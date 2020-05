Schlichting, sobre el Ingreso Mínimo Vital: "¿Se está comprando voto como en Venezuela?"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Que hay que ver, que es 30 de mayo y, como el coronavirus nos ha robado el entretiempo, nos hemos puesto a las puertas de junio sin enterarnos, qué barbaridad. Último fin de semana de mayo del aciago 2020 y sol, sol de distinto tenor, de 36 grados en Sevilla, de 24 en Valencia, 22 en Barcelona y 30 en Bilbao. Pero vienen lluvias y tormentas, ojo, luego nos lo dirá,a las 11, Jorge Olcina.

Hay lluvias y tormentas también en Estados Unidos, qué barbaridad, donde un policía miserable ha matado bárbaramente a un ciudadano negro y el país está en llamas, vamos, que va a tener que sacar Donald Trump a la Guardia Nacional. Seguramente por eso, porque este señor es mucho de reacciones rotundas y efectistas, ha anunciado a la vez que se sale de la OMS. No es que encomiemos aquí a la Organización Mundial de la Salud, que una semana te dice que uses mascarillas y otra no, y un día te dice que el coronavirus se acaba ya y en otro que viene un repunte en otoño, pero de ahí a decir que trabaja para los chinos, no sé yo. Recordemos que EEUU es el principal contribuyente de la OMS.

En España también tenemos nuestros incendios, que hay que ver con la que tenemos encima liarnos en la batalla política de trincheras, mentándonos unos a otros los padres y las madres y acusándonos de organizar levantamientos y guerras civiles, como ha pretendido Pablo Iglesias, al acusar a VOX de alentar un golpe militar, nada menos. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas y veremos qué opinan los militares de estos insultos. Nos iremos a Letonia, nada menos, con nuestros hombres que allí están destacados, en la frontera con Rusia. Mucho se les debe a estos hombres que, en la Operación Balmis, han desinfectado residencias, vigilado en las calles, montado hospitales, volado a China para buscar material sanitario y participado en la logística. Para golpes de Estado están los pobres, qué barbaridad.

Era ayer el día grande Podemos, que se ha atribuido la implementación del ingreso mínimo vital, aprobado ayer en consejo de ministros y que la gente empezará a cobrar en julio. Ya puede el PSOE ponerse las pilas, porque éstos se los están comiendo por las patas.

Pues yo estoy con Pablo. Lo que está quedando claro es que son éstos los que marcan la agenda política. ¿Quién exigía subir el salario mínimo? ¿Quién ha reclamado siempre cargarse la reforma laboral? ¿quién fue a la cárcel a negociar con los separatistas de ERC? ¿quién quería una ley de igualdad?

Ay madre, Pedro, quien con niños se acuesta, mojado se levanta.

Por eso, porque éstos llevan la batuta ideológica, se mira con cuidado el sueldo universal que ha aprobado. La medida es justa y es adecuada, indiscutiblemente, porque una familia no puede estar ingresos y muchas lo están. Entre 461 euros y 1015, en doce pagas por hogar, qué menos. Una renta permanente que se podrá solicitar a partir del próximo 15 de junio y que incluye a toda la gente que haya perdido por el coronavirus un 50 por 100 de su renta y esté en esos baremos de pobreza. Luego ya veremos la letra pequeña. El Gobierno calcula llegar a un millón seiscientas mil personas y el gasto será de 3000 millones con cargo a la Seguridad Social, que está como está.

La medida de un salario general no es nueva y también la discuten los partidos de derechas. El desarrollo de la inteligencia artificial plantea una sociedad robotizada que en cinco o diez años va a expulsar a muchísimos de los trabajadores actuales, que en grandes cantidades no van a poder reciclarse. Subvencionarlos es una opción. En Estados Unidos se plantean pagarlo con una subida de impuestos a las empresas que sustituyan trabajadores por robots. La pregunta es si es verdaderamente estimulante para la persona.

Audio

La otra pregunta es si es oro todo lo que reluce en Podemos. O sea, si no se busca aquí ayudar a las personas para hacerlas dependientes del partido. Si no se está comprando voto, vamos, como en Venezuela. Porque si lo que buscase esta izquierda es el bienestar de las familias no le parecería tan mal el trabajo de las empresas y de señores como los de Mercadona o Zara. A ver si lo que van buscando es sustituir trabajadores por clientes del partido. Y está el asunto de la desincentivación del trabajo. Al parecer, este ingreso mínimo vital se seguirá complementando si la persona consigue trabajar algo. O sea, si por ejemplo te sacas 200 euros cuidando ancianos o dando clases particulares, el estado seguirá complementándote hasta la cantidad total que percibías,. La pregunta es para qué vas a trabajar si tus ingresos van a seguir siendo los mismos. ¿O es que los del Gobierno no saben que en España hay gente que trabaja hasta tener el paro y luego agota el subsidio de desempleo antes de ponerse de nuevo a buscar trabajo?

Sobre todo esto van a discutir los miembros de la fascinante tertulia de chicos de las once.

Lo del coronavirus parece que va un poco mejor. Esta semana científicos rusos e italianos explicaban que el virus parece haber perdido fuerza y lo mismo decía Fernadno Simón ayer.

Esperemos que así sea. Lo que gana fuerza es la ruina económica, con el cierre de Nissan, que supone 25.000 empleos indirectos y es un mazazo para España, y los despidos en Acenor, o en Easy Jet y toso el sector de aerolíneas. ¿Con esto qué va a hacer Podemos? Porque lo de Nissan se van por razones empresariales, vale, porque estos coches se venden sobretodo en Asia y Estados Unidos y Europa presiona con sus medidas anti contaminantes, pero a nadie s ele oculta que a estos señores tampoco les ha gustado ni un pelo la intentona independentista de Cataluña, nuestros desastre en el coronavirus o los colores anticapitalistas de este Gobierno. Salen de aquí como alma que lleva el diablo, vamos.

Audio

Y, como perspectiva para la próxima semana, tenemos la negociación de otros quince días del estado de alarma. Esto parece, ya lo dijimos, un mercado persa. Porque el precio de lo supuestamente sanitario es siempre político. Si la semana pasada le daban a Bildu la reforma laboral, esta vez se ha sacado el PNV la gestión en el país Vasco y navarra del ingreso mínimo vital, que el resto de las autonomías no van a poder hacer, porque son de segunda. También se ofrecen nuevas competencias. Y saldrá la prórroga, ya lo veréis, con este partido y con Ciudadanos. Y vendiendo el poder central a cambio, porque este Gobierno no tienen rebozo.

Con tal de asegurarse el poder, Pedro Sánchez se salta todas las normas de contención del Ejecutivo en democracia. Le da lo mismo que sean los jueces que investigan las responsabilidades en las manifestaciones del 8 M, la guardia civil que investigaba esos asuntos como policía judicial, los medios de comunicación que les estorban, los Reyes, a los que se silencia y a los que se ha cortado esta semana en pleno acto de luto nacional en RTVE o los padres y su derecho a educar en una escuela libre. Hala, todo por delante. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Ayer decía el ministro Marlaska que no es verdad que interfiriese en el trabajo de la Guardia Civil como policía judicial. Que no ha cesado a Pérez de los Cobos por el 8M ni por las negociaciones con los indepednentistas catalanes, que le reclamaban la cabeza del que dirigió el operativo policial frente a la intentona independentista.

Vídeo

¿Alguien se lo cree? Son demasiados elementos de contención del poder y de equilibrio y división de poderes afectados. Eso, y no el supuesto golpe de estado que anunciaba Pablo Iglesias, es lo que está empezando a preocupar a la gente.