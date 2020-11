La madre de Cristina: “En los 50, a las mujeres que dejaban libre un trabajo le daban un sueldo”

Vuelve la madre de Cristina a Fin de Semana para contar sus recuerdos de la España de los 50. Tras relatar su experiencia en la preciosa Extremadura, hoy es momento de hablar del pluriempleo y la emigración.

"En Extremadura en los 50 yo seguía mucho la evolución de los pueblos”, relata Ingeborg, que cuenta que “existían las primeras cooperativas agrarias, iban a mejorar la situación en los pueblos y a los jornaleros. Era muy prometedor pero para mi entender fue un fracaso porque no había un mercado en el que vender sus productos, acababan en las cunetas. El Plan Badajoz era dar a los pequeños agricultores un pequeño terreno para labrar la tierra y generar productos pero no había mercado porque España no exportaba".

"No existían las fábricas de conservas como hoy en día”, relata la madre de Cristina, y explica que “tampoco podían frenar la emigración hacia Alemania, la gente se tenía que ir a buscar trabajo y mandar dinero aquí. Yo coloqué allí a mucha gente en cocinas para aviación".

A nivel urbanismo, "se construían barrios muy feos y malos, ni había parques ni colegios, eran solo casas para la gente que iba a la gran ciudad porque pensaban que había mejor porvenir, se hacían muy deprisa y, para mi gusto, muy mal".

A nivel trabajo, Ingeborg habla del pluriempleo: "Es la época, por ejemplo un taxista que por la mañana estaba en un ministerio y por la tarde conduciendo, todos con la ilusión de tener un 600. Se trabajaba en varios sitios porque los sueldos eran muy mediocres, de trabajo en trabajo".

Y a nivel curiosidad, Ingeborg recuerda que “a la mujer que dejaba un puesto libre, por cada año trabajado le daban un sueldo, yo lo cobré, dejé de trabajar cuando me casé y lo recibí. Ocurrió en todas las empresas españoles. Muy pocas mujeres permanecían trabajando porque era la época del ‘baby boom’ y se tenían muchos hijos".