Cristina L. Schlichting: "Son los niños y niñas y niñes de la ministra Montero"

Muy buenos días España! Es sábado 8 de octubre. Bienvenido a tu programa de la Cadena Cope. Si te incorporaras ahora, escuchas Fin de Semana y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo.

Parece que vienen lluvias en este puente de la Hispanidad, ya veremos a qué ritmo y si con la intensidad necesaria para paliar un poquito la sequía tremenda de acuíferos y pantanos, de la que Cope te ha informado a fondo esta semana. Las primeras gotas han empezado por el norte y por el este, Aragón, Cataluña y Menorca. También en los puntos más altos de las islas Canarias. La semana que viene esperemos que llueva en Extremadura, Andalucía e interior de la península. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, será hoy a las once muy escuchado, porque los hay que han podido hacer puente hasta el miércoles día 12.

Y a ver, a ver si yo me aclaro, poque me van a volver loca. ¿No quedamos en que es bueno tener relaciones sexuales libres con quien uno quiera, del sexo que quiera, de dos en dos, tres en tres, cuatro en cuatro o lo que cada uno necesite? ¿Acaso no lo ha dicho bien clarito Irene Montero? Pues ahora resulta que salen estos niños y niñas y niñes, que claro, van creciendo y se hacen adultos jóvenes, a expresar en público sus ansias sexuales y se lía parda.

Una generación entera, o varias, desde los millenials hasta la Z, ha crecido con el mensaje de que practicar sexo es un sano divertimento de capeas, discotecas y fiestas, de jueves a domingo y de lunes a viernes ¿Y ahora nos rasgamos las vestiduras porque no son discretos? Cuando Pablo Iglesias confesó su sueño de azotar hasta la sangre a Mariló Montero, nadie se asustó en los gobiernos, pero oye, dicen los alumnos de un colegio mayor que se sienten como sementales en celo y que quieren salir con las conejas del colegio de enfrente, y todo el mundo se asusta. Que esto es machismo.Claro que luego preguntas a las chicas del colegio mayor de enfrente y a ellas les da igual. Hace mucho que se entienden unos y otras en estos términos salvajes y primitivos.Son las chicas del Santa Mónica, coreando también desafíos y citando a los maromos de enfrente. La ministra Montero ha dicho que hay que salvar a estas mujeres del machismo y ellas han contestado que los gritos han sido sacados de contexto y que no se sienten ofendidas ni amenazadas, que estos alaridos de horda son habituales entre ambos colegios mayores.

"La hipocresía de esta sociedad"

De verdad que yo no comprendo la hipocresía de esta sociedad. O sea, dice Tamara Falcó que ella cree en el amor conyugal y se ríen en su cara. Se le ocurre a cualquiera defender la castidad y lo tachan de loco. Los que consideran que el sexo es una expresión del amor son calificados de antiguos y enfermos. ¿Y ahora buscan chicos y chicas cópulas salvajes y nos da un alipori? ¿Pero por qué nos extrañamos de que jóvenes machos en celo quieran satisfacer a conejas ninfómanas, en qué quedamos? ¿Cómo se puede afirmar una cosa y su contraria?

A los mejor la ministra se hubiese sentido satisfecha de haber salido los salvajes del colegio mayor a decir: “Señoritas conejas, podrían autorizarnos a avanzar sexualmente hacia ustedes y copular de acuerdo con las libertades de género?”. Todos, desde la derecha a la izquierda, del Gobierno a Podemos, desde el PP a los nacionalistas ha salido a rasgarse las vestiduras por lo ocurrido.

¿De verdad se escandalizan? ¿Acaso no han estado un viernes en una discoteca ni escuchado lo que la gente dice y hace? ¿Cómo se puede ser tan hipócrita, alimentar el comportamiento bestial de las masas y luego cogérsela con papel de fumar? Aquí está, sin más, la generación última de estudiantes que hemos criado a nuestras haldas, bajo nuestras alas. Esto es la expresión de niños y niñas que se relacionan sexualmente en libertad, como quiere la ministra. Estos son los alumnos de Pablo Iglesias, los seguidores de sus deseos hacia Mariló.

Y todo lo demás, todas las afirmaciones de decencia y el escándalo y el rasgarse las vestiduras es mentira. Y a mí no me volváis loca que estoy harta de discrepar con vosotros en materia afectiva. Porque a mí, que soy una antigua y una enferma, el sexo ideal me parece expresión de afecto y hasta de amor. Por eso yo no creo que a los niños y niñas haya que instarlos a relacionarse sexualmente, porque no están maduros. Que luego pasa lo que pasa. Basta ya de una cosa y su contraria.

"Los consejeros de Junts presentaban su renuncia"



Yo creo que hablamos de estas tonterías para no decir, por ejemplo, que Pedro Sánchez está gobernando con los de Esquerra Republicana de Cataluña, que eran los que hace cinco años, cuando este programa se hizo desde Barcelona, nos anunciaban la ruptura de la convivencia entre los españoles. Esa alianza, la del PSOE con ERC se ha redoblado desde anoche, porque los de Puigdemont, los del partido Junts Per Catalunya, han abandonado a sus socios republicanos y han roto la alianza de gobierno local de Cataluña. El referendo en el que las bases de Junts tenían que votar sobre seguir o no en el ejecutivo local ha dado que un 55 por 100 quieren salirse y dejar solo a Pera Aragones, de Esquerra, y así se ha hecho. Anoche, los consejeros de Junts presentaban su renuncia. Aragonés dice que seguirá hasta el final de la legislatura y que buscará alianzas. Estas alianzas alternativas pasan por los Comunes de Ada Colau y por el PSC. Así que en principio, Pedro Sánchez y Aragonés irán aún más del bracete y a los demás que nos den para el pelo. Ya veremos si la alianza salta o no por los aires.

"Nobel de la paz a tres organizaciones humanitarias de Bielorrusia, Ucrania y Rusia"



Antes de pasar a las cosas de comer, que son las que van reguleras, que por eso estamos con tanta tontería, me gustaría comentarte que se ha otorgado el nobel de la paz y que ha recaído en tres organizaciones humanitarias de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Era esperable, por lo de la guerra, pero tiene su interés. Por ejemplo, Memorial, la organización rusa premiada, es una asociación que lleva décadas recabando datos sobre los crímenes soviéticos, contando lo que pasaba en los campos de concentración del gulag y la persecución a muerte que ha padecido en la URSS todo el que pensase diferente. Pues bien, Putin ha aplastado Memorial. La ha tildado de ser una organización al servicio de los intereses extranjeros enemigos y ha acabado prohibiendo sus actividades. Le molesta que se recuerde la crueldad con la que el KGB, al que él pertenecía, ha tratado a las personas. El premio nobel de la paz es un espaldarazo a los luchadores civiles valientes que se niegan a que la Unión Soviética sea idealizada y a la idea de grandeza estalinista que anima a Putin y que todos estamos pagando.

Y vamos a la economía, porque estamos de susto. Las personas que ganen 2.900 euros al mes van a tener que pagar dos mil euros de impuestos anuales más. Es el subidón que Pedro Sánchez se ha montado en los presupuestos para poder pagar la subida de las pensiones. No se lo había dicho a nadie, lo ha metido en los presupuestos sin negociar y a los empresarios les ha dado un alipori, porque el contribuyente pagará una parte, pero la parte del león cae en las empresas. Vamos a ver qué ha pasado con Pablo Gimeno, nuestro economista para todos.