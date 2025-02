Carmen Lomana: "Karla Sofía Gascón... no es nada femenina"

Cada sábado, Carmen Lomana pasa por los micrófonos de Fin de Semana para conectar con sus oyentes, a través del teléfono 666 55 40 00. Desde su casa, porque ha tenido una semana realmente ajetreada, la socialité ha respondido algunas de las preguntas que han dejado en el contestador.

Por ejemplo, por la opinión que le merece Melania Trump, cuestión que planteaba una oyente: "Es una mujer bellísima, alta, hierática -porque no transmite nada y menos ahora con ese gorro cordobés-" comenzaba la influencer que añadía que ese sombrero no fue adecuado para el look de investidura: "Sabemos que ella es eslovaca, que empezó haciendo anuncios de lencería en EEUU. Llegó sola y luego llevó a su familia" continuaba.

REUTERS Melania Trump

En opinión de Lomana, la figura de la primera dama ha sido siempre "de mujer florero porque se preocupaban más de cómo iban vestidas. Por ejemplo, Jackie Kennedy cogió a Oleg Cassini" relataba.

A lo largo de la Hora Lomana, Carmen ha dado consejos de estilismo a una mujer que va a acompañar a su hija al altar. También ha explicado qué protocolo sigue cuando nace un bebé en su entorno, si acude o no al hospital a visitar a la mamá y al recién llegado. O, por ejemplo, cuál es la pregunta que nunca le han hecho y que le habría gustado que le hicieran.

eL eXPRIMIDOR O... 'LA TRITURADORA'

Durante su intervención en COPE, ha dado tiempo a abordar la polémica que ha rodeado a la actriz nominada al premio Óscar, la madrileña Karla Sofía Gascón. La primera intérprete trans que aspira a la estatuilla. La española se ha visto obligada a eliminar su cuenta de 'X' tras haberse hecho públicos, entre otros, mensajes de odio racial contra los musulmanes. Unos mensajes que podrían complicar el acceso a la estatuilla a la protagonista de 'Emilia Pérez'.

"Cuando fue al Hormiguero dejó a Motos totalmente descolocado" recordaba Lomana: "Le preguntaba por peras y le salía con naranjas. Muy fuerte, muy agresiva... poco o nada femenina" añadía la socialité que cree que "todavía no ha terminado su transformación a mujer. Pero debe ser una buenísima actriz".

En el espacio dedicado a la crónica social, Lomana también ha comentado las noticias sobre la pareja de influencers Chiarra Ferragni y Fedez o las últimas noticias sobre la investigación de las lesiones de la hija de Anabel Pantoja.

