Estas son las restricciones que cada CC. AA. ha impuesto para hacer frente a la tercera ola

La llegada de la vacuna no ha impedido que los casos de la covid-19 estén aumentando en nuestro país, y España afronta el enero del 2021 con el inicio de lo que algunos ya denominan la tercera ola, algo motivado por las Navidades y por las reuniones sociales.

Lo cierto es que los contagios en los últimos días han tenido una clara curva ascendente, algo que ha provocado el aumento generalizado de casos y un incremento significativo en la incidencia acumulada, que ya se sitúa en 435 casos por cada 100.000 habitantes. Este nuevo panorama, que se suma al que España tenía antes de las fiestas, ha hecho que todas las comunidades, en mayor o en menor medida hayan aumentado sus restricciones.

Medias comunidad a comunidad

A continuación, COPE.ES resume todas las restricciones que se han aprobado en las últimas jornadas comunidad a comunidad y que pretenden frenar el avance de la tercera ola.

ANDALUCÍA

La comunidad que preside el popular Juan Manuel Moreno aprobó el pasado 8 de enero nuevas medidas que ya están en vigor en toda la comunidad. Según la nueva orden, el toque de queda de 22:00 de la noche a 06:00 de la mañana. Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 18:00 como medida preventiva ante la escalada de casos que está experimentando la región tras el paso de las Navidades. El cierre sin embargo se prolonga a las 20.00 en el caso de las cafeterías si no sirven alcohol.

EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL / Europa Press / ContactoPhoto

El Gobierno andaluz ha acordado este viernes nuevas medidas para limitar los movimientos de los ciudadanos tras las restricciones aprobadas hace una semana para controlar la pandemia del coronavirus, y lo hará con la prohibición de viajar entre provincias, el adelanto del cierre comercial y de la hostelería a las 18.00 horas y con reuniones de cuatro personas como máximo.

ARAGÓN

Las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como las localidades de Ejea de los Caballeros, Calatayud, Utebo, Tarazona, Cuarte de Huerva y Alcañiz quedan confinadas perimetralmente. Además, el toque de queda se adelanta a las 22.00 horas en toda la Comunidad Autónoma y las actividades comerciales y no esenciales deberán cerrar a las 18.00 horas de viernes a domingo, mientras que de lunes a jueves se mantiene el horario de las 20.00 horas. El aforo en el interior de la hostelería queda limitado a un 30% mientras que esta cifra se incrementa a un 50% en el exterior. Por otro lado, las reuniones solo serán de cuatro personas.

ASTURIAS

Los establecimientos y centros comerciales tendrán como hora de cierre las 20 horas. Los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas no admitirán nuevos clientes a partir de las 19:30 horas y tendrán como hora de cierre las 20 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio que se extenderá hasta las 23:30 horas y la recogida en el local bajo pedido previo que se extenderá hasta la 22:00 horas. El toque de queda se adelanta una hora y queda establecido a las 22.00h.

El Gobierno asturiano aplica especiales restricciones en tres municipios: Avilés, Corvera y Castrillón. Esas nuevas restricciones suponen el cierre perimetral del municipio, así como el de los centros comerciales, salvo en el caso de actividades esenciales, y que en los comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de grandes superficies el aforo se reduzca al 20 por ciento.

En el caso de hostelería se procederá al cierre del interior de los establecimientos de hostelería que podrán mantener el consumo en terraza a la vez que se suspenderá la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios a la vez que se limitarán los reuniones sociales a cuatro personas y sólo se permitirá a convivientes la presencia en los domicilios.

BALEARES

Las Islas Baleares no tiene decretado el cierre perimetral de la región pese a tener una de las cifras de incidencia acumulada más alta de toda España. En su lugar, tienen un sistema de niveles que puede alcanzar un nivel entre 0 y 4 y en función de diversos parámetros. Es así como Mallorca, Menorca e Ibiza, por ejemplo, tienen un nivel 4 y con un toque de queda entre las 22 y las 06:00. Supone el cierre del interior del sector de la restauración, limitar las reuniones a 6 personsa de dos unidades de convivencia y la prohibición de organizar festejos con la suspensión de actos culturales y sociales relacionados con los mismos.

Este lunes, además, el gobierno autonómico ha decidido el cierre durante los próximos 15 días desde este próximo día 13 de bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios. Las reuniones sociales quedan limitadas a las personas convivientes. Desde el día 13, además, los restaurantes podrán servir comida a domicilio y los comercios deberán cerrar a las 20:00. Las grandes superficies no podrán salvo aquellos establecimientos que tengan productos esenciales. Estas medidas se prolongarán hasta el 30 de enero, cuando volverán a revisarse.

