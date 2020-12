Schlichting, sobre el Brexit: "Están en juego 2.150 empleos directos y 10.750 indirectos en puertos españoles"

Audio

Muy buenos días España y tercer domingo de los cuatro que tiene el Adviento. Tercera velita de la corona de adviento, que en once días es Nochebuena. Ayer me contaba el capellán de la cárcel del Acebuche, en Almería, que celerbando el adviento con las presas, preguntó qué es este tiempo, qué significa la espera de la Navidad y que una de las reclusas contestó: “es el presentimiento de que algo va a pasar”….". Me ha parecido alucinante esta capacidad para expresar el deseo que todos llevamos en el corazón. Supongo que la nostalgia y la espera se hacen más vivos en la cárcel. Me gustaría llegar a Navidad este año con este presentimiento y este deseo. Qué cosas.

SEGUIDORES DE TRUMP SE MANIFIESTAN EN EE.UU. CONTRA EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES

Y la actualidad nos lleva hoy a EEUU.

Diez heridos, cuatro en estado crítico, en enfrentamientos entre la extrema derecha y la extrema izquierda por la continuidad de Donald Trump. Los mayores choques se han producido en Washington, donde una manifestación a favor del presidente saliente y otra en contra se han saldado con una intervención policial don diez heridos, entre ellos dos policías y, lo peor, cuatro heridos por arma blanca, todos en estado crítico. Se protestaba por los resultados en las elecciones.

Verdaderamente la falta de realismo y la ideología pueden llevar a negar la realidad. El presidente saliente apura los últimos días de su presencia en el capitolio comportándose como si estuviera en plena actividad. Por eso su reconocimiento del Sahara, en apoyo a Marruecos, sin tener en cuenta a España, o su triunfal anuncio ayer de que mañana empieza en Estados Unidos la campaña de vacunación de Pfizer. Tres millones de dosis están siendo transportadas este fin de semana por todo el país y el Ejército ha sido encargado de la logística para la vacunación.

BREXIT Y SUS CONSECUENCIAS EN NUESTRO PAÍS

Y Gran Bretaña ha anunciado que cuatro barcos patrulla de la Royal Navy han sido dispuestos para intervenir si se consolida hoy un Brexit sin acuerdo, a las bravas, y pesqueros extranjeros se atreven a faenar en lo que, a partir de ahora, serían aguas británicas. El primer minstro Boris Johnson ha afirmado que es “muy, muy probable” que las conversaciones fracasen hoy. Están en juego 2.150 empleos directos españoles de las tripulaciones de los 88 barcos que actualmente faenan en aguas británicas que hasta ahora eran comunitarias y 10.750 puestos de trabajo indirectos en los puertos españoles. Noruega amenaza además con cerrar sus aguas, que podrían ser una alternativa, si no se encuentra acuerdo entre Bruselas y Londres.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Frente a noticias tan agresivas hay algún signo alentador en la cumbre virtual del clima que ha tenido que sustituir este año a las reuniones presenciales. Joe Biden, el nuevo presidente americano ha prometido volver a los Acuerdos de París tan pronto acceda al cargo de presidente de los Estados Unidos, recordemos que Trump sacó a su país del mismo.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, urgió ayer a los jefes de estado y de Gobierno a declarar una emergencia climática y a reducir a cero las emisiones contaminantes para el año 2050; se trata de evitar que la temperatura del planeta se incremente más de un grado y medio. El objetivo está lejos de lograrse y en estos momentos se calcula la subida en tres grados a lo largo de este siglo.

Estados Unidos propone convocar a los líderes de las mayores economías para una cumbre en Estados Unidos a mediados del año 21. El anuncio se suma al consenso logrado el viernes por la Unión Europea para recortar emisiones al 55 por 100 en 2030 y a la promesa de China de reforzar ligeramente sus objetivos, que no es que sean muy ambiciosos. La sensaciones al terminar la cumbre eran agridulces. El presidente dde la cumbre del clima de 2021, Alk Sharma señaló que se han hecho progresos, pero que no es suficiente.

