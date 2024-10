Lomana, sobre la salida de Leyre Martínez de LODV: "¡Nunca lo imaginé!"

Cada sábado pasa por Fin de Semana uno de los rostros más conocidos del panorama social español. Carmen Lomana vuelve a responder al consultorio de sus oyentes, que pueden enviar sus preguntas al 666 55 40 00.

Y una de las primeras cuestiones ha versado sobre la noticia musical de la semana: la salida de Leire Martínez del grupo La Oreja de Van Gogh: "Tiene un punto dramático... Leire es maravillosa, tiene una voz divina. Ha estado 17 años, más de lo que estuvo Amaia. A Amaia es fantástica, adoro el grupo... no lo entiendo. Estuve viéndoles en el Festival de Calahorra (...) nunca me imaginé... ella no se ha ido por voluntad propia. ¿Qué podía haber problemas? No me extraña. Según me han dicho tenían un contrato de un 20% para Amaia... y dependiendo de los beneficios los repartirán entre los socios" explicaba la socialité."

Cree Lomana que eso "debió crear ficciones porque, según dicen, Leire no tenía participación. Y luego se enteró por ahí, por lo que dicen, de que iba a haber un concierto del grupo con Amaia... que tampoco lo ha confirmado. Yo creo que Leire al ver que tras ella había movimientos... se ha debido enfadar un poco. Pero habrá que preguntar al grupo de LODV".

El especial vestido de lomana que ha pedido que aparten de la subasta

Además, la socialité ha aprovechado el espacio radiofónico para recordar las fechas en las que va a tener lugar la subasta de ropa que ha organizado para sentirse "más ligera de viaje: Hemos hecho 40 lotes. Es el martes 22 de octubre. Hay salidas por 80 euros... unos vestidos de fiesta preciosos. Luego depende de lo que suba la puja".

El evento tendrá lugar en la calle Goya 19, en la Galería de Subastas de Durán. Reconocía Lomana que no le ha costado deshacerse de muchas de estas piezas: "Ahora que lo disfruten otros. Para dar segunda vida a la ropa. Hay momentos en los que uno compra mucho... yo ahora estoy en el momento de ir soltando".

Y comentaba que hay un vestido de Óscar de la Renta color fucsia que le encantaría poder regalar a su majestad la reina Letizia: "Me parece que estaría maravillosa... pero no se puede por el tema de la transparencia... no hace falta que se lo ponga. Pero no pueden aceptar regalos. Yo de momento he dicho que quitaran el vestido de la subasta por si acaso" afirmaba.

