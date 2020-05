Cristina L. Schlichting: "Madre mía la que se ha liado, parecía una verbena"

Audio

¡Muy Buenos días España! Tres de mayo del aciago año de 2020, 50 días de confinamiento. Hoy tendremos 35 grados en Sevilla, 34 en Córdoba, 26 en Valencia y, atención, 27 en Bilbao. Tela marinera, el “bocho”.

Cójase una población confinada durante 50 días, póngasela en puente festivo y désela una franja de una hora para salir a un kilómetro de casa. Esa fue ayer la receta. Pocos salieron a correr o pasear de 6 a 10. La inmensa mayoría de los ciudadanos hasta 70 años se dieron cita ayer en su barrio entre ocho y nueve y media, porque después anocheció y la gente quiere sol. Madre mía la que se lió. Te chocabas en las aceras, hablabas con los transeúntes en los semáforos, parecía una verbena. La policía ha explicado que mucha gente se saltó los precintos de los parques. Había novios besándose y pandillas de jóvenes en los parterres. Menos mal que estamos en la calle y las escenas no se han dado en los centros comerciales, porque si no, la escalada de la enfermedad en una semana o en quince días iba a ser épica.

SCHLICHTING: "UNA JORNADA MARCADA POR LOS AVISOS DE URGENCIA"

Ayer fue una jornada de avisos incesantes de las urgencias. Los casos más graves fueron dos, en Madrid: un hombre de 70 años murió al sufrir una parada cardio respiratoria mientras paseaba en Vallecas y otro señor de 50 años, que circulaba en bicicleta por Madrid Río, sufrió un infarto, fue reanimado por los médicos del Samur y trasladado en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre. En Barcelona fue detenida una mujer por morder a un mosso de esquadra y negarse a parar de correr fuera de la hora permitida. La señora corría por un paseo cercano a la playa de la Mar Bella sobre las 11.30.

Y vamos con lo de mañana lunes. Empieza la fase cero. Abren los comercios pequeños, de hasta 400 metros cuadrados, con preferencia para los mayores de 75 años, en sus franjas horarias de paseo y con un máximo de un empleado por cliente en la atención al público. Habrá que higienizar comercios dos veces (la ropa en venta siempre entre cliente y cliente) y no usar aseos.

A los restaurantes y cafeterías se puede acudir para encargar comida y llevarla personalmente a casa. Hay que ir con mascarilla en transporte público.

CRISTINA: "EN UNA SEMANA NOS JUNTAREMOS DE 10 EN 10"

En una semana, podremos juntarnos de diez en diez, en casas o terrazas, y usar terrazas al 50 por 100. También ir varios en coche, con mascarilla si no convivimos. Pero eso será en lafase uno. Hay cuatro islas que empiezan ya con esta fase, de forma adelantada, mañana. Graciosa, Gomera y El Hierro, en Canarias; y Formentera en Baleares. Todas ellas prácticamente sin coronavirus.

Para desarrollar todas las medidas de relajación del confinamiento el Gobierno necesita el mando único y, por lo tanto, prolongar el Estado de Alarma, pero la oposición está cada vez más insatisfecha y se queja de que Pedro Sánchez no cuenta con nadie que no sea de su cuerda. Ayer compareció el presidente desde Moncloa, como todos los sábados prácticamente, y comentó que la última vez que habló con Partido Popular y Ciudadanos fue a principio de semana. Más exactamente se refirió a Pablo Casado.

Sin embargo, PP y Cs lo han negado y siguen insistiendo en que se enteran de los planes por los medios de comunicación. Por su parte, fuentes del PP señalan que Sánchez no llama a Pablo Casado desde hace 13 días, concretamente desde el lunes 20. Inés Arrimadas ha tuiteado que no ha hablado con su partido desde el pasado 16 de abril.

Preguntado por si tiende otro plan en caso de que la oposición no vote el estado de alarma, el presidente del Gobierno ha dicho que no tiene otro.

POLÉMICA DE JOAN MARÍA PIQUÉ

La oposición y las Comunidades Autónomas, incluso algunas lideradas por socialistas, llevan varias semanas criticando la gestión del confinamiento. El malestar pone en riesgo la mayoría parlamentaria para dilatar el decreto, como se demostró el pasado jueves en el Pleno, con la negativa del Partido Popular y Ciudadanos, y el órdago de sus socios de investidura ERC y PNV. Veremos Qué pasa el miércoles.

Como anécdota de la jornada, y en plena escalada de reivindicaciones de independencia en TV3 por parte de los secesionistas, el jefe de prensa de Interior de la Generalitat aprovechó ayer para reivindicar en un tuit el levantamiento armado. Los hay que no tienen desperdicio. Aprovechando la memoria de la guerra contra los franceses por la invasión de España, Joan María Piqué, director de comunicación del consejero de Interior, Miquel Buch, sacó un cartel de la guerra civil de 1936, con dos manos apuntando con un rifle y puso la siguiente leyenda: “Un enfoque que todavía no hemos planteado y que puede ser que funcionase”. La guerra civil. Horas después borró el textito. Esperemos que esta llamada al odio tenga sus consecuencias penales y que este señor dimita. Hay malestar en la cúpula de los Mossos que dicen no sentirse representados por este sujeto.