Schlichting: "Sánchez vende el castellano para asegurarse el voto de ERC"

¡Muy buenos días, España! Es sábado 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Ávila.

Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana, en la Cadena COPE, y te vamos a acompañar sábado y domingo de 10 a dos. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo. Las temperaturas máximas, las que te dan calorcito en mitad del día, tienden a subir en gran parte de la península y en canarias. Se esperan chubascos en Andalucía oriental, Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana. A las once nos dará los detalles del tiempo de toda la semana Jorge Olcina.

Y hoy empezamos la crónica hablando de amigos, amigos admirados y muy queridos. Todo el mundo me pregunta por el Pirata, que tuvo un infarto el martes, en directo, durante la emisión de su programa matinal en Rock FM. Menudo susto. Gracias a Dios los compañeros reaccionaron a toda mecha y también los equipos de emergencias. Así que te puedo garantizar con alegría que el popularísimo capitán de “El Pirata y su banda” está ya fuera de peligro y ya en marcha para volver a conducir las mañanas de Rock FM. Un abrazo muy fuerte y toda nuestra admiración a Juan Pablo Ordúñez.

Y a otro amigo, bien conocido de los oyentes, uno de los que más ha hecho por la ciencia en España, César Nombela, nuestro abrazo en el cielo. También nuestro más sentido pésame a su mujer y a sus hijos. César, gran amigo, nunca te olvidaremos, muchísimas gracias por explicarnos los entresijos de la bio-ciencia, por buscar la verdad, por apostar por la investigación y el estudio. Nos queda tu voz acompañándonos durante la pandemia, explicándonos como hacer, ayudándonos a no desfallecer.

No hace ni una semana que me mandabas comentarios y aportaciones por WhatsApp, que me ayudabas a entender sobre las vacunas del covid. Un cáncer se ha llevado A César Nombela a los 76 años, después de una batalla muy valiente y esforzada. Alumno y compañero del nobel Severo Ochoa, César presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue uno de los mejores rectores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Presidió el Comité de Bioética de España entre 2002 y 2005 y defendió la vida con amor entregado. Siempre propuso el diálogo entre ciencia y religión y repetía que los dos eran caminos para llevar a cabo la búsqueda de la verdad. Ha sido un honor coincidir contigo en todos estos años. Gracias, amigo.

Y vamos ahora a las noticias, que no son buenas, porque indican malas prácticas de Gobierno. Por ejemplo, las que benefician injustamente a los etarras. La Audiencia Nacional ha tenido que devolver a prisión al etarra Atristain. El miembro de ETA no había pedido perdón expreso a las víctimas, como exige la ley. A pesar de ello, los responsables del sistema penitenciario, que ahora depende del Gobierno vasco, el habían concedido el tercer grado. Es lamentable que tengan que ser los jueces los que vigilen al Gobierno.

Lo mismo ha ocurrido con la enseñanza del castellano en Cataluña. Acabamos de saber que Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña, de la que depende para aprobar los presupuestos, no recurrir el incumplimiento legal de que una de cada cuatro asignaturas se estudie en Castellano. La noticia la conocemos por el presidente catalán, Pere Aragonés, que lo ha contado encantado en la TV3.

Otra vez los jueces solos defendiendo la ley. Y el Gobierno haciéndoles la cama. El tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fallado, ya lo sabes, que el 25 por 100 de la enseñanza, que tampoco es pasarse, sea en español. Pues bien, Sánchez desampara la norma y la convierte en moneda de cambio para asegurarse el voto de ERC a sus cuentas y la permanencia en el poder. No acudirá al Constitucional para denunciar que la Generalitat incumple la sentencia.

Y la última metedura de pata se refiere a Hacienda, que aún no ha completado el procedimiento para controlar el dinero de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. Ya sabes que somos el segundo país de la UE que más fondos ha recibido, pues en lugar de hacer las cosas bien, acabamos de recibir un rapapolvo de la institución europea, que ha amenazado con detener la llegada del dinero si no presentamos las explicaciones que garanticen el gasto adecuado de los fondos. Una negligencia imperdonable por lo mucho que España necesita de ese dinero.

Y termino con tres tonterías lamentables, a cual peor. La primera, el riesgo a que han sometido el famoso cuadro de Van Gogh, los Girasoles, dos activistas ecológicas tontas. Para criticar la política energética del Gobierno holandés nos se les ha ocurrido otra cosa que vaciar una lata de tomate sobre el cuadro, que afortunadamente estaba protegido por cristal. El marco ha quedado dañado pero la pintura no ha sufrido desperfectos. Las dos irresponsables gritaban y preguntaban a los paseantes del museo: “Os preocupa más la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta?” Flaco favor al ecologismo. Como si amar la tierra no implicase también amar la belleza. Los odiadores profesionales son un tostón peligroso.

Algo parecido ha pasado con Tamara Falcó. Quienes solo admiten un punto de vista, el suyo, la han criticado por convertirse este año en la pregonera del Domund, el domingo mundial de las misiones, en el que los españoles nos llevamos la medalla de oro de la ayuda a los más necesitados. Que si es una pija, que si cobra por hacerlo, que si con ello quiere tapar el escándalo de la ruptura con su novio. ¿Pero estamos tontos o qué? ¿Es que todo tiene que ser negro o blanco?

Fue hace un año que José María Calderón, director de Obras Misioneras Pontificias contactó con la marquesa de Griñón para pedirle que hiciese el pregón del Domund, honor que servidora también ha compartido. Es bien sabido que los pregoneros -entre los que se encuentra gente tan conocida como el cocinero Pepe Rodríguez o la cantante Luz Casal– no cobran un duro. También que lo hacen por amor y respeto a los misioneros y, además, que cuanto más conocida sea la persona, mejor para los misioneros, que se matan a trabajar por la gente más olvidada del mundo. ¿Por qué no hacemos las cosas más sencillas? ¿Que es famosa Tamara Falcó? Miel sobre hojuelas aprovechar esa fama para hacer el bien. Pues no, todo hay que enfangarlo. Desde el cuadro de Van Gogh al pregón del Domund. Qué complicaditas somos las personas. Qué bobas. ¿No se puede defender a la vez el arte y la naturaleza, los misioneros y las revistas del corazón? ¿Qué tendrá que ver el culo con las témporas?

Como dice mi gitano, no cabe un tonto más. Ejemplo de ello, la ministra María Jesús Montero, que vive en una casa oficial en Madrid, sin pagar luz ni calefacción y que preguntada por los precios de la energía ha aconsejado afrontar el frío por las noches con un edredón más fuerte. Como lo oyes.

Las comunidades de vecinos o los colegios son algunas de las realidades sociales preocupadas por la llegada del invierno la necesidad de calentarse y aconsejar una mantita nos recuerda a aquella ministra Trujillo que, en plena crisis de la vivienda, aconsejaba unas lalykellys, unas zapatillas de deporte para buscar casa por los barrios.