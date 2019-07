Schlichting: "Pedro Sánchez colabora con la batasunización de Navarra"

Audio

Muy buenos días España, calor, calor y tormentas este fin de semana en que suben las temperaturas. Hará “de cuidado” en casi toda España, hasta el lunes-martes en que bajarán levemente los termómetros. Ojo, que las rachas de calor están afligiendo más a la franja mediterránea, de Gerona a Murcia que al Oeste de Andalucía o a las Castillas. Fijáos, hoy tendrán Zaragoza 41 grados y Lérida 40. Murcia da 39 y Gerona, que ha pasado largamente los 40 estos días, llegará a 38. La misma temperatura que Granada. Mucho calor húmedo también las Baleares. Puede haber chubascos en el Nordeste, en Castilla la Mancha y en el Norte de España. Mañana habrá directamente tormentas y mucho calor en lugares como Murcia, 41 grados.

Pero quemados, quemados -como dan los resultados de las encuestas-, nos tienen los políticos. Son el segundo motivo de preocupación nacional después del paro.

Los de VOX dicen que no hay gobierno en Murcia porque los de Ciudadanos no les “ajuntan”. Los de Ciudadanos no los tratan -o fingen que no los tratan- por razones electoralistas. Sencillamente, todo recuerda demasiado al cole y a las peleas del patio. Sencillamente, no es de recibo esta inmadurez de los representantes. Anteponen sus posibilidades electorales al bien de los votantes.

Hay que recordarles que, en Murcia o en la Comunidad de Madrid nos jugamos algo más que sus tronos. Los padres estamos pendientes de la posibilidad de elegir libremente centro de enseñanza. Los empresarios necesitan bajada de impuestos para contratar más. La maternidad precisa apoyo y estímulo. Es esto lo que importa. ¿De verdad el centro derecha, por debilitado que se encuentre, es incapaz de anteponer las necesidades del país a sus rencillas de patio?

Lo digo, entre otras cosas, porque entretanto el PSOE avanza poco a poco y con él una concepción intervencionista de la sociedad. Pedro Sánchez se permite anunciar próximas elecciones en noviembre porque sabe que los socialistas aplastarían a Podemos y podrían ponerse en 140 escaños. Y entretanto banaliza su flirteo con separatistas, como ha ocurrido en Navarra.

La ministra Celaa nos tomaba ayer por bobos. ¿Cómo que no han cedido y concedido? Basta mirar los puntos del acuerdo de la socialista Chivite con Geroa Bai y la izquierda. Fijaos.

En educación, os leo, se va a apoyar “la necesaria e imprescindible” planificación del euskera “como lengua propia”. Ya estamos, como si el castellano no fuese lengua propia en Navarra. El “fomento del euskera en los medios de comunicación” y en especial en “programas dirigidos a la población más joven”. No seré yo, que adoro las lenguas, la que pongo en duda el valor filológico y casi arqueológico del vasco. Pero este lenguaje es el mismo que se ha usado con el catalán. El idioma como signo nacionalista y como cuña de separación entre españoles. Esto es lo que apoya el PSOE en Navarra.

Amén de la transferencia de las competencias en Tráfico y Seguridad Vial, como ha ocurrido también en Ctaluña, lo que conlleva la desaparición de la Guardia Civil de las carreteras navarras y la potenciación de la policía foral.

Por si quedaban dudas de lo que se pretende, se aboga por “(comillas) la cración de una nueva comisión mixta Navarra-Estado que amplíes las funciones de la coisión coordinadora del convenido económico”. También se apunta a acabar con la libertad de enseñanza e ir atenazando a la concertada, como ha ocurrido en Asturias o en Andalucía y promover “una escuela pública laica”.

Se da la circunstancia de que la que será presidenta de la Comunidad Navarra ha perdido de largo las elecciones y ha quedado a mucha distancia del tripartito formado por los partidos de centro derecha. ¿Cómo es posible que los ciudadanos, que ha votado por goleada lo contrario, encuentren ahora un Gobierno tan extremista, tan incapaz de situarse en el centro?

En Navarra se lleva adelante un proyecto de euskaldunización que no pasa desapercibido a nadie, y Pedro Sánchez colabora con ello. España se está deslavazando en reinos de Taifas. Avanzan el nacionalismo identitario no sólo aquí o en el País Vasco, sino en Cataluña, Valencia, las Baleares. ¿Me puede decir alguien cómo vamos a ponernos de acuerdo? ¿Cómo se va a gobernar todo esto? Recuerdo las palabras recientes de Alfonso Guerra en este programa.

“España ya es federal, sus autonomías tienen más competencias que muchos estados federales. ¿Qué se pretende ahora, una confederación de naciones? Porque eso no es una nación, eso excluye la solidaridad entre todos”.

La izquierda colaborando con el separatismo y la derecha engrescada. País, que decía Forges.