Viajar en camper: el placer de descubrir el mundo conduciendo una (ex)ambulancia

Poco a poco el ritmo de vacunación avanza, la protección ante el virus aumenta y moverse es más seguro. Tenemos muchas ganas de viajar y de ver sitios nuevos.

Por eso en Fin de Semana con Cristina os proponemos algo fuera de lo normal: viajar en una ambulancia convertida en furgoneta camper. Es lo que ha hecho Pablo González, periodista y bloguero de viajes y nos ha dejado sorprendidos: “Esto es una moda, sí, se puede llamar así, ha tenido un ‘boom’ porque lleva pasando años pero ahora la curva ha sido muy ascendente, mucha gente se hace con una furgoneta antigua para hacerse una minicasa para no tener que usar hotel para pernoctar”.

Esto tiene ciertos límites, como explica Pablo: “Hay dos tipos de ‘camperización’: uno es poner unas tarimas que se pueden mover y, por tanto, no necesita homologación porque es llevar una carga en el coche; el segundo es cuando sí que modificas el vehículo y quitas algo que llevaba, anclas algo y necesitas un proyecto de homologación que te hace un ingeniero industrial para poder pasar la ITV”.

“Mi opción era bastante asequible, fue mi entretenimiento en los meses en los que no podíamos salir por el estado de alarma”, detalla nuestro bloguero, “pero es mucho trabajo y paciencia, a menos que seas muy manitas, pero no era mi caso. Tiré por tutoriales de YouTube, que hay muchos y es prueba error, paciencia y poco a poco. Cuando la compré era una ambulancia tal cual, así que empecé vaciándola, hice un diseño mental de lo que quería y, sin prisas, me puse a ello”.

Pablo cuenta qué ha descubierto y qué ha cambiado con la pandemia: “Muchas cosas, la verdad. Lo mejor es visitar un sitio y agotar hasta la última gota de sol, dormir y despertar en el mismo sitio, es increíble. En cuanto a lo que ha cambiado, mucha gente viaja ahora con ‘furgo’ y antes era más puro, lo hacían pocas personas y ahora lo hace más gente porque se ha hecho moda, y claro, eso ha hecho que muchos no cumplan las normas y eso a su vez ha llevado a que haya algunos pueblos que estén legislando un poco en contra de este tipo de turismo. Hay normas como no poder dormir en la furgoneta en parques naturales, pero realmente la única norma al ser vehículo vivienda es que en el sitio se pueda aparcar. Otra es que duermas dentro del coche, entonces todo bien, pero si tienes la puertas de la furgoneta abierta, sacas mesas y sillas y haces ruido, eso no se entiende como aparcar sino acampar y eso no se permite. Esto se hace aunque no esté permitido en ciudades”.

Entre los lugares que ha descubierto está Cabo Polonio: “Es un rincón muy mágico, un rincón de Uruguay que nadie se puede perder. Nadie que quiera paz, tranquilidad y un ritmo lento puede saltarse ese sitio en su viaje por Uruguay. Se trata de una población de 80 habitantes que vive sin luz eléctrica ni agua potable en sus casas. Cabo Polonio es una reserva natural, donde no es nada común que se pueda vivir. Está en la costa y lleno de leones marinos, es increíble, con ambiente muy tranquilo y la gente vive a un ritmo totalmente distinto al del resto del mundo”. “Es un parque natural, de hecho un pueblo dentro de ese parque natural y no pueden llegar coches a menos de 10 km., está muy protegido”, finaliza Pablo.