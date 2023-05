Schlichting: “Para los que nacimos en la Transición, el voto seguía conservando el aroma de lo sagrado”

¡Muy buenos días España! Bienvenido a tu programa, esto es 'Fin de Semana' de COPE y te saluda Cristina López Schlichting de la mano de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 14.

Una nube negra persigue al PSOE





Es jornada de reflexión y más bien parece jornada de urgencias. El fin de campaña ha estallado en una atasco de escándalos que darían para una programa completo de sucesos. Empezamos con la compra de votos, que se inició en Melilla, donde se habrían pagado millón y medio de euros por más de 11.000 votos por correo que han tenido que ser suspendidos. Siguió la cosa en Mojácar, donde fueron detenidos el número dos y el cinco de la lista electoral socialista. Y progresivamente ha llegado a Huévar de Aljarafe, en Sevilla; donde se invesytiga a dos ex alcaldes; Albudeite en Murcia, donde se detuvo a la candidata socialista a la alcaldía, a la número seis de la candidatura municipal y al número 19 de la lista a la Asamblea Regional, que han quedado en libertad con cargos. Ahora se investigan casos similares de compra de votos en La Gomera o Arona, en Tenerife.

Pero es que además el jueves el juzgado de instrucción número 5 de Granada levantó el secreto de sumario por el secuestro de una concejala de Maracena que amenazaba con revelar la corrupción de la alcaldesa socialista Berta Linares. Se investiga, no sólo a la propia Linares, sino al secretario de organización y número dos del PSOE por Andalucía, Noel López, que habrían convencido a la ex pareja de la alcaldesa para un secuestro exprés. Es tan complicado este caso que te lo vamos a explicar a las once con Nacho Abad, en el capítulo de policiales. Es la primera vez que una campaña electoral tiene que abordarse en sucesos.

Como si una nube negra persiguiese al partido de Pedro Sánchez, el miércoles se detuvo a José Ángel Martín, número dos la lista de Santa cruz de Tenerife por una presunta agresión a un directivo del club de fútbol San José Tablero, al que atacó al grito de “tú no sabes quien soy yo”. Y ayer dimitió el número 20 de la lista socialista por Valencia tras ser detenido. El diario Las Provincias revelaba que el candidato pertenece a los Latin Kings y es mediador intercultural.





Fin de la campaña electoral





Lo comentaba antes con Antonio Herráiz, o se vota rápido o cambiamos la sección política por la de sucesos, ¡qué barbaridad!. Ayer se cerraba la campaña y los candidatos han elegido las plazas en las que depositan mayores esperanzas. Barcelona en el caso de Pedro Sánchez; Valencia y Madrid en el de Núñez Feijóo; Toledo en el de Santiago Abascal, que aspira a doblegar mediante pacto con el PP el gobierno autonómico de García Page.Yolanda Díaz ha cerrado campaña con Ada Colau, también en Barcelona, y Podemos en Madrid, donde intenta no desaparecer de la Cámara. En la capital también ha pedido el voto Inés Arrimadas para Ciudadanos, que aspira a que Begoña Villacís se quede en el Ayuntamiento.

Movilizar el voto al grito de ¡que vienen los franceses es lo único que puede hacer! No esperes que diga una palabra sobre la compra de votos que nos pone a la altura de las repúblicas bananeras. El mercadeo de urnas significa, ni más ni menos, que nada importa ya en el partido, excepto el poder. Que la forma de ser de su jefe ha calado hondo. Y que estamos en el sálvese quien pueda.

Lejos de mí pensar que no hay gente buena en el socialismo. O que todos están dispuestos a lo mismo. Pero sí creo que los que dirigen un proyecto impregnan profundamente las estructuras de sus propios principios y estilos.

Pedro Sánchez solía decir que comenzó en el partido en la agrupación obrera de Tetuán: falso, es verdad que estaba apuntado allí, pero él no vivió y creció en Cuatro Caminos sino junto a la Castellana, en la zona bien de Madrid. Escribió su tesis gracias a los negros que se la elaboraron. Siempre ha ocultado que ha llevado a sus amigos de viaje en el Falcon, incluso para celebraciones familiares. Ahora no sufre porque nuestra democracia se haya visto degradada, sencillamente se atormenta preguntándose cuántos votos ha perdido por culpa de los mantas de Mojácar.





Golpe a la democracia





Yo no sé quién ganará estas elecciones que seguiremos mañana desde COPE y TRECE pero sí sé quién las ha perdido. Las ha perdido nuestro país, las hemos perdido nosotros. Para los que nacimos en la Transición el voto seguía conservando el aroma de lo sagrado. No es la primera vez que se investigan escándalos electorales, ya pasó hace años en Melilla, pero no dejaban de ser residuales.

La conciencia de que las urnas expresan la voluntad política de las personas estaba profundamente grabada en este pueblo que durante cuarenta años no pudo votar. Algo se ha desmoronado en estos días. No sólo la imagen de nuestro país, sino un empuje y una convicción de limpieza. Las personas estamos tristes por lo que ha ocurrido.

A mí no me compensa que se castigue a Pedro Sánchez en las urnas, si es que ocurre. La democracia no es una palabra, los que hemos visto cómo funcionan las cosas en otros muchos países del mundo, donde todo se compra y se vende, lo sabemos. Y esta vez lo que se ha golpeado es justamente uno de los pilares de la democracia: la transparencia del voto de la gente.