Schlichting: “Prohibimos las Fallas o los Sanfermines y dejamos libre acceso a las playas en San Juan”

¡Muy buenos días España! Bienvenidos a 'Fin de Semana'. 867.000 oyentes ha dicho el Estudio General de Medios que tiene este programa, en una oleada de recuento de audiencias en que COPE y las cadenas musicales Rock FM, Cadena 100 y Megastar se han salido.

Gracias de corazón, en 'Fin de Semana' es nuestra plusmarca histórica y cerramos esta temporada muy agradecidos a cuantos nos dejáis entrar en vuestras casas, vuestros coches y vuestros corazones. Os prometemos más esfuerzo, más empeño y, en especial, toda la honestidad de la que seamos capaces los que humildemente hacemos para vosotros el trabajo de sábados y domingos de diez a dos.

OLA DE CALOR

Y ojito que nos vamos a asar, eso nos dicen los expertos para este sábado y domingo en las previsiones del tiempo. Temperaturas por encima de los 35 en la mitad sur y por encima de los 40 en muchos lugares de Extremadura, Andalucía o Castilla La Mancha. Yo digo que qué quieren, es 10 de julio en España. Cuidadín sobre todo con la deshidratación de los ancianos y los niños, con las horas centrales del día en la playa, con las protecciones solares que nos blindan del melanoma que acecha y con dejar a los críos en los coches. Por lo demás, procurad disfrutar que es verano.

UNA PANDEMIA MUY CORREOSA

Un verano, por cierto, en el que las sonrisas nos están costando caras. Mira que lo dijimos: que ya os pasasteis siete pueblos el año pasado, que esto es una pandemia muy correosa, que es mejor ir con tiento... ay madre, ahora Alemania nos ha puesto en la lista de países de riesgo, Francia y Bélgica desaconsejan a sus connacionales venir y nosotros hemos pasado, en 14 días, de 153 contagios a 316 por cada 100.000 habitantes. Ojo, repito, 316, cuando el índice de alarma está en 250.

La cosa son los jóvenes, por debajo de 30 años se ha incrementado la incidencia un 50 por 100. En apenas una semana. No ingresan en los hospitales, muchos lo pasan asintomáticos, las UCIs siguen desahogadas y gracias a Dios la mortalidad no tienen nada que ver con el pasado... pero ahí está el bicho.Cada joven que se contagia es un peligro para los mayores, sobre todo los que quedan por vacunar, y antes o después habrá chicos que pierdan la vida, porque la estadística es la estadística. A la vez, cada punto que se incrementa la incidencia nos cuesta millones en turismo, una de las principales industrias nacionales.

Hay lugares donde ya no saben qué hacer y han recurrido de nuevo a los toques de queda, como Tenerife y Valencia, y muchas comunidades autónomas vuelven a restringir los horarios de la hostelería y el ocio. Menuda lucha. Si es que no hay quien nos entienda. Prohibimos la feria de Sevilla, las Fallas, los Sanfermines, y luego dejamos libre acceso a las playas en San Juan o manifestaciones de 15.000 personas en el Orgullo. Con borrachera callejera y sin mascarillas. En fin.

REUNIÓN SÁNCHEZ-AYUSO

La noticia política es la reunión ayer de Isabel Ayuso y Pedro Sánchez, que no pasaría de la rutinaria cita entre un presidente y una dirigente de Comunidad autónoma si no fuese porque Agustina de Aragón dice que aprovechó para mirar al toro a los ojos.

No sé qué le diría en privado, pero hay que ver cómo lo puso en la rueda de prensa posterior. “El presidente nos conduce a una ruptura del orden constitucional”, dijo. Ayuso. Piensa que caminamos hacia un referendo pactado y que el cacareado diálogo es una forma de ceder frente a los independentistas. No es partidaria de la mesa bilateral, tampoco de los indultos. “Los intereses de España y los de Sánchez en estos momentos son distintos”. Para la presidenta de la Comunidad es injusto premiar económicamente a la autonomía catalana mientras se amenaza con subir impuestos a los demás: “España está secuestrada, en manos de unas minorías que la odian, incumplidores de la ley que son premiados mientras se castiga a los que cumplimos”.

La ministra Maria Jesús Montero, encargada de la rueda de prensa posterior al encuentro con Sánchez, intentaba “bajar” el diálogo al nivel regional.

Pero la responsable de Madrid rechaza el pacto de Gobierno del presidente y advierte de que lo que pasa con Cataluña ocurrirá en el futuro con el País Vasco, Navarra, Valencia y Baleares.

"VUELVEN A ROBAR"

Y es difícil entender algunas cosas, la verdad. Concretamente, que al Gobierno le parezca bien que, para pagar los avales de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas pide a los cargos de la Generalitat por haber desviado fondos públicos para el procés sin tener competencias para ello, el gobierno catalán aprobase el pasado martes un decreto ley que crea un fondo de riesgo de 10 millones de euros para cubrir este dinero. O sea roban desde su gobierno y, para arreglarlo, vuelven a robar. ¿Y qué ha dicho el Gobierno de España? Que no recurrirá la medida, que le parece bien.

Cataluña se queja de su situación económica, pero es que Almería o Extremadura no tienen AVE



¿Cómo no se va a disgustar la gente que necesita este dinero como agua de mayo?Cataluña se queja de su situación económica, y no te digo yo que no tenga motivos, pero es que Almería o Extremadura no tienen AVE, es que hay regiones con carreteras que dan pena y hay zonas, como la Línea de la Concepción, donde el paro juvenil sube hasta el 70 por 100. Ojo, 70 por 100.

Un poquito de ecuanimidad, que todos somos humanos. Precisamente la Líneade la Concepción se ha hecho noticia porque su alcalde ha decidido someter a referendum que la zona sea ciudad autónoma. Yo creo que lo que ha hecho el alcalde es poner en práctica en refrán de “quien no llora, no mama”. Visto que sólo hay dinero para los que dan problemas, demos nosotros problemas también.