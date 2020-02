Cristina: "El coronavirus, un enigma para los científicos que exige precaución"

Vídeo

Muy buenos días de primavera ¡Qué barbaridad, qué temperaturas! Mañana no te pierdas en COPE a mi gitano, porque Carlos Herrera vendrá calentito y dicharachero, con 24 grados que dará Sevilla. Están los almendros florecidos y todavía quedan muchas heladas por delante, pero de repente hemos descubierto el veranillo de las Candelas, que así podemos bautizar a este calorcito que, en dos de febrero, nos permite sacar las sillas a la terraza y pasearnos a mediodía al sol.

Hoy es la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, una típica celebración judía, que se hace con todos los críos y el refrán que solía recitar mi abuela Pilar decía: “Hasta la presentación, fiestas son”. Por eso puedes aún encontrarte hasta hoy belenes o árboles de Navidad por ahí. Que yo sepa, entre la Navidad y la primavera iba todavía un buen trozo de invierno, bueno, pues el cambio climático parece que se lo ha saltado.

No te abrigues en exceso si sales, o ve con ropa en capas, superpuesta, que te puedas quitar, porque a mediodía pasarás sin duda calor del bueno. Las máximas hoy serán de 26 grados en Gran Canaria y, en la península, en Murcia, con 23 grados. Habrá 20 en Extremadura, Valencia y la Costa levantina en general. El Pirineo llego a los 19. 17 grados en el centro de la meseta peninsular y hasta 20 y 22 en la cornisa cantábrica.

Y este domingo es el del estreno del coronavirus en España, por el primer caso, detectado en la islita canaria de La Gomera. Un señor que está con fiebre leve y pasando los síntomas de una gripe ligera en el hospital Virgen de Guadalupe de la isla. Vino con cinco amigos de Baviera, donde habían estado en contacto con los alumnos de una profesora china del sector del automóvil, que había venido de Wuhan, el epicentro de la epidemia. La asiática trajo la enfermedad a Alemania y ahora, con las vacaciones de estos turistas en España, se la han traído para acá. Así es la aldea global y así es el poder de los virus en el siglo XXI. ¿Por qué nos asusta el coronavirus si su letalidad es mucho menor que los anteriores síndromes respiratorios, el asiático SARS y el árabe MERS? Del coronavirus, en efecto, mueren entre un dos o un tres de los enfermos, generalmente ancianos o personas con debilidad pulmonar, bastante menos que de una gripe estacional. Por el Sars moría un 10 por 100 y por el Mers un 35 por 100. Pues sencillamente, es nuevo. Viene de una mutación animal, se contagia muy rápido y en realidad apenas sabemos su identidad. Un enigma que fascina a los científicos pero que exige medidas de precaución.

Los alemanes que habían contactado con el alumno de la china de Baviera se alojaron juntos en el bellísimo pueblito de Hermingua, en una casa que alquilaron a otra señora alemana que lleva quince años con nosotros. ¿Se les pegó a todos el virus del enfermo? Pues parece que no, porque de los cinco ingresados sólo uno ha desarrollado la enfermedad, los otros juegan a las cartas y se aburren en una de las dos habitaciones del hospital canario donde los han aislado.

¿Y el sexto alemán? Pues como no daba síntomas, se le ha permitido el aislamiento domiciliario en su casita de Hermingua, de la que no puede salir ni para ir al pueblo a comprar. Ayer lo localizó Santiago Morollón, nuestro compañero de COPE Canarias, que consiguió una exclusiva interesante al hablar con él. Está encerrado en casa. Ha de mantener dos metros de distancia de la gente que le trae la comida y hace la compra, no deja entrar en su casa a nadie desconocido y Santiago y él conversaron por una puerta entreabierta. Se relaciona por teléfono con sus amigos del hospital y recomienda calma. Dice que se aburre pero que comprende las precauciones porque es una enfermedad desconocida.

En Madrid, entretanto, siguen aislados también los españoles llegados de Wuhan, en la planta 17 del hospital militar Gómez Ulla. Volaron a Londres en avión, con otros europeos, y aterrizaron después en Torrejón.