una buena y otra mala y después hablaremos de lo que habla la gente. La mala, son los insultos de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez Manuel García Castellón por su trabajo en la causa de Tsunami Democratic. El juez encuentra visos de terrorismo en los ataques al aeropuerto del Prat y las instalaciones públicas por parte de los independentistas, y eso podría dificultar la amnistía de Carles Puigdemont, que a su vez es la condición para que el de Waterloo siga sosteniendo al Gobierno. Para defender al fugado, la vicepresidenta ha optado por desacreditar al juez.

Por decisión unánime, la Comisión permanente del Consejo General del poder Judicial ha expresado su “rotundo rechazo” a las declaraciones de Teresa Ribera. Los jueces consideran las palabras de la representante del Gobierno “contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea”.

En Europa tienen que estar medio locos con nosotros. Primero perseguimos a Carles Puigdemont por todo el continente argumentando que ha intentado dar un golpe de estado. Luego decimos que no, que es bueno, que ahora lo vamos a amnistiar porque es lo mejor para la convivencia, y después la vicepresidenta descalifica a los jueces que lo persiguen. Si no fuese patético, daría mucha risa, parece

“La escopeta nacional”, la película de Berlanga donde Franco hace de la patria su coto de caza.

La noticia buena es que por fin puede jubilarse el jefe del gabinete del Rey, Jaime Alfonsín, que lo había solicitado por edad tras un servicio ejemplar, y don Felipe ha escogido para sucederlo a Camilo Villarino, que procede del entorno de Josep Borrell en Europa. Ha trabajado sucesivamente con tres ministros, uno del PP y dos socialistas.

¿Quién es Camilo Villarino? Se lo preguntamos a Fernando Rayón Y antes te decía que vamos a hablar de aquello que se comenta en los bares y en la calle, que no es otra cosa que la triste historia de tres personas mayores de Morata de Tajuña que han aparecido muertas tras ser víctimas de una estafa de amor. Es una noticia que no deja indiferente, por razones humanitarias y porque no hay semana que la policía no reciba denuncia de estos timos amorosos.

La cosa va como sigue. Ojo. Un hombre o una mujer bucean por las redes buscando novio. De repente aparece un perfil exótico, a menudo, en el caso de las mujeres, un profesional cualificado (ingeniero, militar, diplomático) norteamericano. El sujeto va enviando mensajes y enamorando a la víctima. Manda fotos, canciones, vídeos y hace que el engañado se crea de verdad que hay una amistad amorosa. Con el tiempo, el estafador finge que viaja al extranjero por razones de trabajo. Manda pruebas, billetes, reservas de hotel, etcétera. Va a unas explotaciones de petróleo en Indonesia o a una misión en Afganistán, como fue este caso.

Por el camino va a pasar por España para conocerse, pero al final se dificulta la cosa y no es posible. Lástima. La víctima hasta ha reservado alojamiento y ha fantaseado cómo se iba a vestir y que restaurantes iba a visitar. Eso le hace pensar que están pasando cosas reales. Siguen las comunicaciones, esta vez desde un lugar más lejano y con esfuerzo y heroísmo por parte del sinvergüenza, siempre por amor. De repente se produce una dificultad sobre el terreno. Una avería empresarial o, como en este caso, un ataque militar que conlleva la muerte de un compañero. El enamorado se ve en problemas de liquidez. Ojo, no es falta de dinero, es una falta de dinero líquido en el extranjero y convence a la víctima de que envíe una cantidad moderada de dinero. Una vez abierta esta vía, las peticiones se reiteran y los envíos se reiteran. Ojo, el norteamericano ni existe. Se trata de mafias africanas organizadas y al otro lado de la pantalla hay un señor de Níger o de Sierra Leona que chatea con un inglés muy raro. Por cierto, chatea además con varias víctimas a la vez. Porque no siempre pican.

Lo que sorprende en el caso de Morata de Tajuña, donde la más joven de tres hermanos, con más de 70 años, se enamoró de un militar de los EEUU inexistente, es la enorme cantidad de dinero. El ser humano anhela el afecto y hay tanta más posibilidad de extorsión cuanto más inerme afectivamente esté la víctima y más desinformada. Amelia no sólo convenció a sus dos hermanos, hombre y mujer, de la magnitud de su amor, sino que provocó que Ángela se enamorase también del asistente de campo de su amado y ambas empezaron a mandar sus pensiones, sus ahorros de decenas de miles de euros y hasta vendieron pisos en Madrid para pagar a los supuestos militares, que tenían dificultad -decían-para cobrar su herencia millonaria.

Tanto se endeudaron los tres españoles en este proceso que parece que podrían haber sido asesinados por venganza de algún prestamista impagado. Nacho Abad nos cuenta luego lo que se sabe de la pesquisa policial pero aquí advertimos de la popularidad de esta estafa y de la peligrosa idea de que el enamoramiento lo cura todo y merece cualquier sacrificio. Atención.

Ay madre mía, el ser humano. Lo importantes que son los corazones.

Y antes de seguir con la programación vamos a pararnos en Cataluña. Ha llovido ayer pero lejos de lo imprescindible para despejar la preocupación por la sequía, fíjate. Esta semana se ha anunciado que el 1 de febrero se pondrá en marcha el plan de emergencia por falta de agua en una autonomía con enormes pérdidas económicas y riesgo de falta de suministro en las ciudades.