Carmen Lomana se indigna por cómo los británicos están tratando a Carlos III: "Está con una tensión..."

Este sábado, Carmen Lomana volvía a pasar por los micrófonos de 'Fin de Semana' para responder en 'La Hora Lomana' a las preguntas que envían sus fans, aunque también ha comentado tanto la actualidad como todas las claves de la prensa rosa. Un oyente tenía une pregunta la colaboradora: "En una hipotética desaparición de todos los primos, tios, sobrinos y nietos de la familia real británica, ¿Qué monarquía tendría preferencia y qué lugar ocuparía la monaquía española en esa preferencia para un nuevo rey en Inglaterra?".

"En el hipótetico caso de que eso ocurriese, yo creo que sería una ecatombe ya. En este caso, Ernesto de Hannover creo que es muy cercano. O los reyes de Dinamarca. Yo no creo que sea España. Pero es algo que no podría ocurrir porque es una familia con muchos niños y mucha descendencia", opinaba Lomana al respecto.

Acto seguidos, los oyentes quisieron analizar los gestos airados de Carlos III cuando se encontraba los tinteros mal puestos o las plumas rebosantes de tinta que le terminaron manchando: "¿La forma de colocar el tintero en la firma del Rey de Inglaterra fue un fallo grave?".

"Entiendo que Carlos III tuviese un rebote porque parecía que lo estaban haciendo adrede. Primero, la mesa que le pusieron era muy pequeña para la cantidad de papeles que había. Tanto tintero no era necesario porque en la primera firma llevaba una pluma que le regaló su hijo. Era obvio que el tintero le molestaba porque él es diestro", responde Lomana tras asegurar que ella "habría despedido a todos porque hicieron una chapuza en un día muy importante".

"Yo estoy indignada por cómo se está tratando al rey Carlos III. Es un ser humano, está con una tensión... Desde que murió su madre tiene a toda la familia paseando de aquí para allá y en algo tan impornte como es la firma le estén haciendo estas cosas cuando está todo organizado al milimitro. En ese momento, cuando estás enfadado no miras a la cámaras. Yo habría hecho lo mismo", dice la comunicadora en su defensa.

"Nunca te imaginas que te va a pasar eso y, por encima de Rey y de todo, es un ser humano, una persona. Cuando ya has dicho tres veces que te quiten el tintero y no te hacen caso...", iniste la colaboradora.

El rey Carlos III se equivoca con la fecha, se mancha de tinta y se carga en todo "no sé en qué fecha vivo, me mancho de tinta al firmar y me pongo a insultar a todo el mundo".

