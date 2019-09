¿Por qué parece que estamos solos en el universo? De momento solo hay un tipo de vida que conozcamos. La nuestra. Pero si el cosmos es tan grande…por qué no ha aparecido otro tipo de vida.

Lo cierto, según ha explicado Jorge Alcalde, director de Quo y Esquire en 'Fin de Semana' es que "en toda la historia de la humanidad no ha existido una sola comunicación real de otra civilización extraterrestre”.

Jorge Alcalde se ha remitido a la ecuación de Drake que estima “cuántas civilizaciones inteligentes puede haber en el cosmos”. Se basa en una serie de datos como “cuántos planetas con posibilidades hay en el cosmos, los que están en una zona habitable y aquellos que tengan un tamaño". Con todo, recuerda el divulgador "la ecuación estableció que hay una probabilidad de que existan entre 10 y 10 millones de civilizaciones extraterrestres, solo en nuestra galaxia”.

Entonces ¿por qué no hemos observado aún vida extraterrestre si la ciencia nos indica que debería ser común en toda la galaxia? La Paradoja de Fermi plantea la teoría del Gran Filtro, es decir que "algo puede pasarle a la vida que llegado un determinado momento, desaparece. Y este es el gran dilema. "La gente no sabe si ese gran filtro está por llegar o si por el contrario ya ha pasado. Podría haber millones de planetas en la historia del cosmos poblados por células sencillas pero no superaron el filtro de convertirse en complejas, algo que sí hizo la vida en la Tierra hace 3.800 millones de años".

En aquel momento lo que sucedió fue un milagro, “un planeta para que sea habitable tiene que cumplir muchas condiciones, tamaño, distancia con su sol, debe tener una historia larga ya que a la vida le cuesta aflorar entre 1500 y 2500 millones de años, que el sol alrededor del que órbita emita una cantidad de radiación suficiente para que haya vida y que ese planeta tenga actividad tectónica, lo que le aportará energía suficiente”.

La tierra era ese plantea candidato hace 3.800 millones de años. “Lo que no sabemos es la razón por la que dándose estas características además surgió la vida. La ciencia no lo ha sabido descifrar, no se sabe si llegó en un cometa o si surgió espontáneamente por circunstancias químicas”, ha concluido.