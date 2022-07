Schlichting: "Hay indicios de negligencia en Monfragüe, podría haberse evitado que las llamas entrasen"

Audio Cristina L. Schlichting analiza en su editorial los incendios que continúan arrasando parte de nuestro país y cómo podrían haberse prevenido

¡Muy buenos días, ESPAÑA! Bienvenido a tu programa, 'Fin de Semana', de la cadena COPE. Hay temperaturas en ascenso en el Cantábrico y Galicia. Para que te hagas una idea, 40 grados en Orense y Bilbao, 41 en Pamplona. Bajan un poco en el oeste de Andalucía y, en el resto, sin cambios. Mañana habrá un respiro y bajarán los termómetros entre dos y diez grados según las zonas. Pero a mediados de la semana entrante regresará la ola de calor.





Continúa la ola de calor

El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado 360 muertes atribuibles a las altas temperaturas en los seis primeros días de calor de esta ola, la que ha mediado entre el 10 de julio y el pasado viernes 15. Es fundamental no salir en las horas centrales del día e hidratarse debidamente, en particular ancianos y niños. Se están dando casos dramáticos, como el del golpe de calor padecido este viernes por un empleado madrileño de 60 años, del servicio de limpiezas, que cayó inconsciente al suelo en la avenida de San Diego, en el distrito de Vallecas. Eran las cinco y media de la tarde cuando Emergencias recibió una llamada de un transeúnte que lo había visto desplomarse en plena calle mientras trabajaba. Tras ser recogido por el Samur e ingresado, ha fallecido finalmente.





El fuego sigue indomable arrasando nuestro país



El campo está seco y los riesgos son altísimos. Hay al menos una treintena de incendios por toda España. Ha surgido uno en Cebreros, Ávila, que constituye la nueva preocupación. Evolucionan dos en Extremadura, el del parque de Monfragüe y el de Las Hurdes y allí también hay un foco nuevo en las bellísima Garganta de los Infiernos, en la Garganta del Jerte. En Málaga y en Galicia se sigue combatiendo.

Se calcula que el fuego ha consumido ya 14000 hectáreas, una pérdida forestal y biológica dramática.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que acudió a la zona de Las Hurdes y Casas de Miravete, así como a Salamanca, ha anunciado un mando único de dirección de incendios en el norte de Extremadura y Castilla y León. El ministro ha prometido todos los recursos necesarios del Gobierno y ha encarecido la necesidad de la prevención durante todo el año.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay indicios, sin embargo, de negligencias en este sentido. Concretamente podría haberse evitado que las llamas entrasen en el Parque Nacional de Monfragüe. Expertos y alcaldes advirtieron hace un mes de que el parque llevaba desde 2019 sin labores de limpieza forestal. Entre las voces que se alzaron estaban las de Francisco Castañares, ex director general de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, o el alcalde socialista de Serradilla, el único municipio con monte público del entorno. El alcalde concretamente manifestó: “Estamos impotentes porque no podemos hacer nada, ni realizar ningún tipo de limpieza o de prevención de incendios porque no tenemos competencias en el monte, que está dentro de un Parque Nacional. Un incendio en esa zona sería muy difícil de controlar y se propagaría muy rápido”.

Audio Guillermo Vila también analiza la relajación de nuestro Gobierno ante las medidas para reducir el consumo energético que están adoptando otros gobiernos europeos









¿Cómo es posible que ocurra esto? Con este clima, este tipo de irresponsabilidades tendrán cada vez peores consecuencias.





Huelgas en las compañías aéreas low cost

Y mientras los españoles intentan descansar de las aflicciones de la crisis, la pandemia o los calores, las huelgas en las compañías aéreas low cost dificultan los desplazamientos en avión. Se suman a la demanda disparada tras el parón del coronavirus, la escasez de personal porque las aerolíneas redujeron contrataciones y los problemas aéreos suscitados por la guerra de Ucrania. Es una tormenta perfecta que ha llevado a las aerolíneas a cancelar un total de 15.788 vuelos en agosto, según un informe recogido por Europa Press. Por si tienes que hacer reservas, Turkish Aerolines es la compañía con más vuelos eliminados. Le siguen British Airways, Easyjet, LufThansa Y Wizz Air, aunque en la mayor parte de los casos las compañías están encontrando aerolíneas alterantivas para los pasajeros. España es el cuarto país de Europa con más vuelos cancelados, después de Alemania, Reino Unido e Italia.

En nuestro pais el principal problema son las huelgas. Los tripulantes de cabina de Easyjet retomaron a partir del viernes seis nuevas jornadas de paros. Coinciden con el reinicio de las paradas de Ryanair, que empezaron el martes, prosiguieron el viernes y continuarán, atención, del 18 al 21 de julio y del 25 al 28 de julio, en plena operación salida de la segunda quincena de julio.