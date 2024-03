Marian Rojas detalla qué se activa en tu cerebro cuando discutes con tu pareja y las consecuencias que tiene

Muchas veces se subraya la importancia de hablar y comunicarse en la pareja. Pero… ¿Eso qué significa? ¿Cuándo falta? ¿Qué síntomas hay? Queremos responder a todas estas cuestiones en 'Fin de Semana' con nuestra querida Marian Rojas, psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’ y ‘Cómo hacer que te pasen cosas buenas’.

Rojas ha explicado que “para que una relación funcione ha de haber atracción, admiración… y que uno se sepa comunicar. Es fundamental. ¿Por qué? Es clave saber cómo yo me expreso, cómo expreso lo que siento y qué reacción verbal o física tengo al respecto. Pero hay personas que no se saben comunicar".

Este hecho, cuenta, se llama ‘alexitimia’. Lo padecen personas que "dan por hecho que el otro sabe interpretar los silencios, las malas caras… En terapia se trabaja mucho saber identificar, gestionar y expresar las emociones. Es clave en la inteligencia emocional”.





En la pareja… ¿Cómo digo las cosas cuando estoy bien y cuando estoy mal? Responde que, en ocasiones, “hay que acudir a las fuentes. ¿De dónde vengo? ¿Cómo se decían las cosas mis padres, mis cuidadores, cuando era pequeño? ¿Cómo se expresaban afecto?”.

Lo cierto es que somos esponjas y dice Marian Rojas en 'Fin de Semana' que, desde nuestra niñez, "vamos aprendiendo a expresar nuestras emociones. Hay casas en las que nadie expresa nada, hay gente que no se dice te quiero. He contado alguna vez que en mi casa decimos te quiero demasiado. Y alguna vez me ha pasado de colgar el teléfono a un paciente y decirle te quiero".

¿Qué es el secuestro de la amígdala?

Respecto a aquellas cosas que hacemos mal a la hora de comunicarnos con la pareja, dice que es necesario imponer el criterio propio porque "puede ser que nos encontremos con una persona delante que se agacha, no dice nada, simplemente obedece y no expresa su opinión con tal de evitar el conflicto. Ese canal de comunicación se ha cerrado y esa persona genera una distancia y una dificultad para escuchar la opinión de otra persona".

A veces esto mal llevado, en palabras de Marian Rojas, impide llegar a un acuerdo. "Cuando estamos atravesando momentos de discusión, la amígdala cerebral (la zona de gestión de emociones) se produce el ‘secuestro de la amígdala’ lo que hace que la corteza prefrontal que es la que piensa… se bloquea. Y transmite la sensación de que has de quedarte tranquilo, de soltarlo todo, y hay muchos temas peliagudos que pueden reabrir heridas: suegros, el dinero, una infidelidad de hace tiempo, un error… la vida de pareja es muy larga y todos cometemos errores”. No te pierdas aquí la sección al completo.

La doctora recomienda buscar momentos adecuados para abordar cuestiones difíciles, aguantar el impulso y planificar racionalmente un espacio para abordarlo.

Ante todo esto que estamos poniendo sobre la mesa en 'Fin de Semana', es importante hacer un ejercicio de análisis: ¿qué quiero hacer ahora mismo? ¿Desahogarme? ¿Hacer que se sienta mal? ¿Hacerle ver todos sus errores?

“Cuando uno quiere comunicarse debe escuchar, aunque sepa que va a oír cosas que no le van a gustar. Igual que quieres que te escuchen, necesitas escuchar. Es importante respetar el turno a la hora de hablar”.

Además, también ha advertido del 'daño' que hace el WhatsApp, pues "hay mucha gente que, como estamos perdiendo la capacidad de comunicarnos de tú a tú, usan el WhatsApp… los jóvenes usan mucho los emoticonos (…) No funcionan bien las parejas que no se saben comunicar”.

Por tanto, es fundamental trabajar la comunicación ya no solo con la pareja… sino también con los hijos: “Generar canales de comunicación seguros para que cuando sean mayores sean capaces de expresarse de la mejor forma posible si tienen pareja”.

Marian Rojas expone algunas claves para mejorar la comunicación

1. Es fundamental saber cómo es la sensibilidad del otro. Hay personas con una sensibilidad a flor de piel, a los que el tono, la forma, las miradas les influyen mucho… hay quien es más frío o templado. Entender la sensibilidad del otro.





2. Y que cuando tenga que comunicar algo importante sepa qué quiero conseguir… y buscar la manera de herir lo menos posible si sabes que la persona se va a sentir amenazada.

3. Cuando la conversación sea sobre un asunto difícil, que siempre haya algo afectivo: cogerle de la mano, decirle algo cariñoso… generar un canal previo donde la persona sienta que se parte del amor.