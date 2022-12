Schlichting: "El Papa defiende la colonización española de América con palabras muy cariñosas"

Vídeo

¡Muy buenos días España! Bienvenido a Fin de semana de la Cadena COPE, este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a dos está encantado de saludarte. Escuchas a Cristina López Schlichting a seis días de la Nochebuena, que prepararemos juntos aquí, el próximo sábado. Hoy ya podemos encender todas las velitas de la corona de Adviento. Se acabó la espera. Está a punto de nacer la esperanza, el consuelo. Porque eso es Navidad, el consuelo concreto a esa pena, a ese dolor, el horizonte infinito en este mundo finito.

Ya no llueve en casi ningún punto de España, pero esta semana caerá algo más de agua.

El Papa ha firmado su renuncia en caso de impedimento médico. Es el principal titular de la entrevista que Francisco da hoy en ABC y que revela que el Papa se ha anticipado y ha firmado al cardenal Bertone una renuncia escrita para el caso de que su salud le impida gobernar la Iglesia. Francisco consagra así el método sorprendente iniciado por Benedicto XVI, renunciando al poder cuando no se puede ejercer con plena disposición física y psíquica. En Roma pasan cosas que no pasan entre los poderosos al uso. Y conviene reflexionar sobre ello y no dar nada por supuesto. Yo ya me quedé a cuadros cuando el anterior Papa dimitió ¿En qué puesto del mundo un hombre se retira voluntariamente cuando manda sobre todos? Se requiere mucha humanidad, mucha grandeza moral, mucha inteligencia. Me alegro, me alegro de que al menos haya un lugar donde el poder no lo sea todo. Donde la vanidad humana no se imponga sobre el deseo de servir.

En la imprescindible entrevista de ABC se escuchan cosas muy rotundas. El Papa, que es americano, defiende la colonización española de América, con palabras muy cariñosas: “España no pirateó -dice-, eso hay que tenerlo en cuenta. Y el ambiente de guerra no lo exportaron los españoles, también los indios se mataron entre ellos. Y añade “si uno lee las directivas de los reyes españoles de la época sobre cómo debían actuar sus representantes, ningún rey de ningún otro país hizo tanto”. Después precisa: “Y detrás de esto hay una mística. España sigue siendo la madre patria, algo que no todos los países pueden decir”.

Francisco revela que intenta mediar en la guerra de Ucrania y explica con impotencia “hacemos lo que podemos. No hacen caso”. El Papa dice que no hay un final a corto plazo porque hay muchas manos metidas en esto. Es una guerra mundial con muchos intereses detrás.

La entrevista tiene simpatía y precisión y no le falta sutileza. Cuando le preguntan por la visita de Pedro Sánchez, el Papa recuerda el gesto severo que le vimos en las fotos: “Para no dar pie a interpretaciones malas -recuerda- el saludo que les hice lo hice en directo para toda España. Que vieran en directo cómo lo saludaba”.

Y finalmente Francisco aprecia y recuerda el valor de nuestra Transición, que intentó superar el dolor de la guerra: “Hubo un presidente muy valioso, Adolfo Suárez -puntualiza-. Esa época la seguí yo y me pareció buena. Lamento que ahora se desempolve eso.”

Merece la pena abrir el horizonte leyendo despacio al Santo Padre. Recordar la realidad cuando aquí Pedro Sánchez se atribuye los méritos de la Transición en un ejercicio de política ficción alucinante.

Que la izquierda hizo la Constitución, te juro que mis abuelos se van a levantar de la tumba. Para empezar, la Transición la hizo sobre todo Suárez, en efecto. Que no era de izquierdas precisamente. Vamos a dejarlo en que era de centro. Pero es que la Constitución la redactaron siete ponentes, los tres de centro (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca), el de Alianza Popular, Manuel Fraga; el de las minorías Vasca y Catalana, Miquel Roca y dos de izquierdas, dos, Gregorio Peces Barba, del PSOE y Jordi Solé Tura, del PC. ¿De qué estamos hablando Pedro? ¿A qué juegas?

Me espanta que la precariedad de la enseñanza y el problema de las escuelas permita a alguien creerse las cosas que dice este señor. ¡Qué hizo la Constitución, que la hizo la izquierda! No señor. En España se hizo lo que muy pocos países del mundo han logrado. Tras una guerra civil repugnante y sangrienta, donde los hermanos se mataron entre sí, y que se lo digan a mi familia, derecha e izquierda se tendieron la mano, Carrillo y Fraga, la monarquía y la república, la Iglesia y los comunistas, e hicieron la paz y una ley común, la Constitución.

Es que no me extraña que ahora quieran saltársela, que este señor quiera imponer sus normas a los magistrados, que pretenda nombrar un Tribunal Constitucional a su medida para poder hacer una España federal sin impedimentos y convertirse cuatro años más en presidente con la ayuda de los independentistas. Si es que le da todo igual.

Es inconstitucional y se ha incorporado de tapadillo como una simple enmienda cuando lo que se hacía es legislar para quitar el delito de sedición y reducir el de malversación de fondos públicos. Es algo indignante que algo tan grave se pretenda tapar con el fútbol, la lotería y las Navidades.

PLENO DEL CONSTITUCIONAL

Mañana se reúne el pleno del TC. Veremos si ampara el recurso presentado por la oposición tras la votación parlamentara del jueves en la que el PSOE aplicó el rodillo, pero es evidente que, se atreva o no el TC a parar esto, Europa tendrá que pronunciarse sobre el intento del Ejecutivo español de imponer sus normas a los jueces y hacer los tribunales a su medida.

FINAL DEL MUNDIAL

¿Y de qué hablamos en la calle? De fútbol. Porque es la final del Mundial, el partido entre argentina y Francia que promete buen fútbol y enfrenta a los dos mejores futbolistas de la competición: Messi por Argentina y Mbappe por Francia.