Torra anuncia que ha hablado con Urkullu y que rechazan que el Gobierno "confisque" competencias

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado que ha hablado con el lehendakari, Iñigo Urkullu, para valorar la situación creada por la pandemia de coronavirus y asegura que coinciden en rechazar que el Gobierno español "confisque" competencias autonómicas.

"Coincidimos -ha escrito Torra en su cuenta de Twitter- en que no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo; no recentralización".

He trucat el Lehendakari Urkullu per valorar l'avenç de la pandèmia del coronavirus i la resposta que cal donar-hi. Coincidim que no podem acceptar que el Govern espanyol confisqui les nostres competències en salut, seguretat i transport. Necessitem suport; no recentralització.