Cristina López Schlichting explica el ataque que sufrió su madre nada más llegar a España: "Creí que me moría"

En cuanto llega la primavera, las terrazas se llenan, los parques están a rebosar, muchas plantas florecen y mucha gente se siente mucho más feliz. Pero, no les pasa a todos, la verdad sea dicha, porque hay quien con, la llegada de la primavera, ya está deseando que se cambie de estación.

Por supuesto, esas personas son las que sufren la alergia, una alergia, por cierto, que cada vez va teniendo más presencia en nuestra vida y que, se estima que para 2050, la mitad de la población la sufrirá. Una barbaridad.

?? El cambio climático y la sequía: las claves de por qué para 2050 la mitad de la población tendrá algún tipo de alergia



?? En @findesemanacope hablamos con una alergóloga que nos cuenta por qué se están agravando nuestras alergias ?? https://t.co/VVaFoh2Zej — COPE (@COPE) April 15, 2023

Pero hablemos de la alergia. Si conoces a alguien que la tiene, o incluso, ese alguien eres tú, sabrás lo incómoda que es y lo mucho que molesta. Y de esa alergia, es de lo que hablamos aquí en Fin de Semana.

Hoy lo hemos hecho de una forma muy especial, con la madre de Cristina López Schlichting, Ingeborg, que reconocía en Fin de Semana que ella lo pasa verdaderamente mal cuando llega la primavera y, en especial, cuando "florecen las acacias. Son para mí como veneno" le contaba a su hija.

Aseguraba que en este tiempo que llevamos de primavera se encuentra mucho mejor, aunque, en cuanto florezcan las acacias y también las graminias, se teme lo peor. "Hay ciertas cosas que me hacen especialmente alérgica" le contaba a su hija. Es entonces cuando ha querido contar una anécdota que le pasó cuando llegó a España por primera vez.

El ataque de alergia nada más llegar

Ingeborg Schlichting aseguraba que, con el tiempo, su alergia y esos terribles ataques que sufría de vez en cuando a consecuencia de ella, ha ido mejorando. Tanto es así, que esta primavera se ha encontrado mucho mejor pese a tener alergia y ser una época complicada para ella.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero, como le explicaba a su hija, lo que ya no sufre son ataques, como los que tenía antaño. Y es que cuando llegó a España, vio acentuada su alergia por el ambiente y el paisaje que se respiraba aquí.

"Cuando llegué a España, prácticamente, no existían los antihistamínicos" empezaba contando. Y es que la madre de Cristina López Shclichting, cuando llegó a España, pasó una temporada en Extremadura, en el seno de una familia. "Era una época en la que estaban trabajando las máquinas cosechadoras y cortando la cebada, y me puse a morir, me puse malísima" contaba.

#IngeborgSchlichting, con @crisschlichting: “Vine a España para aprender castellano, esencial para el comercio internacional" https://t.co/aPCGcju6jZ — Fin de Semana (@findesemanacope) November 22, 2020

Además, ha explicado que en ese momento no pudo conseguir ningún antihistamínico ni medicamento que pudieran aliviar el dolor y el ataque que le estaba provocando la alergia. "No pudimos conseguir ni en ningún pueblo ni en Mérida, la gente no entendía que eso no era un catarro y lo confundían mucho porque los síntomas eran parecidos" contaba.

"Los tuvieron que pedir a Alemania. Creía esa familia que yo tenía un problema del pecho, porque tenía asma y pensaban que era algo del pulmón" contaba entre risas, a lo que le contestaba su hija.

"Las máquinas levantaban un polvo que me producía una alergia que creía que me moría. Tuvo que mandar mi madre por teléfono un aviso urgente para que me enviaran un medicamento de Alemania, porque aquí no podíamos conseguirlo" explicaba.