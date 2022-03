Schlichting: “Que el himno de España uniese a todos se impuso como noticia al triunfo futbolístico"

Audio

¡Muy buenos días, España! Que es 27 de marzo, último domingo de este mes que ya nos lleva a la Semana Santa, qué barbaridad. Ojo, ojo, ojo, que son las diez, no las nueve. Que hemos adelantado la hora y te toca colocar relojes. Suben algo las temperaturas en casi toda España y baja el nivel de lluvias en el Este y en las islas.





RESPETO Y OVACIÓN AL HIMNO DE ESPAÑA EN CATALUÑA





Y, para que te animes, un sonido alegre, de unidad y cordialidad en un lugar a menudo trufado por la hostilidad y la división que siembra el nacionalismo.











Dieciocho años hacía que no jugaba la selección nacional en Cataluña y ayer hubo un magnífico ambiente en Cornellá, donde la Selección ganó por dos goles a uno a Albania. Tan duro es el problema en España, que el hecho de que el himno de nuestro país uniese a todos se impuso como noticia al triunfo futbolístico. Precioso.

GUERRA DE UCRANIA





Y ayer protagonizó el norteamericano presidente Biden el espaldarazo de Occidente y de la OTAN a todos esas naciones del Este europeoaterrorizadas literalmente por la amenaza en que se ha convertido Rusia para todos los que no obedezcan sus reglas. Desde los Países Bálticos hasta Georgia o Moldavia. Subrayó que Polonia está blindado por los aliados y amenazó a Rusia si tocaba “un centímetro” de la nación.

Biden recordó que 200 rublos son ahora un dólar, que la economía rusa se ha dividido por la mitad, que figuraba en el puesto número 11 de todas las del mundo y ahora no está siquiera entre las 20 primeras, que 400 empresas se han ido, y que sufre una "huída de cerebros", con las más de 2.000 personas relevantes que han abandonado el país en el último mes. "Putin les ha quitado el contacto con el resto del mundo, los devuelve a siglo XX y ese no es el futuro que merecen ustedes ni sus hijos", se dirigió directamente a los rusos, "el pueblo ruso no se merece eta guerra, el pueblo estadounidense está con ustedes, el pueblo ruso, y con el ucraniano, que no quiere la guerra". "¡Por Dios, ese hombre no puede seguir en el poder, que Dios proteja a nuestras fuerzas y defienda nuestra liberad", terminó su discurso después de sumarse a las palabras del Papa Francisco, que calificó de "extraordinariamente relevantes". "No abandonen la esperanza, no pierdan la fe, no tengan miedo", arrancó de nuevo los aplausos del público.

Casi en respuesta a la presencia del presidente norteamericano en la frontera con Ucrania, Rusia atacó ayer Leópolis, a apenas cien kilómetros de Polonia, con misiles. Hay, al menos, cinco heridos y el alcalde ha aconsejado a la población que evite salir al exterior. Las fuerzas rusas bombardearon asimismo el centro de investigación nuclear de Járkov, que ya habían atacado en otra ocasión. Es imposible evaluar los daños porque las hostilidades no cesan, en un gesto de absoluta irresponsabilidad para la seguridad europea.













MANIFESTACIÓN DE LA AVT





Y ayer, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que protagonizó una manifestación contra la política del Gobierno de Pedro Sánchez en materia terrorista, por la liberación de presos con causas de sangre y el acercamiento de etarras que se benefician de permisos sin arrepentirse ni ayudar al esclarecimiento de los 300 atentados pendientes, anunció que va a retirar al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la medalla de honor que le concedió a finales de 2017 por su labor como magistrado de la Audiencia Nacional contra el terrorismo. Así lo anunciaba la presidenta de la AVT, Maite Araluce. La AVT concedió a Marlaska su Cruz de la Dignidad apenas medio año antes de que cambiara la toga de juez por la cartera de ministro. Cuatros años en los que ha pasado de ser premiado por las víctimas de ETA a que éstas se manifiesten contra él en la calle entre proclamas de “traidor” y “Marlaska dimisión”.







Qué vergüenza. Por brillante que pudiera resultar la trayectoria de un ministro, que desgraciadamente no es el caso. Por muy honorífico que resulte ostentar una cartera del Gobierno de España y satisfactorios que sean los privilegios, no me gustaría retirarme del ejercicio teniendo que explicar a los míos que me retiraron una medalla por traicionar los principios que previamente había defendido. Aunque sea por lealtad a Pedro Sánchez. Yo hubiese preferido dimitir.















CATALUÑA Y SU 25% DE ASIGNATURAS EN ESPAÑOL





Y menudo finde que llevamos de manifestaciones. Verdaderamente España está convulsa. Este el sonido de los manifestantes,bastantes escasos la verdad, que el viernes protestaban en Barcelona porque a partir de este lunes es obligatorio implementar en las escuelas catalanas la enseñanza del25 por 100 de las asignaturas en español. En una región donde el castellano es tan típico y tan idioma oriundo como el catalán.

Entre los manifestantes había muchos profesores. Qué barbaridad. Cómo me avergonzaría militar en un movimiento que hostiga la enseñanza en la lengua de Cervantes. Que dificulta a los alumnos catalanes recorrer el globo con este idioma mundial y favorece que cualquier becario procedente de Cataluña cometa unas faltas de ortografía que te tiran de espaldas. En fin, los extremismos son así de ciegos.





SÁHARA





También hubo ayer manifestación contra el abandono de los saharauis y las promesas que les hemos hecho siempre. Poca gente también, unas dos mil personas frente al Ministerio de Exteriores, en este mundo donde lo que importa son los intereses de los fuertes y el bailarle el agua al poderoso. Y donde cambiar la palabra dada no importa nada.





MANIFESTACIÓN POR LA VIDA





Y la última gran manifestación está prevista hoy a las doce, en la confluencia de las calles Goya y Serrano de Madrid. Por fin, tras varias convocatorias on line, por culpa de la pandemia, vuelve presencialmente la gran Marcha por la vida, una fiesta callejera a la que se convoca a todos los que creen que la vida es mejor que la muerte. Pese a la enfermedad, el dolor, la ancianidad o el embarazo no deseado. Que dar una oportunidad a la vida merece la pena. Escuchamos el bellísimo testimonio de Alejandra, que hablaba con y contaba su historia de embarazada de 19 años a la que todo el mundo aconsejaba abortar y que además perdió al novio por culpa de un cáncer. Su gran alegría es ahora su hijo.













ADIÓS A LA CUARENTENA SI TE CONTAGIAS DE COVID





Termino recordándote que, a partir de mañana, ya no necesitarás guardar cuarentena si te contagias de covid de forma leve o asintomática. Una decisión que hay expertos que cuestionan y que no desmerece la prudencia. Quedarse en casa, apartarse sobretodo de las personas ancianas o delicadas y usar siempre mascarilla FP2 parece un mínimo que debiéramos incorporar para siempre en este proceso de gripalización de la covid.