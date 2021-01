Descubren una tribu de mujeres aislada que sacrifica a los bebés varones

Hay tres lugares en el mundo que todavía albergan tribus indígenas totalmente desconectadas del resto del mundo: La isla de Sentinel, el Amazonas y Papúa Guinea, las tres en lo más hondo e inexplorado de su geografía.

Pese a que hay tribus indígenas, los alrededores son complicados. Uno se puede encontrar guerrillas, problemas políticos de índole más actual o corrupción hasta entre los pelos de la cabeza.

En este berenjenal se ha querido meter la expedición española “Mamberamo”, que ha vuelto de las selvas de Papúa, después de recoger y documentar testimonios sobre las costumbres de las tribus indígenas que todavía viven allí. Lo han conseguido, pero se han tenido que enfrentar a viento y marea, lo ha contado Diego Cortijo, explorador y Miembro de la Sociedad Geográfica Española.

“Fuimos a la isla cerca de Australia, a un país independiente donde todavía hay masas de tierra totalmente inexploradas. El Covid, además de los problemas que tenemos habitualmente en lugares así, ha agravado la situación, aunque también ha hecho que sea un viaje único”.

El Covid ha provocado una situación muy complicada, “allí los suministros llegan en avioneta, no hemos tenido ningún accidente. Nos tiramos prácticamente una semana para tener una idea de cómo era la zona, fuimos de rio en rio conociendo la zona y la situación. Efectivamente nos hemos encontrado con un movimiento en la zona de liberación que buscan la libertad de la zona”.

Allí no suele ir gente con la piel blanca, “tuvimos algún momento de tensión con gente de allí, pero intentamos mostrar nuestra intención de buena fe, al final con labia lo conseguimos”. En Papúa intentaron buscar a tribus aisladas, “es un tema delicado porque no puedes acercarte sin más, tienes que consultarlo con gente, también conseguir un encuentro fuera de sus zonas. Pero acercarnos puede suponer la extinción de tribus enteras, hay virus contra los que no están inmunizados”.

Han podido estudiar cómo viven, “en quebradas muy aisladas, en los afluentes del río principal. Había incluso grupos conformados solo por mujeres, que únicamente abandonaban su zona para copular. Si tenían hijos varones, o los regalaban a otras tribus o los sacrificaban” ha comentado el explorador.