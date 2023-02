Cristina López Schlichting: "Tú sí que tienes cara, ministra"

Nos acercamos a los 400 agresores sexuales que han obtenido una rebaja de la pena gracias a la ley del "sí es sí" de Irene Montero. Y dice esta señora que no va a dimitir, que lo suyo es dar la cara. Si cualquier otra mujer, cualquier otro hombre, hubiesen propiciado un desastre de estas magnitudes en un tema tan sensible como el feminismo, haría tiempo que estarían en su casa.

¿Cómo se explica esto?

Siguen hablando PSOE y Podemos, y no encuentran una formula de acuerdo entre el Ministerio de Justicia, Presidencia y el Ministerio de Igualdad para emendar el desastre que además no tiene remedio. Porque aquellos que se han visto beneficiados por la ley ya no podrán ser castigados retroactivamente aunque se enmiende la ley. Solo los casos de futuro podrán verse juzgados de otra manera. Insisto, le han preguntado a Irene Montero si piensa dimitir, y dice la señora que aunque no se encuentre acuerdo alguno para cambiar la ley su deber es dar la cara.

¿La cara? El que da la cara lo que hace es dimitir, poner su puesto a disposición. Tú sí que tienes cara de colocarte en mitad del debate en plena campaña electoral, un acto el domingo para la vindicación de esta ley. Son cosas que una no puede entender. Este fin de semana hablaremos de eso, del acto del domingo de Irene Montero, de este debate y de todos los demás.