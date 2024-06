Cristina López Schlichting: "El vuelco de la política histórica y Europa está cambiando; atentos"

Audio

¡¡¡Muy buenos días España!!! Se acabó lo que se daba del curso oficial, mañana empieza julio y, con este último finde de junio y la operación salida, quedan oficialmente inaugurados los veraneos de muchos afortunados.

Precaución en la carretera. Tras las copiosas lluvias de muchos lugares, hoy 30 de junio, domingo, los chubascos y tormentas locales se concentran sobre todo en el norte, Aragón y el interior de Cataluña. No se descartan algunas lluvias en el interior sureste, pero, en general, en la mitad sur de España y en Baleares se esperan pocas nubes o nubes altas, con probabilidad de calima en Baleares, Melilla y extremo sureste.

¿Por qué las matan?

Ayer fue un día negro de matanzas contra mujeres y sus hijos que no puede pasarnos desapercibido. Seis muertos. Cuatro mujeres y dos de sus hijos.

La pregunta resuena siniestra en el aire y debe hacernos reflexionar porque es un problema social de envergadura. En mi infancia se hablaba de hombres que pegaban a sus mujeres, cubiertos con un manto de impunidad social, ahora, supuestamente más protegidas, nos asesinan y diezman a nuestros hijos. Y luego se suicidan. ¿Qué está pasando?

Seis asesinatos ayer, seis. Cuatro mujeres y dos hijos, a manos de tres hombres que luego se quitaron la vida o lo intentaron. ¿Qué tipo de depredador reacciona así? Porque ya no son solo locos o adictos. Empieza a perfilarse un hombre salvaje y acorralado que se lanza al asesinato como un loco. Es hora de dibujar un perfil y preguntarse qué ocurre.

Son todas las edades y todos los tipos sociales. Mira, en Fuengirola (Málaga) un hombre de 75 años estranguló a su mujer de 76. Después se tomó un montón de pastillas para matarse. Este no se ha muerto.

Pero es que en Zafarraya (Granada) un tipo joven 34 años, ha matado a una mujer de 49, a tiros, y a la hija de 20, que había sido su novia. O sea, pareja y suegra. Con la misma escopeta se mató después.

Y, finalmente, un hombre marroquí de 44 años, que había sido denunciado por malos tratos y tenía orden de alejamiento, asesinó a cuchilladas a su exmujer y a sus dos hijos pequeñitos, un niño de 8 y una niña de 3. Se dijo que los había descuartizado, pero lo que había hecho es meterlos a todos en un baúl en una casa abandonada. Lo han detenido completamente borracho, poco antes de que cumpliese el plazo para ingresar en prisión por malos tratos. Porque, repito, este estaba denunciado y controlado en el sistema.

Hombres violentos. Y no solo. Hombres que se sienten como fieras acorraladas. Y se vuelven letales.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refirió a un día negro y convocó para esta semana una reunión de urgencia del Gabinete. Llevamos 19 muertas este año y 15 menores asesinados. 34 personas. El año pasado, las cifras se multiplicaron con respecto a los previos. La ministra ha aprovechado para meterle un codazo a Vox.

¿Usted cree, señora ministra, que es lícito hacer política con esta sangría? Porque no creerá usted que los de voz tienen la culpa de lo que usted tiene que afrontar.

Vamos a ver, algo hacemos mal. La policía no da abasto, las mujeres que denuncian también mueren. Hablamos de 1260 asesinadas desde 2013 hasta hoy. Y lo de los niños no hace, sino subir y subir.

Y la cita política está en Francia. Porque de ERC no me da la gana de hablar, que se ha dado un mes para pactar con los socialistas un gobierno, a cambio de obtener una financiación especial para Cataluña. Una injusticia. O los del Tribunal Constitucional, que ha decidido dedicarse no a su tarea, de vigilar la Constitución y las leyes, sino a enmendar las sentencias del Supremo. Y que se ha puesto a dejar libres a los culpables de los ERES. Es alucinante.

Es un Tribunal de parte al servicio del gobierno. Los que desviaron el dinero de los obreros andaluces. Buena parte de ese dinero iba a mediadores, comisionistas, puteros… Mejor no hablar de lo de España.

Hoy hay elecciones en Francia. Históricas y sorprendentes, porque la derecha radical de Marine Le Pen podría obtener mayoría de diputados para el parlamento. Ojo, que son elecciones a la asamblea nacional y que Macron seguirá siendo presidente con mucho poder, pero de la segunda vuelta de estos comicios depende la mayoría parlamentaria y el primer ministro del gobierno.

Como Le Pen va en cabeza, la izquierda ha hecho un frente Popular de comunistas, socialistas y Mélenchon, de Francia Insumisa. El partido de Macron va en tercer lugar en las encuestas y, por primera vez, los republicanos, que digamos son los equivalentes al Partido Popular, se han escindido y la mitad de ellos apoya a Le Pen, con lo que ha multiplicado sus posibilidades.

Vamos Francia, donde ya han abierto las urnas y parece que la participación es excepcional. El vuelco de la política histórica y Europa está cambiando. Atentos todos.