Schlichting, a Echenique tras llamar “sinvergüenza” al JEMAD: "Más le valiera mirar la viga en su propio ojo"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Va a ser un día de resistencia y paciencia y mucha casa y manta.

Los técnicos dicen que la epidemia está descontrolada. La tasa de incidencia va por encima de 800 enfermos por cada diez mil habitantes de media y, en varios lugares, por encima. Tened en cuenta que el nivel de alarma se cifraba en 250.

Otra vez hay 400 muertos, ayer por tercer día consecutivo, y se pide a la gente, especialmente a los mayores, que no salgan de casa.

NUEVAS RESTRICCIONES EN LAS CC.AA.

Nuevas medidas de confinamiento en las comunidades, dentro de un decreto de estado de alarma que actúa como un corsé y no permite que las autonomías decidan con libertad. Madridha adelantado el toque de queda todo lo que permite la ley, a las diez de la noche. Cierra además la hostelería a las nueve y prohíbe que gente de distintas unidades de convivencia se junte en una casa. El País Vasco cierra perimetralmente todos los municipios y sólo permite reuniones de cuatro personas. Baleares confina la isla de Ibiza. Navarra decreta el cierre interior de bares y restaurantes y permite sólo reuniones de convivientes. También Valencia va a adoptar esta medida de prohibir reuniones de personas que no vivan juntas. Andalucía cierra perimetralmente las capitales y en La Rioja no sólo se confinan todos los municipios y se reducen las reuniones a convivientes, es que se clausuran todos los establecimientos no esenciales, como el pasado mes de marzo.

TOQUE DE QUEDA Y ELECCIONES CATALANAS

Por culpa de Pedro Sánchez cada comunidad hace lo que puede. Los responsables de las comunidades consideran una vergüenza que elGobierno decline la responsabilidad de armonizar las medidas de todos los territorios, lo que facilitaría las cosas y evitaría la gran confusión existente. La consejera de sanidad vasca, Gotzone Sagardui, ha sido ayer especialmente contundente y clara.

Vídeo

Hay cierta sensación de caos y desprotección en la calle, que aumenta con la noticia de que lamutación inglesa del virus podría ser un 30 por 100 más letal que la cepa anterior. No sólo se pega mucho más y disemina más rápido la enfermedad, es que precipita la muerte de más enfermos. Patrick Vallance, asesor científico principal del primer ministro de Gran Bretaña explicó ayer en rueda de prensa que, por ejemplo, para la población de 60 años, si el riesgo hasta ahora era de 10 muertes por cada 1000 personas, con la nueva variante se eleva a 13 ó 14 por cada 1000. Fernando Simón, que esta misma semana nos decía que la mutación británica no sería significativa en España, tuvo que reconocer ayer que en Marzo será, al menos, la del 40 por 100 de los enfermos. Hay expertos que añaden que, a finales del mes próximo, será la del 60 por 100 de los afectados.

LA VACUNACIÓN EN NUESTRO PAÍS

El Ministerio de Sanidad acaba de anunciar ayer que la segunda tanda de vacunaciones va a ser para las personas mayores de 80 años, casi tres millones de españoles. Adelante con ello, a ver si conseguimos salvar a todos.

Follón entretanto porque el sistema de enchufes español, tan nuestro, parece que ha funcionado entre los políticos. Ha dolido mucho que consejeros, alcaldes, mujeres de alcaldes, jóvenes en muchos casos, hayan recibido la vacuna antes de que les tocase. El escándalo se extiende hoy al Jefe Mayor del Estado de la Defensa, el Jemad, aunque ahora parece que, por razones de edad, sí le correspondía inmunizarse.

Pablo Echenique se ha apresurado a repetir que deben dimitir todos, los ha llamado sinvergüenzas y escribe en twitter que no hay que ponerles la segunda fase la vacuna. Pero es que resulta que cada enfermo que no recibe la revacunación afecta a la inmunidad de grupo. Más le valiera a éste, que no pagaba la seguridad social a su asistente, mirar la viga en su propio ojo.

Los sinvergüenzas que se han vacunado saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos (cada día aparecen más) por supuesto deben dimitir todos, desde luego no pueden recibir la segunda dosis y posiblemente hayan cometido delitos de malversación y/o prevaricación. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 22, 2021

En este grave contexto de la enfermedad es muy duro que la atención del Gobierno esté en las encuestas catalanas y que el ministro de Sanidad, que no tendría que tener otra preocupación que la lucha contra el virus, esté pendiente de la campaña que protagoniza en Cataluña.

Audio Escucha aquí el editorial del director de 'La Mañana Fin de Semana' de este sábado 23 de enero de 2021

En pleno debate sobre la fecha de los comicios, que Salvador Illa quiere que se mantengan el 14 de febrero, somos el único país del mundo donde el Gobierno se niega a endurecer el toque de queda porque impediría a los votantes acudir a las urnas.

El ministro de Sanida, Salvador Illa, durante una rueda de prensa. EFE/Marta PérezMarta Perez

Es alucinante que los intereses políticos se antepongan a la salud de los ciudadanos.

Audio

Noticias relacionadas:

Reino Unido advierte que la variante británica tiene un mayor nivel de mortalidad

Madrid adelanta el toque de queda a las 22.00 y se prohíben las reuniones de no convivientes

Estas son las restricciones que cada CC. AA. ha impuesto para hacer frente a la tercera ola

Consulta cuánta gente ha recibido las dos dosis de la vacuna en cada Comunidad Autónoma

Mayor transmisiblidad y resistencia a los anticuerpos, las amenazas de las nuevas cepas del coronavirus

El Govern convoca este sábado una reunión de la mesa de partidos sobre el 14F

Illa comparecerá el jueves en el Congreso, poco antes de dimitir y del inicio de la campaña electoral