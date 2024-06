Schlichting: "Sánchez juega en una liga mundial que divide el mundo de una forma maniquea"

Audio

¡Muy buenos días España! Es ya 2 de junio y a estas alturas seguro que sabes ya si vas a veranear o no, en qué fechas y si te bañarás en la playa o disfrutarás las delicias del pueblo. Las temperaturas tienden a bajar en el tercio sur, hay mucho viento en Galicia, el estrecho de Gibraltar, Ampurdán y sudeste peninsular. En el resto, cielos poco bubosos o despejados. La semana se presenta con vaivenes, como explicaba

Ni campaña electoral, ni chantaje independentista, ni elecciones en el extranjero, este domingo es de fútbol porque la historia de este deporte ha cambiado con el palmarés del Real Madrid. Los merengues se han traído la decimoquinta, han conseguido ganar la Champions seis veces en los últimos diez años y no pierden una final desde 1981. Florentino Pérez ha superado a Santiago Bernabéu como el presidente con más títulos en Europa y Ancelotti se ha convertido en el entrenador con más copas de Europa de la historia. Hay cuatro jugadores que igualan al mítico Gento y tienen seis copas ganadas, Modric, Kross, Carvajal y Nacho.

Yo me lo pasé en grande. Lo bueno de no ser de ningún equipo es que servidora lo vive todo en términos nacionales, y cada vez que gana un equipo español, me vengo arriba. Qué paliza a los alemanes, los pobres no dejaban de llorar, ni un gol metieron. La verdad es que fueron duros de pelar en el primer tiempo, pero en cuanto Ancelotti se metió en el vestuario en el descanso y abroncó a los jugadores, reaccionaron y se convirtieron en un peligro. Mi padre decía siempre que los alemanes, un pueblo perfectamente organizado y disciplinado, se desconciertan cuando los planes cambian de golpe.

Por ejemplo, van a toda velocidad por sus autopistas, pero si uno se accidenta, van veinte detrás. Porque no lo tenían previsto. Pues eso, sabían que tenían el primer tiempo para marcar una ventaja y corrieron como locos y marcaron las posiciones de los madridistas como salvajes. Pero cuando llegó el descanso, murieron. Salieron en el segundo tiempo derrotados de entrada, temerosos de esa cosa tremenda del Madrid, que saca un cañón de última hora y se pone a marcar goles. Pues eso.

En fin, que nos lo pasamos de miedo y que mereció la pena para los aficionados. Me encanta además ese ambiente de compasión y camaradería con los pobres del Dortmund, que de todas formas han caído con toda dignidad y saben que han perdido frente a un equipo histórico.

Queda mucha celebración por delante. A las seis de la tarde hay cita en la catedral de La Almudena para ofrecer el título a la Virgen. Luego hay visita a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento y, finalmente, entrega de la copa a la diosa Cibeles y remate en el estadio Bernabéu a las diez de la noche. Qué naturaleza la de estos jugadores que han corrido hasta extenuarse, celebrado como locos, viajado en avión, hecho decenas de entrevistas y que ahora jalearán hasta la madrugada. Casi lo mismo que nuestros compañeros de deportes, que se hicieron como si nada diez horas de programa épico ayer, viajaron en avión y han regresado y van detrás de esta comitiva agotadora y jolgoriosa para alegrarnos a todos. Gracias de verdad a todos porque el trabajo de cada persona es indispensable.

Esta cita futbolística enjuga las penas de una nación muy dolida. Da igual que seas de izquierdas o de derechas, porque estamos partidos profundamente, enfrentados y rotos. Qué desgracia de tradición cainita. Pero no os creáis que esto sea parte del destino, ni una especie de karma. No, esto es parte de un plan. Escuchad si no, como ayer el presidente español, que hacía campaña para las europeas, espoleaba esta desgracia.

Pedro Sánchez juega en otra liga. Feijóo recibía a Úrsula Von der Leyen, que aunque mucha gente no lo sepa es la presidenta europea, la cancillera, para que nos entendamos, del gobierno de la UE, cuya familia política es el partido Popular Europeo y le pedía ayuda contra la amnistía de Puigdemont.

Pero es que la racionalidad de Feijóo, el hecho de que se haya utilizado el sistema legal español para garantizar a Sánchez los votos que necesita dándole a los independentistas lo que no se merecían después de haber intentado un golpe de estado -que es tanto como pactar con tejero- no sirve contra Pedro Sánchez.

Repito, este juega en otra liga. La de Donald Trump, la de Milei, la de López Obrador, la de los que por todo el mundo han dividido el mundo en dos, los buenos y los malos, los míos y los demás, los que me apoyan y los que son fascistas.

Cabalga por el globo una ola de populismo, de simplificación ampliada por las redes sociales, de negros y blancos, sin matices grises, perfecta para los que se suman a ese caballo y carecen de escrúpulos morales para frenarse. Son momentos muy peligrosos y, a río revuelto, ganancia de pescadores.

Ayer, por primera vez desde las elecciones catalanas, Esquerra republicana dijo lo que exige para investir al ganador, el socialista Salvador Illa. Ya sabéis que Junts exige que sea el segundo, Puigdemont el que gobierne, porque es el socio de Sánchez en Madrid. Pues bien, los de ERC se ofrecen a votar a Illa, pero exigen a cambio la soberanía fiscal de Cataluña y un referéndum de independencia. Ha sido Marta Rovira, la secretaria general de los republicanos, la que lo ha explicado.

Insisto. A río revuelto ganancia de pescadores. Sánchez juega en una liga mundial que divide el mundo de una forma maniquea. Por hacer una alusión, en México pasa igual. 99 millones de mexicanos están convocados a votar que deben elegir entre dos mujeres. En su momento subrayamos la importancia de que Obama llegase a la presidencia de los EEUU, por fin un hombre negro.

Ahora que en México vaya a presidir el país una mujer… es histórico. Se enfrenta la sucesora de López Obrador a otra mujer que plantea una alternativa al populismo y oficialismo. López Obrador ha hecho conferencias diarias de hasta tres horas en las que ha hecho anuncios y ataques a rivales políticos. Dicen los analistas que se ha ganado al pueblo. Lo sucede Claudia Sheinbaum, que probablemente sea presidenta porque las encuestas la favorecen, y la candidata opositora Xóchitl Gálvez, esperanza de los opositores de López Obrador, tiene menos posibilidades. Dice ella que si Sheinbaum es presidenta ganará el socialismo como en Venezuela, Cuba o Nicaragua.

De acuerdo con los sondeos, Sheinbaum se va a imponer con el 53% de los votos, más de 20 puntos porcentuales por delante de Xótchil Gálvez. Es el cariz que gobierna el mundo. La división radical y la descalificación del otro.