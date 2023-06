Schlichting: "Convocar elecciones en vacaciones, es un gesto egoísta de un hombre que sólo piensa en sí mismo"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Es sábado 3 de junio, bienvenido a tu programa, Fin de Semana de la Cadena Cope. Te vamos a acompañar sábado y domingo de diez a dos.

Seguimos con fresco y lluvias y la agencia estatal de meteorología tiene puesto aviso amarillo por precipitaciones en toda la mitad norte de la península, incluidas las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, La Rioja y Valencia. Puede haber tormentas fuertes y granizo en el interior de la mitad norte de España, en Baleares y en la montañas del sureste. Preguntaremos a Jorge Olcina a las once, también sobre las temperaturas que pueden esperarse para este verano.

Audio





Arranca la Operación Kilo Primavera en supermercados de toda España. La organización ha tenido que reforzar con una segunda campaña anual la recogida de alimentos porque la inflación ha rebajado el valor de las donaciones. Te iremos informando a lo largo del programa pero se piden sobre todo leche y aceite, que escasean por los precios, alimentos infantiles y conservas de pescado y carne.

Es el Día de las Fuerzas Armadas que se celebrará con la tradicional parada militar. Una revista aeronaval en Motril abrió ayer los actos a los que asistió Felipe VI y que hoy presidirán los reyes en Granada. Este año se hace especial hincapié en las misiones en el exterior y en el apoyo prestado a Ucrania. Un día para homenajear y agradecer a quienes fortalecen España y apuntalan la civilización en tantos focos de guerra espantosa, pero ahora especialmente en esa grave amenaza a Europa que es el ataque de Rusia. Gracias, de corazón, en nombre de todos los oyentes de Cope. Enseguida entrevistaremos a la primera mujer que pilota en España un avión eurofighter.

Hay algunas noticias políticas, como que se confirma el triunfo de los socialistas en Asturias, tras el recuento del voto exterior, o que cambia un escaño en Madrid por la misma razón. Pasa del PP a Vox, pero no altera la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso. También que el socialista Collboni queda definitivamente segundo en Barcelona.

Trías, del partido Junts, es primero y tiene difícil gobernar y Colau ha quedado tercera. Asimismo Alberto Garzón confirma que no irá en las listas de Sumar en las elecciones y se limitará a presidir Izquierda Unida. El paso atrás del que hasta ahora es ministro de consumo ha animado a Yolanda Díaz a insinuar que otros deberían dar también quitarse de enmedio y dejar espacio a nuevas caras. Así que, mientras Podemos y Sumar negocian a toda velocidad para llegar las elecciones del 23 de julio, Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique. Veremos si cogen la indirecta, que es bastante directa.

Ninguna de estas cosas ocupa las conversaciones en las calles. Lo que preocupa es que otra vez estemos con el peñazo de las elecciones. Si te cuento que El Mundo trae encuesta de Sigma Dos, te sale un bostezo seguro. El titular es que los votantes socialistas no creen demasiado en el triunfo de Pedro Sánchez. Un 40 por 100 piensa que ganará y un 39 por 100, que perderá. O sea, casi empate. Sin embargo, sólo cambiaría de candidato el 26 por 100 de los socialistas.

Te confieso que es un plastazo abrumarte de nuevo con porcentajes. La política es también, quizá sobre todo, compasión. Capacidad de empatía con los problemas ajenos. Ponerse en el lugar del otro y ayudar a resolver lo que le aflige y dificulta la vida. Pero es que justamente eso es lo que ha faltado aquí. Empatía y hasta compasión.

Cuando pienso en los millones de ancianos y enfermos llamados a las urnas el 23 de julio, se me abren las carnes. Los imagino liados con las complicaciones del voto por correo o buscando un modo de regresar de las vacaciones del pueblo o de la playa en mitad del verano. Es el caso de mi madre, que esperaba estar tan fresquita en Gredos por esas fechas.

Por no hablar de los votantes de Córdoba, Écija, Sevilla, que arrostrarán temperaturas por encima de los 40. ¿Y los de las mesas electorales, en los colegios sin aire acondicionado? Habrá que reforzar los servicios sanitarios en pleno puente de Santiago, por las lipotimias y los golpes de calor. A estas alturas, los funcionarios de correos han empezado a trabajar de nuevo, cuando aún no se han recuperado de las autonómicas y municipales. El follón en el sector turístico, con los viajes contratados, es mayúsculo. Si te toca mesa electoral no tienes excusa y si no tienes seguro, pierdes el importe del viaje. La confederación nacional de agencias de viaje intenta buscar una solución para este agujero en un sector estratégico. Es lo último que necesitábamos tras la pandemia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Yo ya no entro en razones políticas. Lo de convocar elecciones en la quincena vacacional por excelencia, en plena canícula y en puente es enfermizo. Un gesto egoísta de un hombre que sólo piensa en sí mismo y sus intereses. Que es incapaz de considerar la vida de sus conciudadanos o sentir piedad por dificultar la existencia de los que ya la tienen bastante complicada y sólo aspiraban a descansar en verano después de un curso difícil de inflación, guerra y crisis energética.

No me extrañaría que alguno castigase en las urnas a Pedro Sánchez simplemente, simplemente por hacerle votar a cuarenta grados o conducir desde la playa para traer a la abuela a votar. Tócate las narices.