“El Pentágono está muy preocupado por objetos volantes que pueden poner en riesgo la seguridad americana”

Si hay un asunto en ‘La Esquina del Misterio’ que siempre está de actualidad y parece que nunca acaba es la respuesta a una pregunta: ¿estamos solos en el Universo? Siempre la buscamos y nunca encontramos la respuesta definitiva. Por eso no nos sorprende que El Pentágono haya creado una nueva oficina para investigar los avistamientos de OVNIs y descubrir exactamente qué son.

Para profundizar en esto nadie mejor que Josep Guijarro, reportero de prensa, radio y televisión y escritor experto en OVNIS, quien en Fin de Semana con Cristina explica que “deberíamos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, porque hace unos meses se negaban los avistamientos. Negaban todo porque aseguraban que los ovnis eran ellos mismos y les iban muy bien para hacer vuelos no notificados a las naciones, pero de repente el Pentágono se ve obligado a investigar estas máquinas porque son vistas por instrumentos muy avanzados desde radares y rondan zonas de adiestramiento militar y en los que hay silos nucleares. Eso entra en la defensa nacional del espacio aéreo de EEUU. Ellos piensan en que sus competidores directos como Rusia y China hayan diseñado aparatos capaces de burlas los sistemas más avanzados de defensa”.

Por ello, Josep cree que “volvemos a esa etapa oscura de la Guerra Fría en la que os ovnis estuvieron muy presentes y es lógico que hayan relacionado estos avistamientos con algún tipo de dron o instrumento hipersónico que sea capaz de burlar estas defensas. Aquí entra en juego un elemento: que sean máquinas de origen extraterrestre”.

El experto en ovnis recuerda que, hace tres años, pudo hablar con uno de los físicos teóricos más conocidos del mundo: “Decía que estaba sobrecogido porque, desde la óptica científica, no podía explicar que unas máquinas estuvieran superando los 6G, gravedad que ningún piloto es capaz de soportar, que dejaban atrás al más veloz de los cazas aéreos. Se preguntaba si había algo más, así que ahora la pelota está en el tejado de los pilotos. Esto venía a que en 2017 trascendieron unos vídeos en los que se pueden ver estos objetos haciendo maniobras imposibles. Hay una tecnología extraordinaria tras esto. Ahí supimos de la existencia de un programa de investigación de amenazas aeroespaciales. Si no son rusos ni chinos, ¿quién demonios es?”.

Guijarro explica que “este grupo tendría que hacernos felices a los que investigamos años y años este escurridizo fenómeno, pero genera recelos, porque no es una oficina activa, ni va a estar recogiendo casos sino que es burocrático. Los lobistas creen que estaríamos en el paso previo de una nueva ocultación de todo eso, como ‘Blue Book’, es decir, que seguramente volvemos a los tiempos del secreto. EEUU no tiene claro qué hay detrás de todo esto y cree que puede estar en situación de indefensión”.

Y la pregunta de oro, ¿tú crees que estamos solos en el Universo? Josep detalla que “no estamos solos y eso lo reconoce el más escéptico de los físicos, la cosa es cómo viajar en esas distancias siderales. La más cercana es Alpha Centaury y está muy lejos. Nuestros cohetes no superan los 90.000 km/h, la diferencia es abismal, no tendría sentido hacer un viaje. Harían falta tecnologías capaces de viajar en el espacio a mayor velocidad o usando otros sistemas, como generar portales dimensionales. Si los hay, lo que no tiene sentido es que en 70 años, lo que lleva activa la investigación espacial, por qué nunca hemos visto dichos desplazamientos por parte de otros seres”.