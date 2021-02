Schlichting: "Sanidad advierte ahora de que la variante británica es más letal. ¡A buenas horas!"

Audio

La que ha liado el Gobierno en Cataluña, con el ansia viva de adelantar las elecciones para favorecer al candidato de Pedro Sánchez. Una de cada cuatro personas designadas para supervisar las mesas electorales ha pedido que se le quite esa obligación. La Junta Electoral tiene verdaderos problemas para responder a la avalancha de solicitudes de sustitución. Hay diabéticos, enfermos de pulmón o personas que tienen a su cargo ancianos, enfermos, discapacitados o niños, y que no pueden estar doce horas en un local al que irán también los contagiados de coronavirus.

Para cubrir las posibles bajas se ha autorizado que los suplentes de las mesas puedan hacer de presidentes o vocales de otros lugares donde éstos no aparezcan. Eso, lógicamente, ralentizará el comienzo de las votaciones. Por otra parte, está previsto en la ley que, cuando no acuden los citados para presidir y vigilar la mesa, sean sustituidos por los primeros votantes que acudan. Pero como la Generalitat había establecido que los primeros en votar, de 9 a 12, fuesen las personas mayores o de riesgo, ahora el Gobierno catalán se está planteando cambiar la franja para los mayores, no sea que tengan que sentarse en las mesas doce horas.

Entretanto se hacen chistes, por no llorar, de lo complejo que resulta ponerse un epi, un traje especial de protección, ya que vocales y presidentes tendrán que usarlos en la última franja de la tarde, cuando acudan los contagiados de coronavirus. Los que sepan que tienen covid, claro, porque muchos acudirán tan contentos a votar, sin saber que están contagiando al de al lado. Recordemos que la enfermera que en su día se contagió del virus del Ébola en Madrid lo hizo cuando se quitaba uno de estos complicados trajes.

El voto por correo se ha disparado. Ya triplica el de las anteriores elecciones. Correos reveló ayer que ha recibido 270.000 solicitudes. En 2017 fueron 78.000. La gente se pregunta qué sentido tiene estar semanas con poder acudir a un restaurante a cenar, que toma todo tipo de medidas de seguridad, y en cambio acudir ahora a los colegios. La verdad es que todo esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué habría costado posponer el voto dos, tres meses, salvando esta tercera ola de coronavirus? A veces las política parece reñida con el sentido común.

Y, ¿cómo están las cosas en España sanitariamente? Parece que mejorando muy lentamente. La incidencia -o sea, el contagio- ha bajo de 750 por cada cien mil habitantes, pero todavía es crítica y siguen disparados los fallecidos, 584 ayer. Tres mil esta semana pasada. Vamos a ver si empiezan a bajar.

Es noticia que acaba de ser identificado en Madrid el primer contagiado por la cepa brasileña, que, como la británica, está siendo investigado porque parece más contagiosa. Se trata de un hombre de 44 años que entró en España el 29 de enero por el aeropuerto de Barajas y que llevaba una PCR negativa en origen. Al llegar se le realizó un tests de antígenos que fue positivo y que luego confirmaron en el hospital Gregorio Marañón. Sobre la variante inglesa, Sanidad ha advertido ahora que, además de pegarse con mayor facilidad, es más letal. A buenas horas. Pero si ya contamos aquí que el propio Boris Johnson los reconocía el pasado 22 de enero, hace quince días.

La vacunación avanza lentamente. Casi dos millones de personas han recibido la primera dosis y casi 700.000 ya tienen también la segunda dosis. Parece, parece que la inmunidad comienza una semana después de haber recibido este segundo pinchazo.

La inmunización en las residencias de ancianos está terminando y la mayoría de los sanitarios han recibido la primera dosis. Toca ahora grandes dependientes y ancianos por encima de los 80 años, que suman en España casi tres millones de especial riesgo, porque acumulan 6 de cada diez fallecimientos por covid.

El batiburrillo se ha complicado con la comunicación de que, de las tres vacunas que se están usando, Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, esta última, la británica, sólo sirve para gente hasta 55 años, porque no ha sido suficientemente probada con grupos por encima de esa edad.