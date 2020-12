Cristina L. Schlichting: "¿Qué pretende el señor Torrent? ¿Es que no cree en la separación de poderes?"

Vídeo

Los comentarios del señor Roger Torrent como representante del Parlamento Catalán al a decisión de los jueces a revocar el tercer grado a los presos golpistas del procés es verdaderamente preocupante porque conviene leerse la sentencia. Lo que hace el Poder Judicial es establecer que estos señores, los presos, no pueden salir a la calle salvo agravio a la ley y por supuesto agravio comparativo a tantos presos de España que permanecen entre rejas en virtud del ritmo de sus condenas, que por cierto en este caso son bastante largas.

Anima Roger Torrent a la población catalana a amotinarse contra el Poder Judicial. Dice que se trata de la posición de la reacción y de los que no quieren un futuro adecuado para Cataluña. Insisto, me deja perpleja. ¿Qué pretende el señor Torrent? ¿Que intervenga el Ejecutivo en el Judicial? ¿Es que no cree en la separación de poderes?

Es un agravante que podemos haya dicho que efectivamente va a ayudar a cumplir los objetivos de estos sectores independistas y porque es claro que entre sus preferencias, y en este caso coincide con el señor Torrent, coincide en que hay que acabar con la distancia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.