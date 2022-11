Cristina L. Schlichting: "El Gobierno que ha favorecido a los agresores está manifestándose contra ellos"

¡Muy Buenos días España!!! Bienvenido a tu programa! Aquí estamos los de Fin de Semana de Cope, esperándote. Te saluda Cristina en nombre de todo este equipo que te acompaña sábados y domingos de diez a dos. Es lo que llama Olcina un finde “tranquilo”, sin grandes cambios meteorológicos, pero esta semana próxima, dicen que viene ya el frío invernal, incluso ártico. Luego veremos que pasa. A las once llega nuestro hombre del tiempo.

Es el momento de celebrar la Navidad verdaderamente ¿Cómo? Compartiendo. La federación española de Bancos de Alimentos ha empezado su gran recogida anual, por fin presencial, y se busca reunir 21 millones de kilos. Puedes aportar tu granito de arena en tiendas y supermercados, donde te encontrarás a los voluntarios con petos azules recogiendo arroz, aceite, pañales, leche, todo aquello que precisan cientos de miles de familias que no consiguen cubrir sus necesidades. La campaña dura hasta el 6 de diciembre, hasta el puente, pero en internet podrás donar hasta el día de Navidad. Lo más fácil es que pinches hoy mismo y hagas tu aportación. Si además quieres arrimar el hombro, se necesitan 120.000 voluntarios para cubrir los turnos en 11.500 puntos de recogida. Es preciosa esta iniciativa que sostiene a las familias en momentos graves en los que todos podemos vernos. Navidad es sobre todo esto, saber que uno no está solo. Que misteriosamente somos sostenidos. Que no podemos darnos ni un instante más de vida y, sin embargo, vivimos.

Para animarnos está también el fútbol, con este fin de semana trepidante. Argentina vuleve a intentarlo, después de su dolorosa y extraña derrota frente a Arabia Saudí. Juega esta tarde contra México y necesita ganar. Y mañana, hay mañana que jugamos los mega españoles contra los alemanes ¡!!! Qué risa Tía Felisa. Los alemanes tienen fama de ganadores peroooo a ver qué hacen contra los españolitos que hemos metido siete goles, siete a Costa Rica, la mayor goleado de un mundial. Mañana os daré más detalles de lo que va a pasar en casa de mi madre. Me troncho.

Y luego está la política, donde lo imposible está sucediendo, oye. El milagro en la tierra. Lo asombroso, una cosa y su contraria. El Gobierno de Sánchez está consiguiendo decir blanco y negro a la vez. Por ejemplo, ayer había manifestaciones feministas, por el Día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Las ministras del Gobierno que ha permitido que salgan de las cárceles 10 agresores y estén en lista de espera decenas de ellos se dieron cita en el centro de Madrid.

Tiene tela ¿eh? El Gobierno que ha favorecido a los agresores manifestándose contra ellos. En la manifestación principal, en la calle Alacalá de Madrid, iban la vicepresidenta Nadia Calviño, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez y la Ministra de INsdustria reyes Maroto. Tuvieron que aguantar gritos pidiendo la dismisión de Irene Montero y hasta una gran pancarta contra ella. La propia Montero no se atrevió a ir y acudió a una manifestación menor, en Vallecas.

Los actos coincicidieron con la decisión de las Audiencias Nacionales de Madrid, Vizcaya, Granada ,Malaga, Zaragoza, Córdoba, Valladolid o las Palmas de rebajar las penas a los agresores sexuales. Los jueces reiteraron que están obligados por ley a aplicar las normas legales favorables al reo. Y que el culpable de la situación es el legislador, o sea, Irene Montero. El desastre es enorme y la ministra sigue en su puesto. Y el Gobierno la apoya.

A Pedro Sánchez le da igual la injusticia contra las mujeres y no va a cesar a su ministra porque necesita a Podemos, lo mismo que necesita a los independentistas para asegurarse el último año de legislatura y los presupuestos.

Por eso se ha dado el otro milagro. Que, por una lado hasta tres de los barones del PSOE se rasguen las vestiduras por la eliminación del código penal del delito de Sedición, que favorece a los golpistas catalanes y que, a la vez, todos los socialistas votasen a una la reforma el jueves por la noche, a una hora rarísima que permitía evitar la hora estrella de las telvisiones. Como a varios de los diputados socialistas les daba vergüenza votar a favor de los golpistas y el PP había conseguido que se votase a viva voz, se levantaron todos los socialistas a la vez cuando llamaron a la primera de ellas. Así, en masa, se traiciona mejor.