Lomana, testigo desde la barrera de la grave cogida de Roca Rey: "Creí que el toro le había matado"

Este sábado 12 de octubre Carmen Lomana no ha podido asistir a los estudios de COPE... por los cortes provocados con motivo del desfile militar del 12 de octubre. Desfile que la socialité ha seguido "pegada a la televisión".

Carmen Lomana celebraba a distancia con el equipo la fiesta nacional, la de la Hispanidad, y ha aprovechado para compartir sus impresiones sobre algunas de las imágenes que se han visto: "No hay nada que me guste más que un desfile (...) está muy bien que lo vean los niños. Que se sientan orgullosos de su patria y de su ejército". Y compartía con la audiencia el look escogería en caso de haber acudido bajo el manto de lluvia: "Más o menos como nuestra Reina. Con una gabardina. Pero el pelo quizá me lo hubiera recogido, porque con la lluvia y las humedades... teniendo en cuenta que luego va a ir a una recepción".

Lomana, testigo de la cogida de su amigo roca rey

En el 666 55 40 00 los oyentes que lo deseen pueden enviar preguntas para que contesté la socialité.

Un joven preguntaba a la influencer si fue testigo de la terrible cogida que sufrió el torero Roca Rey hace unos días en Las Ventas, un desafortunado evento que la leonesa vivió en directo: "Estaba en barrera. Había estado hablando con su mozo de espadas... y de pronto salieron unos toros tan bravos, asesinos, broncos... iban a coger, a enganchar. ¡Qué es la obligación del toro! Defenderse e ir a por todas. Y en el segundo toro... fue horrible. Fue una cogida que yo pensé que le había matado. No sé cómo este hombre pudo levantarse, sangrando. Y terminó la faena con un pundonor... mató al toro de una estocada, sin hacerle sufrir. Se fue hasta la enfermería caminando".

"Me dijo que el toro hizo lo que tenía que hacer. Que el que se equivocó fue él"

Criticaba Lomana, junto a la directora del programa, la actitud de algunos asistentes a eventos taurinos, que durante la faena se dedican a insultar al torero: "Habría que quitarlos y sacarlos de ahí. ¡Es una vergüenza! No pueden distraer al torero".

La influencer compartía emocionada el ratito que pasó el pasado martes en el hospital junto al torero y su familia: "Me dijo que el toro hizo lo que tenía que hacer. Que el que se equivocó fue él. Yo pensaba que me iba a decir que estaba rabioso contra el toro... pero lo disculpaba. Yo me emocioné".

