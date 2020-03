Cristina L. Schlichting: "Iglesias, sin mascarilla en el Consejo de Ministros, no fue ejemplarizante"

Audio

Primer día oficial de confinamiento flexible, primer día de cierre de España por Estado de Alarma.

El virus nos necesita. El COVID-19 precisa de un cuerpo anfitrión para sobrevivir. Si no lo encuentra en el camino, si no consigue saltar de un contaminado a un sano, muere. Por eso, si no nos atrapa en el trayecto hacia un nuevo ser humano, ganamos una batalla. Y quien gana cien batallas, gana la guerra.

La imaginación al poder. Esta mañana, al salir hacia la radio, me he encontrado una bandeja de lejía en el rellano y un trapo en el suelo. Lo había puesto mi hija Inés para que me limpiase las suelas de los zapatos en el inevitable camino de vuelta y regreso a la radio. El hijo de Marci, que es Dj en su tiempo libre, ha establecido una línea por streaming para amenizar con música las casas de sus amigos el sábado por la noche.

En COPE hemos instalado líneas en las casas de los comunicadores, de modo que la mayoría ya no tiene que salir, y los equipos teletrabajan a la mitad, con ánimo de tener un repuesto si alguno enferma. La nuestra es una profesión especial, conscientes de que, sin ser médicos ni encargados de la recogida de basuras, policías, militares, o suministradores de comida o de fármacos, podemos ayudarte en estas jornadas de cierto aburrimiento y estrés domiciliario, de tanta necesidad de información.

Puede que España sea a veces lenta en organizarse, sobre todo algunos, pero una vez en marcha es generosa, solidaria y muy creativa. De forma espontánea, se han fijado las diez de la noche para homenajear a enfermeras, médicos y personal sanitario. Ayer retransmitió Paco González la primera cita.

PRIMER DÍA EN ESPAÑA EN ESTADO DE ALARMA

Esta mañana ya paraban policías locales y nacionales a los listillos que aprovechaban las calles vacías para correr tan a gusto. Una patrulla madrileña de policía municipal amonestaba en mi barrio a un joven que hacía running por el parque y dos agentes de la nacional miraban la documentación de un motorista junto a la Puerta de Alcalá. Por duro que resulte, tenemos que mirar los unos por los otros, y en este programa vas a tener consejos del neuropsicólogo Álvaro Bilbao para sobrevivir en el piso con los niños, a José Miguel Gaona afrontando contigo la angustia, el temor o el aburrimiento, a la doctora Candela regulando tu alimentación para fortalecer tus defensas e impedir que engordes estos días o a Carmen Lomana explicándote cómo organiza sus días en casa.

Aquí todos arrimamos el hombro. Ya sabes que el estado de alarma nacional está sometido a tu responsabilidad. Que una persona por hogar puede acudir eventualmente a hacer la compra o traer medicinas, que se puede acudir al hospital, el banco o la agencia de seguros; que si necesitas ayuda en la higiene tienes las peluquerías, tintorerías o lavanderías abiertas y que si te pones de los nervios, puedes comprar tabaco o bajar a los quioscos a comprar el periódico, también que es preciso bajar rápidamente a los perros para que hagan sus necesidades, pero el esfuerzo de todos debe ser centrarse en cortar la línea de transmisión del virus.

UN CONSEJO DE MINISTROS DIVIDIDO Y COMPLICADO

Políticamente nos hemos organizado todos a los órdenes de Pedro Sánchez y cuatro de los ministros, todos socialistas, los de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. En Caso de necesidad, decide el criterio sanitario, el del ministro Salvador Illa. El Gobierno garantiza el suministro de alimentos y fármacos y plantea hacer uso de la red sanitaria privada si es necesario.

Las autonomías se ordenan bajo la autoridad competente en todas las áreas afectadas y los cuerpos policiales, incluidos mossos, Ertzaintza y locales están bajo las órdenes del ministro Fernando Grande Marlaska.

En este momento de aunar recursos y esfuerzos se han producido los chirridos de siempre. Torra y Urkullu, que hicieron conferencia telefónica, expresaron su recelo a lo que llaman un 155 encubierto y el presidente de Cataluña se refirió a que lo que le importa es el corona-cat. Una forma poco inteligente de demostrar que el extremismo es siempre una forma encubierta de egoísmo. Lo mismo pasó ayer en el inesperadamente larguísimo Consejo de Ministros: los ciudadanos tuvieron que esperar a las nueve de la noche para escuchar al fatigado presidente del Gobierno porque los de Pablo Iglesias querían más poder y representación y protestaban por las medidas económicas.

Al final, se impuso la cordura.

Fue bella la parte del discurso del presidente que aludió a los mayores, al esfuerzo de los jubilados que en 2008 nos sacaron de la crisis con sus pensiones, sosteniendo muchos hogares en paro, y que ahora merecen el cuidado de todos.

En la rueda de prensa posterior a su intervención, Pedro Sánchez confirmó que los españoles que se encuentran fuera de España pueden regresar sin problemas y que habrá tráfico aéreo. Preguntado expresamente por el comportamiento de Pablo Iglesias, que acudió al Consejo de Ministros pese a estar en cuarentena porque su mujer, Irene Montero, se encuentra enferma, se refirió a que el vicepresidente se había atenido a las indicaciones de Sanidad.

Fue una aclaración controvertida, porque el resto de los ciudadanos no pueden acudir al trabajo si en su casa hay personas con coronavirus y la acción no fue ejemplarizante. Se vieron imágenes del vicepresidente sin mascarilla y tocándose la cara.

Pablo Casado intervino públicamente para asegurar la lealtad del PP al Gobierno.

Sí precisó el jefe de la oposición que el presidente había incurrido en una grave irresponsabilidad al convocar las manifestaciones del 8M del fin de semana pasado.

Finalmente advirtió sobre la crisis económica que provocará el coronavirus y reprochó que no se le hubiese contestado a las propuestas económicas realizadas.

Hoy se reunirá el presidente con los presidentes de las autonomías y el martes habrá Consejo de Ministros sobre medidas económicas.

Es notica que la mujer de Pedro Sánchez tiene el coronavirus y que el presidente tendrá que estar en cuarentena.