VICTORIA DE GUAIDÓ

Por su parte, la oposición al régimen de Maduro ha cosechado una gran victoria hoy. Juan Guaidó había convocado a la población a un referendo pidiendo la dimisión de Maduro tras las ridículas elecciones recientes. Seis millones y medio de electores han solicitado esta solución cuando todavía falta por contabilizar un 13 por 100 de los escrutinios, que se realizaron gracias a los medios telemáticos y en los que ha participado la población en el exilio, por ejemplo ayer en España.

EJECUCIÓN AMAL ZAM

Y un último apunte de internacional, porque los periodistas estamos hoy de luto. El periodista Amal Zam fue ejecutado ayer en Teherán. Los servicios secretos iraníes atraparon al opositor en Francia, donde vivía. Se le acusa de corrupción en la tierra y espionaje. Ruhollam Zam fundó el medio digital “Amadnews” que fue muy usado en Irán por los particpantes en las protestas contra el Gobierno de su país por la mala situación económica en 2017 y 2018.

Ha sido ahorcado apenas cuatro días después de que el Tribunal Supremo ratificara su condena. Zam, de 48 años, no tuvo acceso a un abogado de su elección. Ni el reo ni su familia fueron informados de la inminente ejecución. Reporteros sin Fronteras y la UE han expresado su indignación. Lamentable. Qué pena. Descanse en paz.

SALIDA DE LA CÁRCEL DE PAKITO EL MISMO DÍA QUE ORDENÓ, HACE 33 AÑOS EL ATENTADO DE LA CASA CUARTEL DE ZARAGOZA

Y en España seguimos perpeljos porque el terrortista Pakito saliese el viernes a la calle cuando se cumplía el aniversario de los asesinatos por él, perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza. Lucía Ruiz estaba en ese caurtel aquella noche y confiesa que no duerme cada año en estas fechas.

Audio

DESHAUCIOS

Con las batallas entre los ministros de Podemos y los socialistas. Esta vez el choque se ha producido en torno a los deshaucios, que el partido de Iglesias quiere prohibir. El principal escollo es que el PSOE quiere indemnizar a quienes dejen de percibir los alquileres. Los de Podemos argumentan que la mayoría son bancos y fondos de inversión, que ellos consideran no son dignos de apoyo. Los ministros de Transporte, José Luis Ábalos, y de Economía, Nadia Calviño, argumentan que no es legal apoyar sin más a los ocupantes de las viviendas a costa de los propietarios.

LEY CELAÁ Y EUTANASIA

También continua la polémica por el rápido desarrollo de leyes tan complejas y controvertidas como la de la Eutanasia y la de Educación, la ley Celáa. Casado ha anunciado que las autonomías del PP se ampararán en órdenes y decretos para blindar, al menos temporalmente, la educación concertada, la educación especial y el castellano como lengua vehicular.

La Comunidad de Madrid acaba de publicar la resolución de la admisión de alumnos, que garantiza el derecho de elección de los padres al centro al que desean llevar a sus hijos, cuando normalmente lo hacía en enero y febrero. También lo ha hecho la región de Murcia. Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoó ya anunció que, contrariamente a lo que plantea la Ley Celáa, no otorgaría el título de bachillerato con suspensos ni el de Secundaria con más de dos asignaturas sin aprobar y que el castellano seguirá siendo vehicular en España.

Precisamente sobre este asunto se ha producido la protesta de un amplio grupo de escritores y periodistas de toda España que han presentado esta semana un manifiesto titulado “Escritores con nuestra lengua” que denuncia que la Ley Celáa “alfombrará definitivamente el camino para la erradicación dela lengua común en la enseñanza, tanto en las comunidades de Cataluña como en todas aquellas a las que se les antoje hacerlo”. El texto señala el dolor porque los estudiantes no disfruten de Don Quijote, García Márquez, Juan Marsé o las novelas de Vargas Llosa y recuerda que más de 6000 millones de personas en el mundo hablan español. Pide que no se vete a ninguna hispanohablante el uso de una lengua que constituye una herramienta de futuro.

Entre los firmantes están Fernando Savater, Luis Antonio de Villena, Juan Eslava Galán, Joaquín Leguina, Antonio Pérez Henares o Isabel San Sebastián, Carmen Posadas o Maria Elvira Roca Barea.