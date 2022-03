Las víctimas del terrorismo claman contra el Gobierno: "Basta ya de mercadear con la memoria de los muertos"

Varios cientos de personas -800, según la Delegación del Gobierno, han protestado este sábado en la plaza de Colón de Madrid convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que dice estar "harta" de que el Gobierno blanquee a quienes aún no han condenado los crímenes de ETA y de que desprecie a las víctimas. "Basta ya de mercadear con la memoria de los muertos".

Siete años después de que la asociación se manifestara en esta misma plaza contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por no cumplir, entre otras razones, su promesa electoral de ilegalizar Bildu, la AVT ha clamado este vez contra la política de Pedro Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Hemos aguantado mucho. No hemos salido a la calle a la primera de cambio. Pero no podemos más. No aguantamos más humillaciones, más patadas a nuestra dignidad ni más ofensas a la memoria de los nuestros", ha asegurado la presidenta de la AVT, Maite Araluce, en un duro discurso ante un público que portaba muchas banderas de España.

Bajo el lema "No todo vale, Gobierno traidor. Justicia para las víctimas del terrorismo", los asistentes, algunos también con pancartas con fotografías de guardias civiles asesinados, han coreado gritos de dimisión a Marlaska y han recibido con aplausos el anuncio de Araluce de que retirarán al ministro la medalla a la dignidad de la asociación que le concedieron al entonces juez en 2017.

Durante su intervención, la responsable del colectivo ha enumerado las razones que les han llevado al hartazgo y a decir en la calle "basta ya de blanquear y reconocer" como actores políticos válidos a los "herederos del brazo institucional de ETA" que siguen sin condenar los asesinatos.

"Basta ya de mercadear con la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia de nuestros muertos y, lo que es peor, basta ya de tomarnos por tontos y de vender como legal e inevitable decisiones políticas conscientes y evitables", ha arremetido Araluce ante de lamentar que con este escenario las víctimas sienten que su dolor y sufrimiento "no ha servido para nada".





Araluce, en COPE: "Los cambios de prisión también conllevan beneficios penitenciarios"

Además, Araluce, víctima de ETA y actual presidenta de esta asociación, ha subrayado este sábado en Fin de Semana COPE el motivo de esta manifestación. “Llevamos mucho tiempo aguantando y ya llega un momento en el que no podemos más”, decía, además de explicar que han esperado un tiempo para echarse a la calle debido a la pandemia.

Araluce trataba de explicar que los cambios de prisión y la derogación de la dispersión no significa solo que les vayan a acercar a una cárcel del País Vasco para estar así más cerca de su casa, “todo esto lleva aparejado una serie de ventajas y progresiones de grado para conseguir beneficios penitenciarios, los cuales consiguen para cambiar de grado y conseguir salir de la cárcel”, para lo que deben mostrarse arrepentidos.

Según la presidenta de la asociación, todo esto hace pensar a las víctimas que la sangre de sus fallecidos no ha servido para nada y que “tener el brazo institucional de ETA en las instituciones es sangrante”.

Araluce ha resaltado también que, de los últimos presos acercados, ya hay ocho en libertad condicional, algo que según ella, “es muy grave porque no están verdaderamente arrepentidos”. Cuando salen de prisión se muestran orgullosos de lo que han hecho y se les recibe como héroes, “algo inasumible en ningún otro país del mundo”.

