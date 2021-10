“El volcán va a tener aún peores consecuencias psicológicas: mayor alcoholismo y drogas”

La erupción del volcán es, sin duda, un espectáculo digno de ver, pero hay una parte trágica horrible y que no se puede medir: la de las personas que lo han perdido todo y que su salud mental se resiente enormemente.

No se puede medir pero sí analizar para intentar ayudarles, y en ello entra nuestro experto neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona, que en Fin de Semana con Cristina relata que “acabo de tener un terremoto de 4 y pico, he saltado en la cama porque nos acostamos tarde viendo el volcán. Es constante, brutal, todo lo que está ocurriendo. Ha habido otro hace minutos, de hecho por la noche la app que reporta los terremotos la tengo que quitar el sonido para poder dormir, es que es cada pocos minutos”.

Gaona cuenta lo que se percibe en el entorno: “Acostumbrados no se puede decir porque lo siguen pasando mal. Estoy habitualmente en El Paso, uno de los lugares más afectados junto a Los Llanos. Estás haciendo tu vida normal y el volcán ruge de fondo, constantemente, como una tormenta lejana que se acerca pero siempre presente y a veces explosiones fuertes que interrumpen conversaciones. Lo de ayer rugía y se movió todo, las ventanas vibraron y obviamente nos pusimos de pie. La inquietud la percibo también en el resto de población, los periodos de silencio son inquietantes, muchos locales abandonan la mesa, se asoman por la ventana a ver qué pasa. Está provocando inquietud, hay gente que duerme con tapones en los oídos y hay problemas psicológicos con ansiedad y depresión. Un chico en las plataneras se ha suicidado, aquí afloran todos los dramas”.

El neuropsiquiatra explica que él ya había vivido terremotos antes porque estuvo en Chile, pero allí son nuevos, y aun así “en el terreno psicológico he visto autoridades y gente de la calle, voluntarios que ayudan, lo tienen muy bien organizado, genial, de verdad. No hay chapuzas, podrían venir de otros países de aprender, todo bien clasificado. Lo que intentamos ver, y por eso hemos venido, es cómo podemos ir estudiando el estado mental, adelantarnos a los problemas, identificar asuntos particulares y mejorar la salud mental”, de hecho cuenta una curiosidad: “La violencia intradoméstica se ha disparado ante la presión, prevemos que va a aumentar el alcoholismo ydrogas ya que hay mucha gente muy desesperada. Incluso hay un problema real porque hay personas que están viviendo en casas habilitadas para 4 pero viven 10 o 12. Y ayer vi un caso de una chica que era propietaria de un bar en la zona baja de La Colada que no la ayudan y encima te cobran los impuestos. No le dan ayudas sino que le quitan dinero. La cosa no acaba aquí: gente que recibe ayudas de covid y si se dan de baja tienen que devolver esas ayudas”.

Por su parte Daniel Carrasco, turista de volcanes, relata que “realmente la cámara por muy cámara que sea no recoge lo que ocurre aquí. Es sonido e imagen, cambia constantemente. Experimentas los cinco sentidos porque el olor también participa. El estruendo de ese volcán, las imágenes, el olor a esos gases que en la vida normal no percibes, es algo que solo puedes vivir, ninguna cámara puede recoger”.