Algo más leves son las medidas que se aplican en Formentera, en nivel 3. En esta isla el toque de queda es de 00:00 a 06:00 y sí se permiten las reuniones sociales de hasta un máximo de seis personas.

Todos los viajeros de regiones con una incidencia superior de 150 casos cada 100.000 habitantes deberán presentar una PCR si son turistas o someterse a un test de antígenos en el puerto o aeropuerto a su llegada en caso de ser residentes.

CANARIAS

Canarias presenta distintas medidas en función del nivel de alerta de cada una de las islas. En Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, con nivel 3, se restringe la salida y entrada de personas, salvo por desplazamiento justificado. Además se limita a 4 personas las reuniones entre no convivientes en hostelería y restauración, prohibiendo el consumo en el interior y debiendo cerrar antes de las 22:00. Solo se sirve en las terrazas, con el 50 % de las mesas. Deporte solo en el exterior, de forma individual, se prohiben visitas a hospitales y centros sociosanitarios, así como la salida de los residentes. El transporte público se limita al 50 %. El toque de queda es de 22:00 a 06:00 y las casas de apuestas están cerradas. Lanzarote y La Graciosa entran en nivel 4, que conlleva reuniones de dos personas como máximo y el cierre de toda actividad no esencial desde las 18:00. En el caso de Tenerife, Fuerteventura y El Hierro, con nivel 2, el toque de queda es de 23:00 a 06:00. Reuniones de cuatro personas, en hostelería y restauración se permite el servicio en el 50 % de las mesas en interior, respetando la distancia de seguridad y en el 75 % en el exterior. El cierre será a las once de la noche. Se permiten las visitas a hospitales y centro sociosanitarios, limitando el número de personas y el transporte público circula al 50 % de capacidad. El deporte se permite en exterior e interior manteniendo la distancia de seguridad, con cuatro personas como máximo, incluido el monitor, si no puede mantenerse la distancia de 2 metros. En La Gomera y La Palma, con nivel 1, las reuniones son de seis personas. Hostelería y restauración amplían el cierre a las 00:00, pudiendo dar servicio en el 75 % del interior y el 100 % de las terrazas. Se permiten visitas a hospitales y centros sociosanitarios y el transporte público estará vigilado en horas punta para evitar aglomeraciones. En este caso el toque de queda va de las 00:00 a las 06:00. La actividad deportiva se permite en interior y exterior, en grupos de seis personas como máximo, incluido el monitor si no puede mantenerse la distancia de dos metros. En este caso, el aforo es del 75 % como máximo. Para entrar en Canarias, continúa siendo necesario acreditar una prueba PCR y se prohíbe fumar en todas las calles del archipiélago.

CANTABRIA

Cantabria seguirá confinada perimetralmente y con toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas hasta el 14 de febrero incluido. El cierre del interior de los establecimientos de hostelería se prorrogará en, desde la noche de este viernes, durante otros 30 días, además de que los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados no podrán abrir los fines de semana y se reducirá el aforo en la cultura.

También se prohíbe la presencia de público en espectáculos deportivos y entrenamientos, se cerrarán los vestuarios en los centros deportivos, excepto las piscinas, al igual que las salas de descanso de las empresas, en las que los comedores solo podrán tener un aforo del 50 % de su capacidad.

Quedan suspendidos además los actos con asistencia de más de 300 personas y para aquellos que reúnan entre 30 y 300 deberá solicitarse una autorización previa a Salud Pública.

CASTILLA Y LEÓN

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica es sábado 16 de enero, los acuerdos aprobados este viernes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que establecen nuevas medidas de contención del coronavirus en la Comunidad y que entrarán en vigor a partir de las 20.00 horas de el sábado 16 de enero.

Las nuevas medidas aprobadas establecen la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 20.00 y las 6.00 horas. Durante este tramo horario las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de usos público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma.

Entre ellas, se recogen supuestos tales como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; el de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes.

Asimismo, a las 20 horas entrará en vigor la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de Castilla y León, salvo para todos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos exceptuados.

En tercer lugar, se limita también la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes, lo que se espera reduzca de manera muy significativa la movilidad e interacción social. Esta medida no afecta a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, ni tampoco a las actividades laborales e institucionales.

En este sentido, también se reducirá en toda Castilla y León el aforo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, de manera que no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas.

Estas medidas que entran en vigor este sábado 16 de enero se evaluarán cada 15 días para garantizar su adecuación a la evolución de indicadores.

