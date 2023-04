Editorial de Cristina López Schlichting del sábado 22 de abril en Fin de Semana

“¡¡¡Muy buenos días España!!! Tanto tiempo hablando de sequía que esta mañana, cuando ha repiqueteado en el cristal y me he despertado con las ventanas mojadas, no me lo podía creer. Llueve en Madrid, poco y poco tiempo, vale, pero es alucinante cómo la vida te puede enseñar a apreciar lo que antes no sabías valorar en su justa media. Es un frente que está acabando de pasar desde el oeste y que también riega Galicia y el área Pirenaica.

En Sevilla comienza la Feria y Carlos Herrera ha tenido que dejar la ciudad. Precisamente los calores de estos días le han exagerado la alergia al albero y no podemos arriesgarnos a que nuestro principal comunicador peligre.

según el último EGM, el recuento de audiencias, somos 828.000.

El restaurante se convirtió en un horno

La jornada es de luto porque ha ocurrido muy cerca de aquí lo que ninguno desearíamos en una noche de viernes. Un incendio en un restaurante italiano en la plaza de Manuel Becerra, que quizá te suene, en el barrio de Salamanca, ha matado a dos personas y herido gravemente a otras seis, una de ellas en estado crítico. Parece que un postre inflamable prendió la decoración y se extendió por el techo del local, completamente recubierto de plantas sintéticas, convirtiendo rápidamente el restaurante en un horno. Tremendo.

Parece que don Juan Carlos va a poder venir de vez en cuando

Por lo demás, España parece que se va normalizando porque Don Juan Carlos ha venido y no ha habido manifestaciones podemitas en su contra. Se conoce que están ocupados arreglando lo del sí es sí. El señor que facilitó la transición y que cortó en seco el golpe de Estado, el que, sí, también, cazaba elefantes y tenía debilidades carnales, pero además trabajó por España durante décadas sin descanso, pasa sus días finales en el extranjero y los de fuera se preguntan qué tipo de calvinismo justiciero practicamos los españoles. Que hay que ver, que sólo vemos los pecados del prójimo. Y nada de lo bueno que haya podido hacer. Al menos parece que va a poder venir de vez en cuando sin que se monte un expolio. Vamos mejorando.

Sánchez está acostumbrado a torear solo

Más raro es lo de los políticos, que en campaña pierden el oremus. Sánchez, por ejemplo, se fue ayer a Castilla-La Mancha a hacer campaña y Emiliano García Page decidió marcharse a Bruselas, para marcar distancias. Los dos son del mismo partido y representan lo mismo, pero así engañan al personal y trufan el toro. Page está convencido de que cuanto más se le ciña el presidente, peor resultado electoral.

De todas formas, Pedro está acostumbrado a torear solo. Esta semana, por ejemplo, cuando tuvo que recurrir al Partido Popular para enmendar la ley del sí es sí que favorece a los delincuentes sexuales, en lugar de salir al ruedo en el Parlamento se marchó a Doñana, no le fuesen a sacar una foto dándole la mano a Núñez Feijóo.

Allí, en las marismas donde le encanta veranear, ha encontrado una bandera ecologista que le va de perlas en las elecciones y le permite ponerse medallas en Europa que la economía o sus pactos con Bildu o ERC no le permiten.

Decir Doñana es decir águilas y linces y parque protegido y belleza natural y poder acusar al gobierno de Moreno Bonilla de apoyar a los empresarios de la fresa para arrasar los acuíferos del parque. La verdad, sin embargo, es que hace veinte años que los frutos rojos se han convertido en la industria agrícola más floreciente en Huelva y que fueron los socialistas los que los que regularizaron los cultivos en 2014 y se dejaron buena parte fuera. Ahora, Doñana pasa por la peor sequía desde 1970 y, claro, ni hay agua para el parque ni la hay para las fresas. Hay que buscar una solución. Hay quien habla de polémicos trasvases, otros mencionan la necesidad de cerrar los pozos ilegales, incluso de traslados de producción, pero olviden ustedes cualquier posibilidad de que ahora, en plena campaña electoral, nadie solucione nada. Ayer ofreció Moreno Bonilla -por quinta vez-, conversaciones a la ministra de Medio Ambiente y siempre lo mismo, como dice Lumbreras, la callada por respuesta. Insisto, aquí los votantes son distintos filones. El PSOE busca el voto verde, joven, urbano, y el PP se debe a los agricultores. Abandonen toda esperanza de acuerdo en plena batalla por las urnas.

La noticia internacional está en el pobre Sudán, un país tan baqueteado que incluso es escenario de esclavitud humana. Gobierno y paramilitares han estallado en guerra y los europeos se apresuran a huir. Hay 60 españoles en el país y nuestro ejército tiene listos varios aviones en Djibuti para repatriarlos.

Ha habido declaraciones de los misioneros. Como siempre ellos. Los que viven allí y los que dan la cara.

¿Y de qué habla la gente? Pues oye, de fútbol, del caso Negreira y de Ana Obregón, que ha tenido un bebé de una madre de alquiler con los gametos de su hijo fallecido. Bueno, de su hijo y de una donante, porque para tener un niño son precisos espermatozoides y óvulos. De eso vamos a hablar ahora, de donantes”.