Schlichting homenajea a los GC asesinados: "Han muerto defendiéndonos de los que se lucran con sangre ajena"

¡¡¡Muy buenos días España!!! Es domingo 11 de febrero y la poca lluvia que nos está cayendo va a ser sustituida otra vez por el buen tiempo entre comillas, porque hay que ver la falta que nos hace el agua. Así nos resumía Olcina la semana que viene

Y no puedo abrir con la noche de los Goya, lo siento, enseguida abordaré con Teresa Ekobo el justo triunfo de La Sociedad de la Nieve, de Bayona, sobre la tragedia de los Andes, pero es que aquí tenemos nuestra propia tragedia.

No se me quitan de la cabeza los rostros hermosos de los dos jóvenes guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate.

Dos tipos extraordinarios, Miguel Ángel González Gómez, de San Fernando (Cádiz), era buceador del Grupo de Especialistas Subacuáticos, y David Pérez Carracedo, de 43 años, era de Barcelona, estaba destinado en Navarra y pertenecía al GAR, el Grupo de Acción Rápida. El primero deja mujer e hija de 12 años. El segundo, también viuda y dos hijos de 6 y 9 años.

Miro sus fotos magníficas, de hombres plenos, entrenados, alegres y valientes y se me rompe el corazón de agradecimiento porque han muerto defendiéndonos de los sinvergüenzas que destrozan la vida de los drogadictos y se lucran con la sangre ajena. Pienso en las viudas, en los huérfanos, en las madres y padres de estos héroes y me quedo sin palabras.

¿Qué decirles a los que entregan su amor, sus desvelos, tanto calor humano al agujero negro de la nada? ¿Quién puede darles consejos vacíos a estas dos familias destrozadas, a los compañeros hundidos?

Lejos de mí arrogarme autoridad alguna, pero es verdad que hace dos meses que he estado a punto de perder un hijo y que la parca le rozó la piel bien cerca, al menos tres veces en la lucha denodada de la UCI. No hay forma de entregar un hijo a la muerte. No se puede. Es contrario a las disposiciones de Dios. Así que te ves en un absurdo, mirando al Silencio sin entender al Silencio. Es imposible obedecer esta orden. Y sin embargo, la recibes. ¿Cómo depositar un hijo en el vacío? ¿Qué herida purulenta puede cavarse en el alma? Yo le pido a la Virgen que reciba a estos dos muchachos bajo su manto.

Hoy es la Virgen de Lourdes y van a enterrar a estos héroes. Que no los entierren, que vaya ella y los haga suyos para la Gloria. Que trace un puente de madre a madre y de esposa a esposa y de hija a hijos, y llene de bondad y agradecimiento y orgullo estos corazones lanzados a lo negro.

Podríamos cambiar la dotación del Estrecho y convertirla en una zona policial decente, podría el ministro Marlaska dimitir en señal de protesta, pero queremos que vuelvan Miguel Ángel y David.

Eso queremos y necesitamos. Haz, Madre, lo imposible, llena el vacío, consuela los corazones, pon ternura, acaricia, da nombre a lo imposible.

Y aquí me toca dar el discurso de ayer del ministro del Interior y siento apuro, de verdad. Porque hay cosas que ocurren, y de las que Marlaska no tiene personalmente la culpa, que quede claro, que sólo se resuelven diciendo, ahí va mi puesto. Por luto, por protesta, por hombría.

No va a haber más asesinatos.

De verdad que no me alcanzarían los calificativos.

En fin, la plataforma Nacional para la Defensa del Transporte convoca paro nacional indefinido en apoyo de las manifestaciones que desde hace una semana realizan los miembros de la Plataforma 6 F de agricultores y ganaderos.

Ayer los manifestantes intentaron cortar la M40, el cinturón de carretera que rodea Madrid y miembros de la policía cargaron contra ellos. Hubo varios heridos.

El otro foco de alarma era Valladolid, por el festival de Cine, pero no pasó gran cosa. 600 agricultores y ganaderos se concentraron frente a la 38 edición de los premios Goya, a las puertas de la feria, e hicieron sentir su malestar con pitidos, cencerros y algún petardo, pero sin mayores problemas. Llevaban chalecos amarillos y nadie del cine los reivindicó dentro. Ana Belén y otros llevaban enseñas en defensa de los masacrados en Gaza, pero nadie añadió un tractor. No se estila.

Y sigue el sainete de la amnistía. El partido Popular obligará al Congreso el 20 de febrero, dos días después de las elecciones gallegas del próximo domingo, a pronunciarse sobre la amnistía a Puigdemont. Presentará la misma moción que ha llevado por los ayuntamientos reclamando al Gobierno para que decline la pretensión de borrar los delitos de los delincuentes del procés.

La iniciativa coincide con el emocionante tramo final de la campaña gallega. Hoy titula El País, la mayoría absoluta del PP peligra a una semana de las elecciones.

Según la encuesta de 40db para este periódico, si Alfonso Rueda, el PP, se quedase en la parte más baja de la horquilla que le da entre 36 y 40 escaños, la alianza entre los nacionalistas gallegos y el PSOE les daría para gobernar. El Mundo también reconoce que Alfonso Rueda no va a sacar los 42 escaños que obtuvo en su día Feijoo y que los nacionalistas del BNG suben frente al PSOE y a Sumar, pero por el contrario dice que el PP revalidaría la mayoría absoluta.

Está reñido el partido. Por eso, Pedro Sánchez, igual que el fin de semana anterior con el SMI, ha tirado de campaña para anunciar mejoras económicas del consejo de ministros, en este caso, que el martes aprobará 2500 millones del crédito del ICO para jóvenes y familias que necesiten adquirir casa. El PP ha contrarrestado la ofensiva llevando a Juanma Moreno a Galicia y anunciando que la traca final la dará con Ayuso.