CASTILLA - LA MANCHA

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado adelantar a las diez de la noche el toque de queda, cerrar perimetralmente todos los municipios así como toda la hostelería y las grandes superficies, excepto aquellas tiendas que vendan productos esenciales.

CATALUÑA

Cataluña tiene limitado los encuentros familiares a seis personas o a un máximo de dos burbujas de convivencia mientras que el toque de queda está fijado de 22:00 a 06:00. La región sigue cerrada perimetralmente y se han impuesto límites a la movilidad entre movimientos. Bares y restaurantes, por su parte, pueden abrir en dos periodos, uno para servir desayunos y otros para las comidas, mientras que el servicio a domicilio está permitido hasta las 23:00 horas.

Centros comerciales y otros grandes establecimientos de más de 400 metros cuadrados no pueden abrir, solo si estos son inferiores podrán abrir de lunes a viernes.

CEUTA y MELILLA

Tanto Ceuta como Melilla han cerrado perimetralmente sus regiones y han establecido el toque de queda de 22:00 a 06:00 tras las fiestas Navideñas. El Gobierno melillense, además, ha establecido el cierre de toda la actividad económica desde las 19:00 de la tarde mientras que el ceutí permite un aforo que oscila entre el 30 y el 50% en función del lugar en el que se ubique.

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana ha prrorogado el cierre perimetral que aplicó durante la Navidad hasta el 31 de enero. Sí se puede acceder al territorio, en cambio, para trabajar o por otras razones de fuerza mayor contempladas en el decreto del estado de alarma. Además, se adelanta el toque de queda de 22.00 a 6.00 desde el 7 de enero. Más de 29 poblaciones, además, han sido confinadas al menos durante dos semanas por el Gobierno de Ximo Puig debido a su alta incidencia. De hecho, la Generalitat ha decidido decretar el cierre total de la hostelería.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, contempla restringir las reuniones, en toda la región, y limitarlas a grupos de convivientes, excepto para quienes vivan solos, los progenitores no convivientes, o quienes tengan que cuidar a alguna persona o parejas no convivientes. Las nuevas medidas, anunciadas en las últimas jornadas, recogen la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes y se ha limitado a cuatro personas el máximo permitido por mesa. También se ha reducido del 50% al 30% el aforo en los comercios.

EXTREMADURA

La comunidad autónoma de Extremadura aislará perimetralmente todos sus municipios y cerrará la hostelería y comercio no esencial en todos las localidades mayores de 5.000 habitantes, independientemente de su incidencia, unas medidas que se prolongarán durante varios días.

Además, la comunidad autónoma ha prorrogado el "nivel de alerta 3 agravado" en todo su territorio, por lo que se mantiene el toque de queda a las 22,00 horas y la limitación de reuniones a un máximo de cuatro personas durante 28 días más.

GALICIA

La hostelería de Galicia debe cerrar a las seis de la tarde. En muchos concellos, además, solo se van a poder utilizar las terrazas y no el interior de los establecimientos.

En la mayor parte de la comunidad, catalogada como en nivel medio-alto, las reuniones de no convivientes como máximo de 4 personas sean públicas o privadas. El toque de queda se adelanta a las 22h y el comercio deberá cerrar a las 21.30h. Se va a vigilar que no se utilicen las zonas comunes de centros comerciales. A partir de las 18h se recomienda, además, no celebrar reuniones en domicilios. Se mantienen abiertos cines y teatros con las restricciones que ya estaban vigentes. En las visitas a pacientes en el hospital solo se permite que sea una persona, salvo excepciones.

Este nivel de restricción no implica prohibición de la movilidad, salvo para los ayuntamientos de Lugo, Vigo y Pontevedra que por su nivel de población si se cierran perimetralmente.



Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta - FOTO: Xunta

En 60 ayuntamientos de la comunidad, además de esas restricciones de toda la comunidad, se va a prohibir que la hostelería sirva en el interior. Son entre otros municipios los de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Santiago, Ribeira, Boiro, Ferrol, Cee, Narón, Camariñas, Cabanas, Ortigueira, Val do Dubra, Trazo, Vilalba, Xove e Viveiro, Ourense, Carballiño, Allariz, Xinzo, A Estrada, Bueu, Ponteareas, Redondela, Tui, A Guarda, o Salvaterra.

En cuanto a la movilidad, se cierra la movilidad de modo municipal, no por comarcas. Sus habitantes solo van a poder entrar y salir con causa justificada de los límites locales. La comunidad va a seguir, además, cerrada perimetralmente. La Xunta recomienda que solo se haga lo esencial (ir al médico, a comprar, a cuidad mayores o al trabajo).

