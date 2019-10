Schlichting: “A Iglesias le ha salido respondona Bescansa, que golpea tras ser abandonada por los suyos”

Audio

“Muy buenos días España, es 5 de octubre, un mes precioso de hojas y castañas, y hace buen tiempo en este veranillo de San Miguel. Se nos ha regalado otro día ¿qué más se puede pedir? Tu equipo está de servicio, para lo que mandes, con Marci Ortega y Jesús García Ercilla al frente y Diego González, Laura Otón, Maiki de Toro y Natalia Mosquera en filas. Te saluda, Cristina López Schlichting

España ha convocado, a través de su ministerio de Exteriores (el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano) al embajador americano, Duke Buchan, para una reunión que se celebrará hoy. la convocatoria es una medida de protesta diplomática más intensa que una nota verbal, para transmitir el malestar por las sanciones del presidente Donald Trump a nuestra industria agroalimentaria, que puede disminuir el PIB de España en 365 millones de euros en un momento en que se acerca una crisis preocupante.

Recordemos que las medidas de Trump responden a una autorización de la Organización Mundial de Comercio, que autoriza a los Estados Unidos a compensarse hasta los 7000 millones de euros por las pérdidas en la empresa Boeing por las ayudas estatales a su competidor Airbus. Cuatro países han apoyado esencialmente el avión europeo y en esos cuatro países se aplica la venganza americana. Trump ha elegido los sectores más delicados de cada uno de los cuatro países afectados. La industria óptica alemana, la ropa fabricada en Gran Bretaña o el vino francés, y el sector agroalimentario español que es el aceite.

Aunque también Boeing recibió ayudas y la OMC nos autoriza a responder con otras sanciones a productos americanos, por ejemplo medicinas que llegan de EEUU, lo cierto es que una guerra comercial de estas dimensiones empobrecería a los cinco países. El día 14 tendrá lugar la última reunión bilateral y es nuestra última oportunidad. En caso de fallar las negociaciones, las sanciones e impondrían el próximo día 15.

En política, hay noticias buenas y noticias perversas. La buena la protagonizaron ayer dos jubilados de la Presidencia, Felipe González y Mariano Rajoy, que coincidieron en el Foro Atlántico y en sus posturas. Es cosa de la madurez abandonar los extremos y comprender que el otro también tiene su parte de razón. Se estila mucho la juventud, pero ojalá fuesen mayores y hasta viejos los responsables españoles, otro gallo nos cantaría. González bromeó incluso con la decadencia actual de la clase política y comentó que, en comparación, ambos parecían el gran Churchill y los dos subrayaron que ya está bien de bloques y frentismos, que es el tiempo del acuerdo.

Y qué verdad es que la venganza es un plato que se sirve frío. No todas las mujeres son tan discretas como Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez o Maria Dolores de Cospedal, que han emprendido ambiciosos caminos profesionales y han dejado la política sin ruido. Ay, a Pablo Iglesias le ha salido respondona Carolina Bescansa. Represaliada por el conducator, por conspirar con Errejón, ahora vuelve desde Galicia y ha anunciado que encabezará la lista de Más País por La Coruña. Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Bescansa golpea a Pablo Iglesias en un momento de abandono muy extendido de sus adláteres. No es ajeno a todo esto un estilo de mando autoritario y dogmático, más propio de los años 20 o 30 que de hoy. En declaraciones a la Ser, Carolina Bescansa explicaba que es preciso contribuir a la formación de Gobierno.

Y hay que ver cómo se mueven los políticos cuando les tocan los intereses. Quim Torra quitó ayer hasta el último lazo amarillo de kas instituciones oficiales. La perspectiva de las multas y la cárcel hacen maravillas. Es muy fácil mover a las masas a tomar la calle, pero cuando se trata de responder con el propio patrimonio o la libertad, los dirigentes secesionistas ya se curan en salud. Señal muy clara del camino que hay que tomar.

El mismo realismo práctico ha afectado el resto de los políticos, que han empezado a mutar ideológicamente según lo que las encuestas manden. Vox ha anunciado que sólo presentará un candidato al senado por provincia, en lo que constituye un claro guiño al PP. Pablo Casado también está desconocido. El que no tuvo empacho para la foto de Colón (y me pareció bien) apuesta por España Suma y Ciudadanos y el centro. Y Pedro Sánchez, que fuera la copia de Pablo Iglesias, ha hecho de la palabra “España” su lema de campaña. El dirigente del PSOE se ha puesto en modo jefe de estado y ahora nos representa a todos, centrado, patriota, calmado. Pero lo mejor, lo mejor, ha sido Miquel Iceta, que ha pasado de su proverbial indefinición a apoyar con rotundidad a Sánchez si apuesta por el 155. Quién lo ha visto. Todavía en junio, el líder del PSC decía que no hay “que anticipar ni descartar el indulto”. En 2017, apenas dos meses después del golpe del 1 de octubre, afirmó con dos narices: “Yo primero me esperaría a la sentencia y pediría sin duda el indulto, porque creo que tendríamos que cerrar heridas en este país y no me gustaría tener encima hipotecas”.

Y para mofa y befa, lo que ha sacado el periodista Chico en ABC. Que la Universidad Camilo José Cela otorgó sendos doctorados, la expresión máxima de la excelencia académica, a dos personas distintas con el mismo trabajo copiado. José Luis Málada, director de Carreras profesionales y Emprendimiento de la Universidad CJC obtuvo el título con el trabajo que cuatro años antes presentó Concepción Canoira, que ha tenido que dimitir como directora de Educación concertada de la Comunidad de Madrid por haber copiado en su momento que deja en un mal lugar a los jóvenes que se están esforzando en sus doctorados. Menudos sinvergüenzas. El Consejero de Universidades ha pedido una reunión con el rector de la UCJC. Hay que recordar que se trata del mismo centro que poco antes había doctorado a Pedro Sánchez con un trabajo lleno de plagios.

Una vergüenza que nos salpica a todos, por cuanto hunde el prestigio universitario de España. El presdientedel Gobierno, por supuesto, ni palabra”.