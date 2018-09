Monólogo de Cristina López Schlichting del domingo, 16 de septiembre

Tiempo de lectura: 1



La joya de la corona de esta reclamación es la mezquita de Córdoba. "El País" sale con un informe de cuatro técnicos, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, que dice que la catedral mezquita es del municipio. Adivinen quién está entre los cuatro especialistas. La ahora ministra Carmen Calvo. Es que tiene tela este Gobierno. Lo único que dice el texto es que no hay papeles. ¿Pero qué papeles va a haber si cuando Fernando II el Santo hizo su entrada en la ciudad de Córdoba recién reconquistada, en 1236, no estaba de servicio Carmen Calvo? Según los cronicones, el obispo de Osma y el maestro Lope Fitero, futuro obispo, purirficaron la mezquita para el culto cristiano y pasó a celebrarse diurectamente misa solemne pontifical y se entonó el te deum. Después, Fernando II pasó a residir en el Alcázar de la ciudad. Y desde entonces es de la Iglesia y de los cristianos el templo. Se han hecho reformas, se construyeron capillas a lo largo de los iglos, se hizo un templo gótico dentro y hasta hoy. Pues que dice Carmen Calvo que estuvo mal lo de la misa pointifical de 1236. Les digo que esto es para volverse locos. ¿Pero qué les ha hecho la Iglesia, sino atender a los parados y a los pobres durante la crisis? ¿Qué les ha hecho, sino enviar misioneros a los cuatro puntos cardinales? La Iglesia tiene la mano tendida, coincide en la sensiblidad social por los pobres, el Papa es la delicia de las multitudes... ¿A qué viene este ataque vetero testamentario del Gobierno? ¿De verdad no tiene otro pim pam pum?