LA RIOJA

El Gobierno de La Rioja ha decretado el cierre de la hostelería y el comercio no esencial hasta el 23 de febrero, a partir de las 00.00 del viernes 22 de enero. Además, el cierre perimetral se extiende a todos los municipios. Se prohíben las reuniones de personas no convivientes, con algunas excepciones como en el ámbito laboral o escolar. También se cierran museos, salas de exposiciones, cines, teatros, casinos y salas de juego, y dentro del deporte, se permitirá la práctica de los equipos que participen en ligas profesionales.

MADRID

La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que a partir del próximo lunes 18 se adelanta el toque de queda de las 24.00 a las 23.00 horas y pide que en los domicilios solo haya personas convivientes.

En rueda de prensa, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha explicado asimismo que el horario de cierre de la hostelería se adelanta a las 22.00 horas y ha recomendado que en las viviendas no se junten personas no convivientes.

Las medidas, que afectan a toda la Comunidad, tendrán una vigencia de catorce días y se reevaluarán al término de ese plazo.

Además, la región ha decidido ampliar las restricciones de movilidad a otras seis zonas básicas de salud (ZBS) y cinco localidades, que sumadas a las que ya están en vigor -41 zonas y 14 localidades- hacen un total de 47 zonas básicas y 19 municipios.

En estas áreas viven más de 1.367.000 madrileños, el 20 % de la población, y en ellas se concentra el 25 % de los casos de contagios por coronavirus de la región.

MURCIA

El Gobierno de Murcia ha ordenado que se cierren los comercios y el resto de actividades no esenciales deberán cerrar a las 20.00 horas, salvo supermercados, farmacias, gasolineras, centros veterinarios, servicios de entrega de comida a domicilio, comedores sociles y comercio mayorista. La hostelería permanece cerrada.

El Gobierno murciano ha decidido prohibir también las reuniones familiares, sociales y lúdicas entre personas no convivientes, de forma que solo estarán permitidos los encuentros entre quienes pertenezcan a un mismo núcleo familiar conviviente, tanto en interiores como en exteriores.

El toque de queda se extiende desde las 22:00 hasta las 06:00. El cierre perimetral sigue en vigor y se restringen las salidas y entradas de una decena de municipios. En Murcia, Cartagena y Lorca, además, se ha decretado su cierre perimetral y se ha restringido las entradas y salidas sin causa justificada.

Sólo en Aledo y Librilla, donde se dan mejores datos epidemiológicos, se sigue permitiendo la actividad hostelera y de restauración en terrazas con un aforo máximo del 75%

NAVARRA

El Gobierno de Navarra ha decidido adelantar de las 22 horas a las 21 horas el cierre de la hostelería en la Comunidad foral y prohíbe fumar en todas las terrazas, incluidos los barriles exteriores de los locales de hostelería, como medidas frente al Covid-19. La comunidad cerrará de nuevo, a partir del sábado 23 de enero, el interior de los establecimientos de hostelería y limitará de nuevo a una sola unidad convivencial las reuniones en el ámbito privado.

Se incorporan en estas nuevas restricciones la obligación de un aforo de un máximo del 30% en los establecimientos comerciales de media o gran superficie y en los centros comerciales. Asimismo, solo se permitirá fumar en la vía pública estando parado y no en movimiento, y siempre que se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros.

Por otro lado, el Gobierno recomienda que las empresas y Administraciones públicas puedan flexibilizar las entradas y salidas de personal para descargar de viajeros el transporte urbano en las horas puntas de las principales líneas.

Además, se mantienen el cierre perimetral de la Comunidad foral de Navarra y el toque de queda entre las 23 y las 6 horas. Del mismo modo, seguirá vigente la limitación de un máximo de seis personas y dos unidades convivenciales en las viviendas particulares, aunque se recomienda que en el ámbito domiciliario se encuentre solo la unidad convivencial.

PAÍS VASCO

Bilbao es la primera capital vasca que ha quedado confinada perimetralmente y con la hostelería cerrada por la alta incidencia de la covid-19, situación que afecta a otros 50 municipios de Euskadi que se encuentran en la denominada "zona roja".

Del total de localidades afectadas por el cierre de la hostelería y el confinamiento municipal, 23 tienen una población de más de 5.000 habitantes y son 7 más que las que estaban en esta situación hasta ahora. A ellas se suman otros 28 pueblos con menos de 5.000 vecinos, 12 más.

También hay cierre perimetral entre territorios históricos: no se puede ir de Bizkaia a Alava o Gipuzkoa y viceversa, excepto por motivos habituales, (trabajo, cuidados, médicos...etc).