Schlichting, a Sánchez sobre Mahsa Amini: "¿Debe demasiado a Irán, por la vía de Podemos y calla?"

¡Muy buenos días España! Que sólo faltabas tú, bienvenido a tu programa, Fin de Semana, bienvenido a COPE si te incorporas ahora, te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo. Es la Virgen de la Merced y hay muchas celebraciones por toda España, entre otras en Barcelona, que la tiene por patrona. También en las cárceles, porque los presos tienen hoy su fiesta. Miles de personas que, no por haber delinquido dejan de existir, luchar, caminar. Felicidades a las Mercedes, las Merches y a los que tienen un coche mercedes.

LLEGA EL CICLÓN HERMINE

Hoy lloverá en los Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. El resto, más o menos mediopensionista. A Canarias, atención llega una tormenta tropical. La comunidad está en alerta máxima este fin de semana y el Gobierno de las islas ha pedido limpiar desagües y canalones porque las lluvias podrían ser las mayores en diez años. También se han suspendido las clases el próximo lunes. La tormenta se llama Hermine y se descarta que impacte de lleno en las islas pero producirá precipitaciones intensas, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y especialmente en las cumbres de Tenerife y La Palma. Parece que lo gordo va a caer hoy, así que mucha prudencia a nuestros oyentes canarios.



El chau chau no está en la posible dimisión de Lesmes al frente del poder judicial, no. Tampoco en la posible manipulación de los datos del PIB, que dice el INE que ha subido un poco y luego volverá a bajar. La gente habla de la despedida de Federer, después de una maravillosa carrera que nos ha dado sesiones memorables, y, de nuestra selección femenina de fútbol, que estaba escalando a lo alto y ha decidido bajarse de golpe. Ya sabes que quince jugadoras han renunciado públicamente por discrepancias con el entrenador, Jorge Vilda. Pero de lo que más casca todo el mundo, todo el mundo, que me lo ha dicho Laura Rubio, es de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Justo un día después de anunciar su compromiso de boda han salido unos vídeos en los que el novio besa a otra. Claro, el follón estaba servido. El engagement... El engagement sigue adelante, daremos los detalles con Carmen Lomana.

Ay Señor, Señor. La noticia del día está en los impuestos, tus impuestos. Galicia se une a Madrid, Andalucía y Murcia y anuncia una bonificación del 50 por 100 en el impuesto de patrimonio.

A Ximo Puig le va a dar un ataque, pidió ayer a Sánchez que castigue a las autonomías que bajen impuestos

A Ximo Puig le va a dar un ataque. El presidente de la Comunidad Valenciana pidió ayer a Sánchez que castigue a las autonomías que bajen o supriman impuestos. Ha ido a chivarse al jefe y pedir árnica. ¿Cómo propone castigar? Dándoles menos fondos europeos a los díscolos.

BOMBAZO ECONÓMICO EN GRAN BRETAÑA

El anuncio de Galicia y de Rueda coincide hoy con un bombazo económico en Gran Bretaña. La nueva primera ministra Lizz Truss se estrena con un plan excepional para relanzar la economía. Ha decidido rescatar las recetas de Ronald Reagan y ha dado luz verde al mayor recorte de impuestos y a la mayor desregulación en el Reino Unido en el último medio siglo. El anuncio produjo ayer un desplome inicial de la libra y los críticos aducen que Inglaterra no podrá pagar su deuda porque no ingresará suficiente. El secretario del Tesoro ha explicado, por el contrario, que quieren bajar los impuestos para que suban los salarios y aumente la actividad.

Londres rebaja, atención, las cotizaciones sociales, congela el impuesto de sociedades en el 19 por 100. El Gobierno perederá miles de millones de ingresos pero espera que los trabajadores ahorren, el emplo se acelere y las empresas extranjeras vayan a Gran Bretaña.

Sánchez comentó que no sabe ni contesta en el caso del asesinato de Mahsa Amini, como lo oyes

Y me quedo un instante más en la esfera internacional porque Pedro Sánchez comentó ayer que no sabe ni contesta en el caso de la muchacha iraní asesinada, Mahsa Amini. Como lo oyes. En su intervención en Naciones Unidas no dijo ni una palabra sobre la revolución de las mujeres en Irán, que se están arrancando el velo y se manifiestan en decenas de ciudades de todo el país contra la dictadura. Había hablado de Rusia, del Sahara, de Iberomaérica… así que los periodistas le preguntaron por Mahsa Amini, detenida por mostrar el cabello y muerta por un golpe en la cabeza, como ha demostrado la autopsia.

Qué barbaridad. No lo entiendo, francamente. Estamos alarmadas por la vida de esas mujeres sojuzgadas y maravilladas por su valentía al echarse a la calle y ¿dice que ha oído algo en las redes sociales? ¿no lee la prensa el señor presidente, no oye la radio? ¿O es que debe demasiadas cosas a Irán, por la vía de Podemos, y calla vergonzantemente?.

Y pena y preocupación tenemos siguiendo los acontecimientos en Ucrania, donde las autoridades internacionales han revelado el contenido de la fosa de Izium.

